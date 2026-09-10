"Mỹ nhân có nụ cười giả tạo nhất showbiz" bị bóc trần nhan sắc thật, cả MXH đứng hình

Màn lộ diện mới nhất của nữ diễn viên thường xuyên có thái độ lườm nguýt và bĩu môi này gây xôn xao.

Ngày 10/9, tờ QQ đưa tin Vương Sở Nhiên vừa bị bóc trần nhan sắc thật, khiến công chúng đứng hình. Tuy nhiên, netizen đứng hình là bởi mỹ nhân gen Z quá xinh đẹp dù chỉ trang điểm rất nhẹ khi ra ngoài.

Theo đó, "team qua đường" vừa tình cờ bắt gặp Vương Sở Nhiên dạo phố tại khu Seongsu-dong, Seoul (Hàn Quốc). Những bức ảnh đời thường chụp bằng camera thường, không chỉnh sửa của nữ diễn viên nhanh chóng gây sốt MXH. Chỉ mặc áo trễ vai kết hợp quần jeans ống rộng, đội mũ bóng chày, Vương Sở Nhiên vẫn nổi bật giữa đám đông và khiến người khác lập tức chú ý. Cô ghi điểm với làn da trắng sáng, gương mặt nét nào ra nét nấy. Ngay cả khi bị chụp cận mặt bằng camera thường, nữ diễn viên vẫn hoàn toàn cân được ống kính.

Nguồn tin cho biết nữ diễn viên không hề toát ra cảm giác xa cách của một ngôi sao, ngược lại còn sở hữu diện mạo cực kỳ dễ nhận diện. Suốt buổi đi chơi, Vương Sở Nhiên thoải mái dạo quanh các cửa hàng thời trang mà không cố tình che giấu danh tính.

Nhan sắc thật cam thường của Vương Sở Nhiên được khán giả khen ngợi hết lời. Ảnh: QQ.

Ngay cả khi bị chụp vội ngoài đường, cô vẫn không hề bị “dìm hàng”. Ảnh: QQ.

Theo tờ Sina, vẻ đẹp và khí chất nổi bật của Vương Sở Nhiên không hoàn toàn là món quà trời ban, mà còn là kết quả của quá trình chăm chút và rèn luyện bền bỉ của cô. Nữ diễn viên bắt đầu học ballet và múa dân gian từ năm 4 tuổi. Khi còn học cấp 2, Vương Sở Nhiên đã là đội trưởng đội múa của trường và giành được không ít giải thưởng. Với chiều cao 1,72 m cùng vóc dáng được tôi luyện qua hơn chục năm học múa, Vương Sở Nhiên có thân hình thanh thoát, bờ vai vuông cùng chiếc cổ thiên nga giúp cô luôn toát lên khí chất nổi bật ngay cả khi chỉ đứng yên.

Vương Sở Nhiên là 1 trong những mỹ nữ gen Z đẹp nhất showbiz Trung Quốc hiện tại. Ảnh: Weibo.

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, là một trong những mỹ nhân gen Z nổi bật của giới giải trí Trung Quốc hiện nay. Sở hữu diện mạo được nhận xét có nhiều nét tương đồng với Lưu Diệc Phi, nữ diễn viên từng được công chúng xứ tỷ dân gọi bằng những mỹ từ như "tiểu Lưu Diệc Phi", "bản sao Lưu Diệc Phi" hay "Thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới.

Thế nhưng, nhan sắc nổi bật không phải lúc nào cũng giúp Vương Sở Nhiên nhận được thiện cảm. Cô nhiều lần vướng tranh cãi vì biểu cảm bị cho là kênh kiệu, thiếu thân thiện. Những khoảnh khắc cô trợn mắt, bĩu môi, thể hiện vẻ khó chịu hoặc bị bắt gặp liếc nhìn đàn anh, đàn chị trong nghề nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Thậm chí, truyền thông Trung Quốc từng đưa Vương Sở Nhiên vào danh sách những mỹ nhân bị nhận xét có thái độ cao ngạo, thiếu lễ phép và chưa thực sự biết cách ứng xử với tiền bối trong Cbiz.

Vương Sở Nhiên từng nhiều lần gây chú ý với biểu cảm bĩu môi...

... hay trợn mắt khi không hài lòng. Ảnh: Sina.

Đỉnh điểm là vào năm 2023, loạt tranh cãi liên quan đến cách hành xử khiến Vương Sở Nhiên đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội trên MXH. Những ồn ào này ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nữ diễn viên, khiến cô hạn chế xuất hiện tại các sự kiện lớn trong một thời gian. Sau khoảng thời gian im ắng, Vương Sở Nhiên trở lại hoạt động trong giới giải trí và được cho là chủ động tiết chế biểu cảm trước ống kính. Mỗi khi phát hiện máy quay hướng về phía mình, nữ diễn viên thường nở nụ cười, cố gắng duy trì hình ảnh thân thiện hơn.

Tuy nhiên, sự thay đổi này lại vô tình tạo ra một biệt danh khác cho Vương Sở Nhiên. Một bộ phận cư dân mạng mỉa mai cô là "mỹ nữ có nụ cười giả tạo nhất Cbiz", cho rằng nụ cười của nữ diễn viên trông gượng gạo, thiếu tự nhiên và chân thành.

Vương Sở Nhiên được xem là mỹ nhân có nụ cười giả tạo nhất showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu