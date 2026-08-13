Mỹ nhân bị đuổi khỏi ngành giải trí

Ahn Ha Young bị tẩy chay do gốc gác gia đình gây tranh cãi. Trước đó, cô được yêu thích nhờ vai nữ công tố viên bị mất trí nhớ trong “Our Sticky Love”.

Bị tẩy chay vì gia thế gây tranh cãi

Theo Koreaboo, tranh cãi xoay quanh gia thế của Ahn Ha Young ngày càng trở nên phức tạp, bất chấp những nỗ lực liên tiếp từ nữ diễn viên và gia đình nhằm giải quyết vấn đề.

Ahn Ha Young vướng bê bối lớn nhất sự nghiệp vì xuất thân.

Ồn ào bắt đầu từ khi Ha Young tiết lộ về gia thế trên chương trình Problem Child in House của KBS 2TV, phát sóng ngày 7/8. Theo người đẹp 9X, cô xuất thân từ gia đình có bốn thế hệ làm nghề y, bắt đầu từ cụ cố. Ha Young còn khoe ông cố từng học y tại Nhật Bản, mở phòng khám Tây y, còn chữa trị cho Vua Gojong.

Sau đó, mạng xã hội rộ lên thông tin cụ cố của Ha Young là bác sĩ Ahn Sang Ho - nhân vật lịch sử gây tranh cãi, bị nghi ngờ từng ủng hộ chế độ thực dân Nhật Bản.

Tin đồn này khiến Ha Young bị chỉ trích dữ dội. Họ tỏ ra phản cảm với việc cô tự hào về xuất thân thân Nhật của mình.

Trước làn sóng giận dữ, tối 10/8, Bistus Entertainment - công ty quản lý của Ha Young - lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Họ xác nhận bác sĩ Ahn Sang Ho đúng là ông cố của Ha Young, nhưng những suy đoán khác đều “vô căn cứ”.

Tuy nhiên, truyền thông và dư luận Hàn Quốc không buông tha cho nữ diễn viên 33 tuổi. Nhiều tư liệu lịch sử lần lượt được bóc tách để phản bác phát ngôn của công ty.

Đến sáng 11/8, công ty quản lý ra thông báo mới, trong đó rút lại tuyên bố cũ và xin lỗi vì kết luận trước khi xác minh kỹ càng.

Động thái từ phía Bistus Entertainment càng khiến làn sóng phẫn nộ nhắm vào Ha Young thêm nghiêm trọng. Không ít người kêu gọi tẩy chay nữ diễn viên, còn hô hào “đuổi” cô khỏi ngành giải trí.

Vào ngày 12/8, Ha Young đăng thư xin lỗi viết bằng tay lên trang cá nhân. Cô xin lỗi vì không đủ nhạy cảm trước quá khứ của dòng họ, đồng thời cam kết nghiêm túc tìm hiểu lịch sử để có ý thức hơn về những tình huống tương tự trong tương lai.

“Tôi cúi đầu xin lỗi vì khiến nhiều người thất vọng và tổn thương bởi những vấn đề liên quan đến cụ cố của tôi. Gần đây, khi biết về những hành động trong quá khứ của cụ cố Ahn Sang Ho, tôi đã nhìn lại lịch sử gia đình với một tâm trạng nặng nề. Cho đến nay, tôi chỉ biết về cuộc đời của cụ cố thông qua những câu chuyện được truyền lại trong gia đình. Đáng xấu hổ là trong tình trạng thiếu hiểu biết như vậy, tôi đã kể về cụ cố ở nhiều nơi như thể đó là niềm tự hào của gia đình… Tôi hối hận vì đề cập một cách hời hợt đến lịch sử gia đình trong khi chưa thực sự hiểu về lịch sử đau thương của đất nước trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ…

Tôi sẽ học hỏi kỹ càng về lịch sử đất nước và cố gắng hết sức để phục vụ, tôn trọng tất cả thế hệ cống hiến cho nền độc lập và hòa bình của đất nước chúng ta. Tôi sẽ chứng minh điều đó bằng hành động, chứ không chỉ bằng lời nói. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi tất cả người bị ảnh hưởng bởi sự việc này”, trích tâm thư của Ha Young.

Ha Young viết thư tay xin lỗi khán giả.

Bất chấp thái độ cầu thị từ Ha Young, một bộ phận cư dân mạng không chịu buông tha cho cô. Họ nghi ngờ người đẹp giả vờ không biết những điều cụ cố cô làm trong quá khứ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Họ tin cô không biết về quá khứ của cụ cố, đồng thời cho rằng cô không nên phải chịu trách nhiệm hay cảm thấy có lỗi vì những hành động của tổ tiên.

Cư dân mạng bình luận: “Tại sao? Đây đâu phải lỗi của Ha Young? Tôi muốn hỏi những người đang buông lời xúc phạm, liệu các bạn có biết tên cụ cố của mình không? Nếu đó chưa phải là sự thật lịch sử đã được chứng minh, đừng vội tấn công người khác”, “Cô ấy không làm gì sai cả. Quan trọng là sống tốt cuộc đời mình và làm những việc có ích cho đất nước”, “Con cháu không nên phải gánh hậu quả từ những hành động sai trái của tổ tiên”, “Việc cụ cố làm tay sau cho phát xít Nhật năm xưa chắc chắn là sai trái, nhưng tôi không đồng tình khi mọi người đổ hết lỗi lầm lên đầu Ha Young. Tôi thấy đáng tiếc khi khái niệm quy chụp trách nhiệm do liên đới lại được áp dụng như vậy. Tôi cho rằng trách nhiệm lớn nhất thuộc về cha mẹ cô vì không giúp con gái hiểu đầy đủ về lịch sử này”...

Sự nghiệp đang lên có bị ảnh hưởng?

Sự nghiệp của Ha Young đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bê bối trên. Theo Star News, Problem Child in House ngừng cung cấp dịch vụ xem lại phần phát sóng có nữ diễn viên. Các video quảng cáo có mặt cô cũng bị chuyển sang chế độ riêng tư.

Ha Young và Jung Hae In cũng hủy lịch phỏng vấn dự kiến cho loạt phim Netflix Our Sticky Love.

Ha Young, tên thật là Ahn Ha Young, sinh năm 1993, là nữ diễn viên đang lên của Hàn Quốc.

Ha Young vốn là cử nhân hội họa của Đại học Nữ Ewha, sau đó sang New York học lên thạc sĩ. Tuy nhiên, vì đam mê diễn xuất, cô quyết định bỏ ngang về nước theo đuổi ước mơ.

Ha Young.

Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2019, với bộ phim Doctor Prisoner (2019). Cô tiếp tục đóng vai phụ trong những bộ phim khác như Soul Mechanic (2020), So I Married the Anti-Fan? (2020), Let Me Be Your Knight (2021), The Good Detective 2 (2022)...

Ha Young bắt đầu được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi hơn khi đóng Chun Jang Mi, một nữ điều dưỡng giàu kinh nghiệm trong series Netflix The Trauma Code: Heroes on Call (Trung tâm chăm sóc chấn thương) vào năm 2025.

Năm 2026, Ha Young được giao vai chính đầu tiên trong bộ phim tình cảm hài của Netflix, Our Sticky Love, hợp tác cùng Jung Hae In. Phim xoay quanh Go Eun Sae, nữ công tố viên tham vọng bị mất trí nhớ, phải sống cùng Jang Tae Ha, huấn luyện viên quyền Anh tự nhận là bạn trai cô.

Giữa tranh cãi về xuất thân nữ chính, phim vẫn gây sốt. Our Sticky Love phát sóng ngày 7/8 và leo lên vị trí top 1 Netflix Hàn Quốc chỉ sau một ngày. Hiện tại, phim xếp hạng 2 xem nhiều Netflix ở Hàn Quốc.

Ngoài ra, phim cũng nằm trong top 5 phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu.

Qua Our Sticky Love, Ha Young gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh thoát, chiều cao lý tưởng và lối diễn xuất tự nhiên. Dù bị một bộ phận cư dân mạng tẩy chay, cô vẫn được nhiều khán giả yêu mến, cả trong nước lẫn quốc tế.