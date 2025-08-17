"Mỹ nhân chuyển giới số 1 showbiz" rơi vào bi kịch: Bị bố đẻ ruồng rẫy, chồng bỏ rơi, cơ thể rệu rã như bà lão 80 vì di chứng

Harisu là ngôi sao chuyển giới đầu tiên của xứ sở kim chi, được công chúng coi như nhân vật tiên phong đại diện cho cộng đồng LGBTQ+. Từ hơn 2 thập kỷ trước, khi xã hội vẫn chưa cởi mở về vấn đề giới tính, cô đã khuynh đảo làng giải trí châu Á, trở thành hiện tượng cực hot. Xinh đẹp và tài năng nhưng cuộc đời của người đẹp Kbiz lại phải trải qua quá nhiều sóng gió, tổn thương, bị bố ruột ruồng rẫy vì lựa chọn sống thật với chính bản thân mình.

Nhan sắc xinh đẹp và thân hình bốc lửa của Harisu.

Ngay từ khi còn nhỏ, Harisu đã nhận ra bản thân là con gái trong hình hài con trai, thường xuyên học cách nói chuyện và còn lén mặc váy của mẹ, chăm chút, trang điểm cho bản thân. Tuy nhiên, bố của Harisu không hề thích điều này chút nào, thường xuyên trách mắng con nặng nề, phạt quỳ và còn dùng quy tắc bàn tay trái: “Con trai phải ra dáng con trai. Thà rằng mày ra ngoài đánh nhau bố cũng ủng hộ, chứ đừng có nam không ra nam, nữ không ra nữ như bây giờ”, “Nếu biết mày là đứa ẻo lả như vậy, tao đã không sinh ra mày”. Cũng may là mẹ Harisu hiểu được nỗi lòng và luôn ủng hộ con hết mực.

Ngay từ khi còn nhỏ, Harisu đã nhận thức được giới tính thật sự của mình.

Harisu bước chân ra trường đời từ rất sớm, khi còn chưa lấy được tấm bằng cấp 3. Vốn sở hữu gương mặt thanh tú lại ăn mặc nữ tính, Harisu được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cô hẹn hò với một chàng trai hết mực quan tâm đến mình và còn đưa về ra mắt gia đình, ai dè lại chỉ nhận được sự xua đuổi của bố đẻ: “Mày đừng có về nữa, đưa bạn trai mày cút khỏi đây ngay!”. Mẹ Harisu cố gắng khuyên nhủ chồng nhưng không được, chỉ đành dặn dò con: “Mẹ ủng hộ lựa chọn của con, mong con được hạnh phúc. Nhưng còn đừng làm bố con tức giận, sức khỏe của ông ấy không được tốt”.

Sau khi chịu tổn thương từ gia đình, Harisu lại bàng hoàng phát hiện bạn trai không toàn tâm toàn ý với mình, không chịu thừa nhận thân phận của cô trước mặt bạn bè. Anh ta cho biết: “Anh rất thích em nhưng anh không thể chấp nhận được giới tính của em. Chờ em chuyển giới xong, anh sẽ suy xét đến việc cưới xin”.

Muốn được sống thật với giới tính của mình, lại thêm động lực từ lời hứa hẹn của người yêu, Harisu quyết định sang Nhật, chắt chiu từng đồng suốt 3 năm để có tiền hoàn thành ca giải phẫu định mệnh. Nhờ vậy, cô lột xác thành một đại mỹ nhân với vóc dáng “bốc lửa”, nhìn thôi đã thấy mê. Dù vậy, bạn trai Harisu vẫn quyết định nói lời chia tay với lý do: “Chúng ta không hợp với nhau”.

Sau khi chia tay, Harisu trải qua quãng thời gian suy sụp, cũng may, cô nhanh chóng tìm được phương hướng mới khi được công ty giải trí phát hiện và nhanh chóng nổi tiếng với biệt danh “Ngôi sao chuyển giới xinh đẹp nhất”.

Harisu chăm chỉ đóng phim truyền hình, phát hành nhạc và tham gia các chương trình truyền hình ở Hàn Quốc. Cô còn liên tiếp mở rộng hoạt động tại Malaysia, Đài Loan, Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Không quá khi nói rằng trong thập niên 2000, Harisu là hiện tượng chuyển giới hot hòn họt trên khắp châu Á, gây sốt với gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng. Trang 163 cho biết, thời đỉnh cao, người đẹp kiếm được hơn 1,8 tỷ/ngày.

Thời đỉnh cao, Hirisu nhận mức cát-xê trên trời, khuấy động cả châu Á.

Về đời tư, Harisu nên duyên với rapper kém 6 tuổi Micky Jung. Ban đầu, mối tình này bị cả gia đình và công ty quản lý của “hồng hài nhi” Kbiz phản đối. Bố mẹ Micky Jung khao khát được bế cháu – điều mà mỹ nhân chuyển giới không thể làm được. Còn công ty quản lý của nam rapper thì lo ngại chuyện yêu đương sẽ chôn vùi sự nghiệp vừa mới chớm nở của anh. Dù vậy, Micky Jung vẫn quyết tâm ở bên Harisu và chính thức về chung nhà vào năm 2007.

Hôn lễ của cặp đôi nhận được sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông. Trong ngày trọng đại, Harisu nghẹn ngào chia sẻ: “Em từng gặp phải nhiều sự bất công nhưng thật may là em đã gặp dược anh. Thật mong chúng mình có thể luôn hạnh phúc bên nhau”. Được biết, bác sĩ Kim Suk Kwon - người phẫu thuật chuyển giới cho Harisu đã được mời làm chủ hôn, chứng kiến hạnh phúc của người đẹp này.

Hôn lễ của Harisu với "hồng hài nhi" kém 9 tuổi.

Sau khi kết hôn, Harisu cố gắng lấy lòng bố mẹ chồng, chẳng ngại giặt quần áo, nấu cơm cho họ mỗi ngày. Thế nhưng, mọi nỗ lực của cô vẫn không được đền đáp. Mối mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu không thể hóa giải bởi người đẹp này không sinh được người nối dõi tông đường.

Harisu từng nghĩ đến việc nhận nuôi con, nhổ trồng tử cung, thậm chí là “xuống nước”, chấp nhận để chồng có con với một người phụ nữ khác. Thế nhưng, chính Micky Jung đã phản đối điều này: “Anh đã nói rồi, em không sinh được con cũng không sao cả. Em đừng nghe mẹ anh nói linh tinh”.

Sau khi kết hôn, Harisu được chồng yêu chiều, bảo bọc hết mực.

Thế nhưng, suốt ngày bị bố mẹ giục ly hôn, lại thêm thấy việc bạn bè cùng trang lứa đều lên chức bố, chức mẹ, Micky Jung cũng thấy chạnh lòng và dần nhạt phai với vợ. Cuối cùng, cặp đôi đã đường ai nấy đi sau 10 năm gắn bó, những lời thề non hẹn bể năm xưa cũng bay theo chiều gió. Chẳng bao lâu sau, Micky Jung tiến thêm bước nữa và có 2 đứa con dễ thương.

Còn Harisu, cô có một quãng thời gian dài đau khổ sau khi đổ vỡ. Chưa kể, trong lúc này, di chứng của việc chuyển giới kéo đến khiến cô đau ốm liên miên, từng có suy nghĩa dại dột. Trang 163 cho biết, để giữ được nhan sắc xinh đẹp và vẻ nữ tính, Harisu phải uống đủ loại thuốc, bổ sung hoocmon nữ mỗi ngày. Tuy nhiên, thuốc này có tác dụng phụ rất lớn, khiến Harisu bị loãng xương, cơ thể rệu rã như bà lão 80 tuổi.

Không đủ sức khỏe xông pha trong showbiz, Harisu dần lùi về phía hậu trường. Công việc chính của cô hiện giờ là điều hành công ty chuyên sản phẩm chăm sóc thú cưng do cô sáng lập. Trên trang cá nhân, mỹ nhân chuyển giới đình đám 1 thời khoe ảnh bên các chú cún cưng cùng bạn bè. Tuy nhiên vì lạm dụng "dao kéo" nên nhan sắc Harisu trở nên đơ cứng, kém tự nhiên hơn trước rất nhiều.

Năm 2020, Harisu từng công khai tình yêu với một doanh nhân hơn cô 4 tuổi, tuy nhiên, cho tới bây giờ, người đẹp này vẫn chưa tiến thêm bước nữa khiến người hâm mộ thấy sốt ruột thay.