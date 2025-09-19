Mỹ nhân chỉ cần 7 giây để viral khắp cõi mạng, mọi idol Kpop phải ghen tỵ vì điều này

KATSEYE hiện là nhóm nữ dẫn đầu xu hướng Kpop nói chung và quốc tế nói riêng. Trực thuộc HYBE, 6 cô gái với 6 quốc tịch khác nhau tạo thành một tổ hợp trọn combo vocal - vũ đạo - rap - visual. Khởi đầu với Touch khá thành công, KATSEYE chỉ thực sự bùng nổ nhờ Gnarly - ca khúc hot nhất Kpop mùa hè này. Cùng với đó là Gabriella, KATSEYE - dù không thực sự là một nhóm nhạc Kpop - lại đang được dân Hàn lẫn người hâm mộ toàn cầu si mê không lối thoát.

KATSEYE đang là nhóm nhạc xu hướng toàn cầu

Giữa rừng hoa đủ màu sắc, Yoon Chae nổi bật với visual chuẩn gu xứ kim chi nhất. Em út KATSEYE sinh năm 2007, đảm nhận vị trí vocal và dance. Mới đây, cô nàng đang gây sốt nền tảng TikTok lẫn X nhờ một phân đoạn vũ đạo. Cụ thể, đoạn video gốc cắt phần dance break ca khúc Debut - nơi Yoon Chae được đứng vị trí trung tâm, bung toàn lực thể hiện vũ đạo mạnh mẽ.

Phân đoạn dancebreak của Yoon Chae đang rất viral

Nữ idoi tạo sự chú ý khi bước vào phần trình diễn với cái vỗ tay khí thế, sau đó là một loạt động tác dứt khoát, sử dụng linh hoạt hông và vai. Đặc biệt, dù mới 18 tuổi nhưng thần thái và bản lĩnh sân khấu của Yoon Chae để lại ấn tượng sâu đậm đối với người xem. Chỉ với 7 giây, em út KATSEYE mê hoặc đông đảo netizen và tạo nên dance challenge trên TikTok.

Cô nàng gây ấn tượng với những động tác dứt khoát và mạnh mẽ

Người người nhà nhà đu trend nhảy theo Yoon Chae, với phần nhạc nền là Acelerada. Vô số đoạn video thu về hàng trăm, hàng triệu view, không thua kém gì Yoon Chae. Người hâm mộ dí dỏm gọi cô nàng là “diva”, “nữ hoàng slay”, “ăn không để lại vụn”, “biểu tượng mới của hội người sexy”... Nhờ khoảnh khắc này, Yoon Chae - vốn là thành viên nổi tiếng nhất - nay lại thu về một “rổ” fan mới.

Trên nền tảng TikTok đang rộ lên trào lưu cover lại

Từ lâu, dân tình khẳng định Yoon Chae chính là người khiến mọi idol Kpop phải ghen tị, mong muốn được trở thành cô. Bởi lẽ, Yoon Chae sinh ra tại Hàn Quốc, đáng lý sẽ hoạt động như một idol Kpop thông thường. Chưa kể, dù tham gia show sống còn The Debut: Dream Academy - nhằm tìm ra KATSEYE của hiện tại - Yoon Chae đã bị loại trước khi bước vào Chung kết. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, cô nàng được HYBE ưu ái đặc cách chọn làm thành viên thứ 6, trở thành thành viên người Hàn duy nhất trong nhóm.

Dân tình khẳng định Yoon Chae chính là người khiến mọi idol Kpop phải ghen tị, mong muốn được trở thành cô

Ngay từ ban đầu, KATSEYE đã được định hướng phát triển như một girl group toàn cầu, có quảng bá ở Hàn, nên họ không bị ràng buộc bởi những luật lệ hay định kiến lâu đời trong thị trường Kpop. Vì thế, Yoon Chae có thể thoải mái ăn uống, không cần ăn kiêng nghiêm ngặt, văng tục, giữ hình tượng, thậm chí là yêu đương và mọi thứ mà idol Hàn kiểu mẫu khó thực hiện một cách công khai trước công chúng. Đó là lý do Yoon Chae là mỹ nhân Hàn may mắn nhất vì không bị gắn mác Kpop.

Yoon Chae sở hữu diện mạo xinh xắn, ngọt ngào với đôi mắt mí lót dễ thương - rất hợp tiêu chuẩn sắc đẹp xứ củ sâm. Cô nàng còn thu hút mọi ánh nhìn với nước da trắng hồng và chiều cao 1m66 lý tưởng và thân hình khỏe khoắn. Đằng sau ống kính, cô nàng ngố tàu, hiền lành nhưng mỗi khi bước lên sân khấu, Yoon Chae thay đổi 180 độ, bật “mode” chiến hết mình khiến người hâm mộ phát cuồng.