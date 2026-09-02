Mỹ nhân bị miệt thị vì nặng đến nỗi bạn diễn bế không nổi: Giờ đẹp phong thần, đội nón lá Việt gấp đôi visual

Mỹ nhân này là ai mà có sự tương phản lớn đến vậy ở quá khứ và hiện tại?

Mới đây, một fan Việt Nam của Lý Lan Địch đã sang tận Trung Quốc để gặp gỡ thần tượng, đồng thời gửi tới nữ diễn viên những món quà sinh nhật đầy tình cảm. Đáng chú ý, trong số đó có cả chiếc nón lá - một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng của Việt Nam.

Trước tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ, Lý Lan Địch tỏ ra vô cùng cảm kích. Nữ diễn viên vui vẻ nhận quà, nói chuyện thân thiện với bạn fan và đội thử chiếc nón lá khiến cô trông càng thêm phần xinh đẹp. Khoảnh khắc gặp gỡ sau đó được người hâm mộ này chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý.

Lý Lan Địch càng thêm phần xinh đẹp khi đội chiếc nón lá Việt Nam trên đầu (ảnh: fanpage Lý Lan Địch 李兰迪 - Vietnam Fanpage)

Hình ảnh cũng phần nào cho thấy sức hút của Lý Lan Địch không chỉ giới hạn tại thị trường Trung Quốc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân sinh năm 1999 đã sở hữu lượng người hâm mộ ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đây có thể xem là thành quả xứng đáng cho hành trình bền bỉ của cô trên con đường diễn xuất, đặc biệt là nếu nhìn lại khoảng 7 năm trước, Lý Lan Địch từng trải qua một giai đoạn không hề dễ dàng.

Năm 2019, khi Mộng Hồi Đại Thanh lên sóng, ngoại hình của nữ diễn viên bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Lý Lan Địch khi ấy bị nhận xét có vóc dáng đầy đặn quá mức, trong khi tạo hình và trang phục nhà Thanh càng khiến khuyết điểm hình thể dễ lộ rõ hơn trên màn ảnh.

Lý Lan Địch từng hứng chịu nhiều ý kiến chê bai vì vấn đề cân nặng.

Tranh cãi càng bùng nổ sau khi những hình ảnh hậu trường được công bố. Trong một cảnh quay, nam chính Vương An Vũ tỏ ra khá chật vật khi thực hiện động tác bế Lý Lan Địch. Khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền, khiến nữ diễn viên phải đối mặt với không ít lời bình luận tiêu cực về cân nặng.

Bản thân Lý Lan Địch từng thừa nhận cảm thấy ngượng ngùng trước tình huống này. Cô cũng chia sẻ rằng trong thời gian quay phim, lịch làm việc ngày đêm đảo lộn ảnh hưởng tới trạng thái cơ thể. Dù đã cố gắng kiểm soát chế độ ăn uống, chủ yếu ăn đồ luộc, việc giảm cân khi ấy vẫn không đạt được kết quả như mong muốn.

Hiện tại, cô là một trong những mỹ nhân đẹp nổi bật ở làng giải trí Trung Quốc.

Vượt qua giai đoạn nhiều áp lực, Lý Lan Địch sau đó từng bước lấy lại vóc dáng. Nhan sắc của cô cũng ngày càng thăng hạng và nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Ở tuổi 27, Lý Lan Địch giờ đây sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười rạng rỡ và cân được nhiều tạo hình khác nhau. Không chỉ có ngoại hình, khả năng diễn xuất, đặc biệt là những phân cảnh khóc giàu cảm xúc, cũng được xem là thế mạnh của nữ diễn viên.

Những năm qua, cô liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng chú ý như Cảm Ơn Em Đã Sưởi Ấm Anh, Nhất Lộ Triều Dương, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Lưu Thủy Điều Điều, Lự Kính, Tình Ca Kashgar, Triều Tuyết Lục... Từ một nữ diễn viên từng phải hứng chịu vô số lời chê bai về ngoại hình, Lý Lan Địch giờ đây đã có màn thay đổi hoàn toàn cả về nhan sắc lẫn vị thế trong làng giải trí Hoa ngữ.