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Mỹ nhân chuyển giới showbiz xác nhận đang hẹn hò nam cầu thủ SN 1998

Vy Anh
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Cặp đôi này quen nhau sau khi nhắn tin trò chuyện trên Instagram.

Một năm qua, mối quan hệ giữa mỹ nhân chuyển giới đình đám xứ Đài Xiao A La và cầu thủ bóng rổ Michael Porter Jr. nhận được sự quan tâm lớn. Tháng 8/2025, họ bị bắt gặp xuất hiện ở sảnh một khách sạn hạng sang. Thời điểm đó, Xiao A La chia sẻ cô không hề biết danh tính đối phương. Cả hai quen nhau sau khi nhà trai chủ động nhắn tin qua Instagram. Cảm thấy đối phương đẹp trai và có nhiều người hâm mộ, Xiao A La quyết định tìm hiểu, gặp gỡ khi Michael Porter Jr. đến Đài Loan (Trung Quốc) du đấu. Đến lúc hình ảnh hẹn hò phủ kín mặt báo, Xiao A La mới biết đối tượng mình quen là một ngôi sao bóng rổ nổi tiếng ở Mỹ, có thu nhập cực kỳ cao.

Đến ngày 9/9, trong một podcast, Michael Porter Jr. xác nhận đã có mối quan hệ tình cảm với Xiao A La. Họ giao tiếp với nhau bằng phần mềm dịch thuật qua điện thoại. Thời điểm chuyện hẹn hò bại lộ, Michael Porter Jr. nhận được không ít tin nhắn gièm pha, song anh cho biết không bận tâm đến những gì người xung quanh nói, và cũng không quan tâm đến quá khứ của Xiao A La. Tuy nhiên, khi được hỏi hiện tại có còn ở bên Xiao A La hay không, Michael Porter Jr. từ chối trả lời.

Xiao A La và Michael Porter Jr. bị bắt gặp hẹn hò. Ảnh: KoreaBoo.

Xiao A La sinh năm 1989, là Hoa hậu chuyển giới ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng đăng quang cuộc thi MGI All Star Taiwan 2026, Miss International Queen Taiwan 2024. Xiao A La hiện giữ ghế giám đốc của cuộc thi Hoa hậu Cosmo Taiwan.

Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của Xiao A La. Ảnh: Instagram.

Trong khi đó, Michael Porter Jr. sinh năm 1998, hiện thi đấu cho Brooklyn Nets. Anh là 1 trong những cầu thủ NBA có phong độ thi đấu xuất ở mùa giảm năm ngoái. Hợp đồng hiện tại của Michael Porter Jr. với câu lạc bộ Brooklyn Nets sẽ hết hạn vào năm 2027, với mức lương 38,3 triệu USD (992 tỷ đồng) cho mùa giải 2024-2025 và 40,8 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng) cho mùa giải 2026-2027.

Michael Porter Jr. được trả mức lương hơn 1.000 tỷ cho mùa giải 2026-2027. Ảnh: Getty Images

Nguồn: China Times, KoreaBoo

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