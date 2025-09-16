Mỹ nhân 35 tuổi có quyền hở bạo vì body quá nét

Những bộ cánh kiệm vải hay xuyên thấu từ lâu đã trở thành “đặc sản” trên thảm đỏ các sự kiện lớn của Hollywood, nơi các mỹ nhân không ngừng thử thách giới hạn của sự gợi cảm. Mới đây, Dakota Johnson tiếp tục khiến giới mộ điệu phải trầm trồ khi xuất hiện trong một thiết kế “mặc như không” tại buổi tiệc gây quỹ do vợ chồng tỷ phú François-Henri Pinault tổ chức ở New York.

Thiết kế táo bạo khoe trọn đường cong cơ thể nhưng không hề tạo cảm giác phản cảm, ngược lại còn tôn trọn vẻ quyến rũ nhờ phong thái tự tin của nữ diễn viên. Sở hữu body săn chắc và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, Dakota dễ dàng chinh phục những kiểu trang phục khó nhằn bậc nhất. Sự xuất hiện của cô tại sự kiện không chỉ “đốt mắt” người nhìn mà còn khẳng định vị thế ngôi sao hạng A với gu thời trang táo bạo nhưng vẫn tinh tế.

Dakota Johnson thu hút mọi ống kính, lần này là với trang phục xuyên thấu.

Thiết kế váy xuyên thấu phủ kín họa tiết ren đen tinh xảo được ngôi sao Fifty Shades of Grey diện là của nhà mốt Gucci, nội y đến từ thương hiệu Fleur du Mal. Nữ chính Materialists hoàn thiện diện mạo với đôi sandal cao gót quai mảnh, kết hợp cùng loạt trang sức kim cương và ngọc lục bảo tinh xảo đến từ Jessica McCormack.

Dù hở bạo, tổng thể lại không hề phản cảm nhờ sự tinh tế trong cách xử lý chất liệu cùng thần thái tự tin, quyến rũ của Dakota. Layout makeup nhẹ nhàng với lớp nền căng mịn, mắt khói cùng đôi môi nude quyến rũ tạo nên sự hài hòa, trong khi mái tóc buộc hờ và phần mái mưa càng làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào của Dakota.

Thiết kế "đốt mắt" giúp Dakota Johnson chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ. (Nguồn: mickmicknyc)

Dakota Johnson được xem là một trong những biểu tượng thời trang của Hollywood, với phong cách mang vẻ gợi cảm, cá tính và tinh thần nữ quyền được thể hiện rõ trong từng bộ cánh. Ngôi sao sinh năm 1989 thường ưu ái những thiết kế thể hiện "tính nữ" cao, kết hợp với sự táo bạo qua chất liệu xuyên thấu hoặc ren, khéo léo phô diễn đường cong cơ thể nhưng vẫn toát lên sự sang trọng thay vì phô trương.

Dù thường xuyên diện những thiết kế "khó nhằn" lên thảm đỏ những nữ diễn viên vẫn có thể "cân đẹp" nhờ lợi thế hình thể, giúp cô luôn lọt vào danh sách những mỹ nhân phong cách nhất.