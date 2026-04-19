Mỹ nhân 43 tuổi nhan sắc như thiếu nữ: Sự nghiệp sụp đổ vì gia đình, tự mua cả hòn đảo ở cho yên thân

Sự nghiệp rực rỡ trải dài hơn 20 năm, khán giả đại chúng gọi bằng nhiều danh xưng mỹ miều

Trương Thiều Hàm sinh năm 1982, được mệnh danh là “Tiểu thiên hậu”, “Công chúa tiểu muội”, “Búp bê màn ảnh” hay “Nữ thần thanh xuân ở showbiz Trung Quốc”. Cô nổi tiếng từ năm 19 tuổi và gặt hái thành công vang dội trên cả 2 lĩnh vực diễn xuất lẫn âm nhạc.

Giai đoạn 2002 - 2007, Trương Thiều Hàm chính thức bùng nổ thời kỳ hoàng kim khi cô liên tiếp càn quét màn ảnh nhỏ xứ Đài. Khởi đầu đầy ấn tượng vào năm 2002 với vai chính trong siêu phẩm Người Tình MVP, tên tuổi của cô tiếp tục vụt sáng thành sao hạng A nhờ tác phẩm Chuyện Tình Biển Xanh sánh vai cùng Hoắc Kiến Hoa. Không chỉ gây bão mảng phim ảnh, mỹ nhân họ Trương còn ghi dấu ấn đậm nét khi tự mình thể hiện các ca khúc nhạc phim kinh điển. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hàng loạt album oanh tạc bảng xếp hạng như Over The Rainbow, Aurora, Pandora… lần lượt được trình làng và càn quét các BXH âm nhạc nội địa.

Đến năm 2007, cô phát hành liên tiếp hai album Flower in the Wonderland và Ang 5.0 siêu hot, đồng thời bỏ túi thêm dự án truyền hình ăn khách Công Chúa Nhà Tôi hay Ái Sát 17. Đến năm 2008, siêu hit Đôi Cánh Vô Hình bùng nổ toàn châu Á, thành côngđến mức trở thành đề tài trong kỳ thi đại học xứ Trung. Bên cạnh đó, siêu phẩm cũng góp phần đưa tên tuổi cô vươn tầm quốc dân và rinh luôn suất rước đuốc cho Olympic Bắc Kinh 2008.

Đầu năm 2008, Trương Thiều Hàm buộc phải tạm ngưng mọi hoạt động để sang nước ngoài điều trị cũng như vướng phải 1 số lùm xùm phía gia đình. Dẫu vậy, người đẹp vẫn nỗ lực trở lại với album thứ 6 mang tên The 5th Season vào năm 2009, đảm nhận vai trò người phát ngôn cho Expo Thượng Hải 2010 và trình diễn tại sự kiện F1 Thượng Hải. Dù sau đó xui xẻo vướng thêm cú bồi kiện tụng hợp đồng với công ty cũ Phúc Mậu vào năm 2011 khiến sự nghiệp chững lại.

Đến năm 2012, Trương Thiều Hàm chính thức lật sang trang mới khi cùng em gái ruột thành lập công ty giải trí Thiên Hàm Music, dồn toàn lực tiến công sang thị trường Đại lục để bắt đầu hành trình vực dậy đế chế của riêng mình. Ngay sau đó, người đẹp phát hành album Đôi Cánh Hữu Hình, trong đó ca khúc Cứ Tiếp Tục Đi Dưới Mưa tiếp tục làm mưa làm gió xứ sở tỷ dân. Ngoài ra, cô cũng tham gia show âm nhạc Singer 2018 đình đám và khẳng định vị thế của mình tại thị trường Đại Lục. Cho đến nay, sau nhiều năm gây dựng lại sự nghiệp, Trương Thiều Hàm vẫn đều đặn chạy tour vài năm trở lại đây, góp phần giữ sức nóng cho tên tuổi.

Cuộc đời lao dốc vì mẹ ruột, âm mưu đáng sợ của gia đình gây rúng động

Trước khi chạm tay đến đỉnh cao, Trương Thiều Hàm từng có tuổi thơ phải chật vật bưng bê rửa bát phụ giúp gia đình. Khi phát hiện tài năng từ giọng hát, mẹ của nữ ca sĩ đã đưa cô đến quán bar để kiếm tiền từ năm 15 tuổi. Ngay sau khi người đẹp trở nên nổi tiếng và khiến cuộc sống của gia đình tốt lên. Người mẹ của cô lại liên tục xảy ra những bê bối, điển hình là việc bà từng ngoại tình với một nam ca sĩ cùng công ty với Trương Thiều Hàm, khiến cô phải muối mặt đứng ra xin lỗi thay mẹ của mình.

Vào năm 2009 Trương Thiều Hàm đã phải mở họp báo tuyên bố phá sản và từ mặt gia đình khi cô bị mẹ chiếm đoạt 100 triệu Đài tệ (khoảng 76 tỷ đồng) tiền mồ hôi nước mắt. Ngoài ra, mẹ còn từ chối chi trả viện phí lúc cô phải sang Canada mổ tim gấp khiến cô phải đi vay mượn đồng nghiệp khắp nơi. Không chỉ vậy, bà Khương còn tiếp tục bôi nhọ con gái ruột có dính líu đến chất kích thích.

Tháng 6/2018, cả showbiz Hoa ngữ có phen rúng động khi cha và cậu ruột của Trương Thiều Hàm bất ngờ mượn tay truyền thông bóc phốt cô hắt hủi gia đình. Cụ thể, phía người nhà tố nữ ca sĩ là kẻ bất hiếu, cạn tình cạn nghĩa khi từ chối chu cấp tiền bạc khiến đấng sinh thành rơi vào cảnh khốn cùng. Theo lời người cậu Khương Lễ Nhạc, mẹ của nữ ca sĩ đã phải lặn lội sang tận Việt Nam làm mướn, cặm cụi phụ bếp và bán bánh mì với mức lương chỉ vỏn vẹn 10 triệu mỗi tháng để trả nợ và lo thuốc thang cho người chồng tàn tật ngồi xe lăn.

Đỉnh điểm của màn bóc phốt là khi người nhà mạnh miệng chỉ trích nữ idol đã nuốt lời hứa gửi 34 triệu đồng phụng dưỡng hàng tháng, nhẫn tâm cắt đứt liên lạc để cha mẹ phải lay lắt ăn mì gói qua ngày. Thậm chí người cậu còn đanh thép ép mỹ nhân họ Trương phải quỳ gối tạ tội, cũng như thẳng thắn phán quyết rằng một nghệ sĩ vô ơn như cô hoàn toàn không xứng đáng tồn tại trong làng giải trí. Trước những cáo buộc đó, sự nghiệp của Trương Thiều Hàm từng rơi xuống tận cùng vực thẳm. Làn sóng tẩy chay dữ dội đến mức dư luận đồng loạt ép cô phải rời khỏi showbiz.

Cuối cùng, sự thật được phơi bày khi cánh báo chí phát hiện mẹ ruột của cô thực chất là bà chủ của một nhà hàng tại Việt Nam. Thậm chí, gia đình cô còn lộ rõ kịch bản đóng vai nạn nhân nhằm vòi vĩnh tiền bạc: đòi chu cấp 11 tỷ đồng mỗi tháng kèm theo yêu sách tậu biệt thự riêng cho từng người. Từ đó, dư luận mới bàng hoàng trước nhiều chứng cứ chứng minh tại sao Trương Thiều Hàm phải mở họp báo tuyên bố tuyệt giao với cha mẹ ruột.

Sau biến cố, Trương Thiều Hàm hiện tại không chỉ lấy lại hào quang rực rỡ mà còn vươn tầm thành một đại gia ngầm khét tiếng của Cbiz. Cô không ngần ngại vung tiền chốt đơn nguyên một hòn đảo giữa Thái Bình Dương chỉ để xây dựng khu nghỉ dưỡng cá nhân. Bộ sưu tập bất động sản của mỹ nhân họ Trương cũng trải dài từ căn biệt thự định giá sương sương 139 tỷ đồng ngay tại Thượng Hải cho đến hàng loạt cơ ngơi đắt đỏ khác ở Đài Loan, Trung Quốc hay Canada.

Ở tuổi U45, Trương Thiều Hàm vẫn hoạt động mạnh mẽ trong giới giải trí, cô không ngần ngại chiêu đãi khán giả bằng các concert vừa đa dạng lại hợp thị hiếu công chúng. Người đẹp cũng thường xuyên khiến dân tình phải trầm trồ, ngây ngất trước nhan sắc trẻ trung, vóc dáng nuột nà. Nhiều năm lặn lội và chịu quá nhiều tổn thương từ giới giải trí, Trương Thiều Hàm vẫn giữ được nét nhí nhảnh, ngọt ngào như thời thanh xuân.