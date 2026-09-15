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"Mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới" không ngờ cũng có ngày này

Vy Anh
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Hình ảnh mới nhất của người đẹp bị 99% đàn ông từ chối đang gây bàn tán.

Chu Châu là một trong những mỹ nhân nổi bật của giới giải trí Hoa ngữ. Cô sở hữu gương mặt có ngũ quan rõ ràng, đậm nét sắc sảo, ánh mắt sâu có thần, má lúm đồng điếu duyên dáng ăn tiền và khí chất sang trọng, quý phái, cao cấp hiếm có mà cả Cbiz chẳng nghệ sĩ nào có thể bắt chước. Không chỉ ở showbiz Hoa ngữ, nhan sắc của Chu Châu còn được các chuyên trang sắc đẹp lẫn khán giả quốc tế công nhận. Cô nắm giữ kỷ lục là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên 8 năm liên tiếp nằm trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler bình chọn.

Đến ngày 15/9, tờ 163 đưa tin "team qua đường" bắt gặp Chu Châu tại 1 trường đua ngựa. Trong hình ảnh cam thường, nữ diễn viên để mặt mộc, ăn mặc đơn giản, đeo kính râm đen. Màn lộ diện mới nhất này của Chu Châu gây bất ngờ. Cô được nhận xét xuống sắc hơn trước rất nhiều. Ở ảnh chưa qua chỉnh sửa và không có filter làm đẹp hỗ trợ, làn da của Chu Châu đen hẳn 2 tông so với khi xuất hiện trên màn ảnh, gương mặt của cô được nhận xét khá gầy, đường xương quai hàm kém thanh thoát.

Không ít khán giả cho rằng minh tinh Cbiz tụt dốc nhan sắc vì giảm cân, còn làn da xuống tông là hệ quả của việc Chu Châu phơi nắng đi du lịch khắp nơi cùng chồng con trong suốt nhiều tháng hè. Chưa kể, năm nay nữ diễn viên đã ngoài 40 tuổi, lượng collagen không thể như tuổi đôi mươi. Cộng thêm việc ở trường đua ngựa, đổ mồ hôi, da tiết dầu và không trang điểm, ảnh đời thường của Chu Châu chắc chắn sẽ không thể lung linh như ảnh đã được photoshop kỹ lưỡng.

Không ngờ "mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới" cũng có ngày này - Ảnh 2.
Không ngờ "mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới" cũng có ngày này - Ảnh 3.

Cô lập kỷ lục là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên 8 năm liên tiếp nằm trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler bình chọn. Ảnh: Sina.

Không ngờ "mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới" cũng có ngày này - Ảnh 4.

Nhan sắc cam thường, không có filter hay lớp trang điểm hỗ trợ của Chu Châu gây chú ý. Làn da của cô được nhận xét trông tối hơn khoảng 2 tông so với trước, gương mặt cũng có phần gầy và đường xương hàm lộ rõ, kém mềm mại. Khán giả cho rằng nữ diễn viên xuống sắc thấy rõ. Ảnh: Sina.

Chu Châu sinh năm 1984, được đánh giá là người đẹp đa tài. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm như Ở Rể, Đấu La Đại Lục, Lộc Đỉnh Ký, Thiên Long Bát Bộ, Câu Chuyện Hoa Hồng... Tháng 4 vừa qua, cô nổi đình nổi đám nhờ sự viral của bộ phim Kỷ Mật Ngữ. Tác phẩm gây chú ý và tạo nên trào lưu "test mắt nhìn đàn ông" viral khắp mạng xã hội. Cụ thể, khi đưa hình ảnh nhân vật trong bộ phim là "chính thất" Hứa Mật Ngữ do Chu Châu thủ vai và "tiểu tam" Lỗ Trinh Trinh do Lý Mộng thể hiện để chọn 1 trong 2, 99,9% đàn ông Trung Quốc đều chọn Lý Mộng mà không chọn Chu Châu.

Không ngờ "mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới" cũng có ngày này - Ảnh 5.

Chu Châu nhận được sự chú ý vào tháng 4 nhờ bộ phim Kỷ Mật Ngữ. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên có xuất thân trâm anh thế phiệt, được xem là hiện thân của 1 tiểu thư Bắc Kinh đúng nghĩa. Ông nội Chu Châu là Chu Hư Chi - thiếu tướng quân đội có công khai quốc. Cha của cô là Chu Tân Hán, chủ tịch và là người sáng lập hãng kem đầu tiên của Trung Quốc sau giải phóng. Về sau, cha Chu Châu phát triển hãng kem thành tập đoàn New World. Các chú bác của minh tinh nếu không phải là chính khách thì cũng nổi danh trong giới kinh doanh. "Gia đình Chu Châu giàu có, tài phú hơn người", tờ Sohu miêu tả về tầm ảnh hưởng của gia đình nữ diễn viên 8X.

Năm 2021, Chu Châu lên xe hoa với Vương Quân Giai. Chồng Chu Châu sinh năm 1986, kém cô 2 tuổi, tốt nghiệp Đại học Manchester ở Anh. Ngoài vai trò giảng viên, anh còn quản lý 1 thương hiệu may vest nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Sau khi kết hôn, hai người có một con gái. Chu Châu vẫn cân bằng việc chăm con với công việc, vừa tham gia đoàn phim, dự sự kiện.

Không ngờ "mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới" cũng có ngày này - Ảnh 6.

Nữ diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên ông xã kém 2 tuổi. Ảnh: Sina.

Nguồn: 163, Sohu

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