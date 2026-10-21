Mỹ nhân bị chính thất tát 18 cái trên phim trường: Không còn muốn lấy chồng, sống trong biệt thự 3 tầng và ăn chay trường

Nữ diễn viên này từng bị đánh ghen vì chen chân vào hạnh phúc của người khác.

Ngày 21/10, tờ Sohu đưa tin Trương Tịnh Sơ vừa gây chú ý khi xuất hiện tại lễ tưởng niệm nhà sản xuất danh tiếng Thi Nam Sinh tại Hong Kong (Trung Quốc). Lộ diện trước công chúng sau 1 thời gian dài vắng bóng, nữ diễn viên bị cư dân mạng chê bai diện mạo. Cô bị nhận xét tăng cân khá nhiều, già nua, không còn giữ được vẻ ngọt ngào, thanh tú.

Trương Tịnh Sơ hiếm hoi xuất hiện. Cô tăng cân khá nhiều, diện mạo bị nhận xét già nua hơn trước. Ảnh: On.

Theo các nguồn tin, Trương Tịnh Sơ bị giới nghệ thuật đại lục ghẻ lạnh, không có phim đóng, không được mời tham dự sự kiện sau hàng loạt bê bối đời tư. Người đẹp hiện sống cô độc, hướng nội, khép kín không giao thiệp với ai và cũng không có ý định lấy chồng. Vài năm trở lại đây, Trương Tịnh Sơ ăn chay trường, tham gia câu lạc bộ thiền định và làm tình nguyện viên nấu ăn cho những người tham gia khóa tu thiền.

Trương Tịnh Sơ ăn chay trường, thiền định và làm tình nguyện viên nấu ăn cho những người tham gia khóa tu thiền. Ảnh: Xiaohongshu.

Cô sở hữu 1 căn biệt thự 3 tầng rộng hàng trăm m2 ở Bắc Kinh (Trung Quốc), được xây dựng theo phong cách châu Âu. Xung quanh nhà trồng rất nhiều cây xanh và bố trí các chậu hoa cảnh. Ngay cả bên ngoài gara có thiết kế như một căn nhà nhỏ cũng được bao phủ bởi những dây leo và hoa tươi màu hồng, tạo nên không gian yên tĩnh, thanh lịch.

Không gian bên trong biệt thự của Trương Tịnh Sơ cũng vô cùng thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ hệ thống cửa kính dày đặc tại phòng khách. Nội thất trong nhà được bài trí theo phong cách châu Âu trang nhã, nổi bật với lò sưởi mua từ Pháp, máy hát đĩa than cùng nhiều món đồ trang trí độc đáo. Ngay cả phòng trà kiểu Nhật cũng có lối bài trí toát lên vẻ thư thái và phong cách sống nhàn nhã của nữ diễn viên.

Căn biệt thự sang trọng theo phong cách châu Âu của Trương Tịnh Sơ. Ảnh: Sina.

Từ "tiểu Chương Tử Di" vươn tầm quốc tế đến cái kết ê chề vì bão scandal "tiểu tam"

Trương Tịnh Sơ sinh năm 1980, từng được truyền thông ưu ái trao tặng nhiều danh xưng mỹ miều như "nữ thần văn nghệ", "hiện tượng màn bạc" hay "tiểu Chương Tử Di". Trước khi vắng bóng khỏi showbiz, cô sở hữu bảng thành tích nghệ thuật khiến nhiều người thèm khát: giành giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlin, nhận đề cử Ảnh hậu Kim Tượng nhờ Ngày Và Đêm Ở Thiên Thủy Vi, và đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với siêu phẩm Đường Sơn Đại Địa Chấn.

Cô thậm chí là minh tinh Cbiz hiếm hoi có cơ hội sánh vai cùng dàn sao Hollywood như Tom Cruise trong Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5 hay Chris Tucker trong Rush Hour 3. Đặc biệt vào năm 2009, khi hóa thân thành cô gái Việt tên A Đào trong bộ phim Hồng Hà của đạo diễn Chương Gia Thụy, Trương Tịnh Sơ đã gây ấn tượng mạnh khi thể hiện 100% thoại bằng tiếng Việt. Vai diễn xuất thần này đã mang về cho cô danh hiệu Ảnh hậu tại Liên hoan điện ảnh sinh viên Bắc Kinh lần thứ 16.

Dù không sở hữu vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", cô vẫn làm xiêu lòng công chúng nhờ nét duyên dáng, má lúm cuốn hút, khí chất ngút ngàn cùng tài năng diễn xuất bẩm sinh, trở thành "nàng thơ" đắt giá bậc nhất Cbiz. Thế nhưng, sự nghiệp lừng lẫy ấy của Trương Tịnh Sơ lại nhanh chóng tan thành mây khói bởi đời tư ngập tràn thị phi.

Trương Tịnh Sơ từng là nữ diễn viên tài năng của màn ảnh Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu.

Ngay giữa lúc sự nghiệp thăng hoa nhất, Trương Tịnh Sơ lại vướng bối bối làm "tiểu tam" khi nảy sinh quan hệ tình cảm với đạo diễn Cố Trường Vệ trong thời gian quay phim Khổng Tước. Đáng nói, Cố Trường Vệ lúc bấy giờ đã kết hôn với Tưởng Văn Lệ - một trong những nữ minh tinh quyền lực bậc nhất làng giải trí. Dù biết đối phương đã có gia đình, Trương Tịnh Sơ vẫn công khai thân mật và nhiều lần tiệc tùng riêng với vị đạo diễn này. Màn "thách thức" đó đã khiến Tưởng Văn Lệ nổi giận đùng đùng, lập tức kéo đến tận phim trường giáng cho cô 18 cái tát để cảnh cáo.

Chưa dừng lại ở đó, bằng mạng lưới quan hệ sâu rộng của mình, Tưởng Văn Lệ tiếp tục phanh phui danh sách dài những mối quan hệ bất chính của Trương Tịnh Sơ với hơn 20 đạo diễn khác (phần lớn đều đã lập gia đình) như Chương Gia Huy (Cô Dâu Hoa Yêu), Phùng Tiểu Gang, Lục Xuyên... Làn sóng phẫn nộ bùng lên dữ dội, Trương Tịnh Sơ bị công chúng gán cho cái danh "người tình của giới đạo diễn" cùng nghi vấn "dùng tình đổi vai".

Bê bối chen chân vào gia đình đạo diễn Cố Trường Vệ khiến danh tiếng của cô tan thành mây khói. Ảnh: QQ.

Quyết không để Trương Tịnh Sơ tung hoành, hội phu nhân của các đạo diễn Cbiz đã bắt tay hợp lực "cấm sóng" triệt để, chặn đứng mọi cơ hội nhận dự án lớn của nữ diễn viên. Đến năm 2015, hình ảnh của cô hoàn toàn chạm đáy khi tên tuổi bất ngờ xuất hiện trong danh sách "bảng giá tiếp khách, hầu rượu" của dàn sao nữ Cbiz. Một nguồn tin tiết lộ Trương Tịnh Sơ rất được lòng các đại gia và có thể bỏ túi tới 30 triệu NDT (khoảng 113 tỷ đồng) cho những cuộc gặp gỡ này.

Đời tư ngập tràn scandal đã khiến Trương Tịnh Sơ bị toàn bộ giới giải trí ngoảnh mặt. Chỉ sau chưa đầy một thập kỷ chạm tới đỉnh cao, nữ diễn viên đã đánh mất toàn bộ sự nghiệp và ngậm ngùi rời khỏi Cbiz trong ê chề.

Khi không còn đường quay lại showbiz Hoa ngữ, Trương Tịnh Sơ chọn cách sang nước ngoài du học và rẽ hướng sang làm đạo diễn nhằm né tránh làn sóng tẩy chay cùng dư luận khắc nghiệt. Để lấy lại danh dự, cô cũng nhiều lần đâm đơn kiện những đối tượng vu khống mình là "tiểu tam" hay dùng đánh đổi thân xác lấy sự nghiệp. Thế nhưng, trong hàng chục vụ kiện, nữ diễn viên chỉ giành chiến thắng vỏn vẹn đúng một lần. Sự thất bại trên con đường pháp lý càng khiến công chúng mất niềm tin, bởi ngay cả pháp luật cũng không đứng về phía cô.

Trương Tịnh Sơ từng cố cứu vãn danh tiếng bằng cách kiện những người bàn tán chuyện đời tư của cô ra tòa, nhưng chỉ thắng kiện đúng 1 lần. Ảnh: Sina.

Nguồn: QQ, Sina