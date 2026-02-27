Mỹ nhân bị cấm sóng vô thời hạn: Toàn bộ âm nhạc bị gỡ bỏ, concert 760 tỷ đồng chịu hàng trăm đơn tố cáo

Thái Y Lâm sinh năm 1980, là ca sĩ, vũ công và nhạc sĩ người Đài Loan (Trung Quốc). Gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1990, Thái Y Lâm nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thị trường nhạc Hoa ngữ. Nữ ca sĩ được truyền thông gọi bằng những danh xưng như “Thiên hậu Cpop” hay “Britney Spears của Á Đông” nhờ hình ảnh ngôi sao giải trí đa năng, kết hợp giữa ca hát và vũ đạo.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động, Thái Y Lâm ghi dấu với nhiều sản phẩm thành công về thương mại lẫn chuyên môn (ảnh: Weibo)

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động, Thái Y Lâm ghi dấu với nhiều sản phẩm thành công về thương mại lẫn chuyên môn. Thập niên 2000 được xem là giai đoạn bùng nổ của cô với các album như Magic , J-Game và đặc biệt là Dancing Diva , giúp củng cố vị thế trên thị trường. Bên cạnh đó, cô được biết đến với định hướng nghệ thuật liên tục thay đổi, chuyển từ pop đại chúng sang kết hợp điện tử và xây dựng concept album có chiều sâu. Album Ugly Beauty phát hành năm 2018 được giới chuyên môn ghi nhận, giành nhiều giải thưởng tại Golden Melody Awards. Ngoài âm nhạc, cô còn có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang và biểu diễn sân khấu quy mô lớn.

Tháng 12/2025, truyền thông Trung Quốc cho biết Thái Y Lâm bị cấm sóng vô thời hạn, bị gỡ toàn bộ nhạc (ảnh: Weibo)

Tháng 12/2025, truyền thông Trung Quốc cho biết Thái Y Lâm bị cấm sóng vô thời hạn. Toàn bộ ca khúc của Thái Y Lâm bị gỡ khỏi các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và hệ thống karaoke trên phạm vi cả nước. Mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đăng tải nhiều hình ảnh chụp lại thông báo tại các hệ thống karaoke khắp nước này danh sách những ca sĩ bị cấm vì những hành vi không đúng đắn. Trong thông báo dán tại một điểm karaoke mà cư dân mạng chụp hình lại được có nêu rõ: Căn cứ vào thông báo của Cục Văn hóa Du lịch thành phố, bắt buộc gỡ bỏ 1.376 ca khúc của 47 ca sĩ bại hoại đạo đức khỏi danh mục bài hát. Một thông báo ở nơi khác ghi: “Kính gửi quý khách hàng, bởi vì yêu cầu của Cục Văn hóa Du lịch nên đây là danh sách các ca khúc của ca sĩ bị gỡ bỏ”.

Động thái này được đặt trong bối cảnh chiến dịch siết chặt quản lý ngành giải trí tại Trung Quốc đại lục từ năm 2021, khi giới chức tăng cường rà soát nội dung và hoạt động của nghệ sĩ. Việc hạn chế hiển thị tác phẩm trên nền tảng số và hệ thống karaoke thường được xem là một hình thức “cấm vận mềm”, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận khán giả tại thị trường này.

Concert trị giá 760 tỷ đồng của Thái Y Lâm trở thành tâm điểm (ảnh: Weibo)

Song song với thông tin về việc bị hạn chế, tour diễn mới nhất của Thái Y Lâm mang tên Pleasure Tour cũng trở thành tâm điểm chú ý. Chuỗi concert khởi động cuối tháng 12/2025 tại sân vận động Taipei Dome ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Theo công bố từ ê-kíp, tổng mức đầu tư cho dự án lên tới 900 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 760 tỷ đồng.

Sốc nhất là mô hình mãng xà 30 mét (ảnh: Weibo)

Sân khấu được thiết kế xa hoa, choáng ngợp với nhiều mô hình linh thú (ảnh: Weibo)

Tour diễn lấy cảm hứng từ bức tranh The Garden of Earthly Delights của họa sĩ Hà Lan Hieronymus Bosch. Thái Y Lâm đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo, trực tiếp tham gia xây dựng ý tưởng sân khấu và thiết kế đạo cụ. Trong đó có mô hình mãng xà cơ khí dài khoảng 30 mét, hệ thống tượng cao bảy tầng, hơn 20 mô hình sinh vật huyền bí cùng nhiều cấu trúc sân khấu quy mô lớn. Riêng một mô hình heo vàng nặng khoảng 4 tấn được vận chuyển bằng máy bay chở hàng chuyên dụng.

Concert gây choáng về quy mô, tạo nên cơn sốt vé nhưng gây tranh cãi dữ dội tại thị trường Trung Quốc đại lục (ảnh: Weibo)

Concert gây choáng về quy mô, tạo nên cơn sốt vé nhưng gây tranh cãi dữ dội tại thị trường Trung Quốc đại lục. Hàng trăm đơn tố cáo gửi đến các Sở Văn hóa - Du lịch địa phương, cho rằng chương trình chứa “yếu tố tâm linh”, sử dụng biểu tượng kỳ lạ như mãng xà, sinh vật lai hoặc hình tượng thần thoại, từ đó gây hoang mang và tuyên truyền nội dung lệch chuẩn.

Ekip Thái Y Lâm khẳng định toàn bộ hình ảnh và nội dung chỉ mang tính ẩn dụ nghệ thuật (ảnh: Weibo)

Trước phản ánh trên, ê-kíp Thái Y Lâm khẳng định toàn bộ hình ảnh và nội dung chỉ mang tính ẩn dụ nghệ thuật, không liên quan đến tôn giáo hay mê tín. Đại diện cho biết chương trình đã trải qua các bước kiểm duyệt theo quy định tại những địa điểm tổ chức. Đồng thời, phía ca sĩ cũng tiến hành thu thập bằng chứng và đệ đơn kiện các cá nhân, tài khoản mạng xã hội bị cho là phát tán thông tin sai lệch, nhằm bảo vệ danh dự và quyền lợi hợp pháp.

Về mặt thương mại, ba đêm diễn đầu tiên của concert thu hút khoảng 120.000 khán giả, ghi nhận tình trạng cháy vé. Tuy nhiên, theo một số báo cáo trong ngành, chi phí sản xuất và vận hành quá lớn khiến tour diễn đối mặt áp lực tài chính đáng kể. Có thông tin cho rằng dự án cần tối thiểu 10 đêm diễn quy mô tương đương để đạt điểm hòa vốn, trong khi lịch trình các chặng tiếp theo vẫn đang được điều chỉnh do yếu tố thị trường.

CCTV ghi nhận tính nghệ thuật của concert Pleasure (ảnh: Weibo)

Ngày 16/1/2026, nền tảng CNR Dream trực thuộc China Central Television (CCTV) đăng tải bài viết đánh giá về Pleasure Tour. Bài viết ghi nhận quy mô dàn dựng và nỗ lực sáng tạo của ê-kíp, đồng thời nhận định đây là một trong số ít concert Hoa ngữ kết hợp yếu tố truyền thống với tinh thần sân khấu đương đại. Cùng thời điểm, thông tin về việc tour diễn được cấp phép triển khai các hoạt động trong tháng 3 được công bố, phần nào trấn an những đồn đoán xoay quanh tương lai của dự án.