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Mỹ nhân 27 tuổi ngã lầu tử vong sau khi công bố đính hôn, bài đăng cuối cùng gây xót xa

VY ANH
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Nửa kia của sao nữ này được cho biết là người có mặt tại hiện trường và tận mắt chứng kiến vụ việc.

Ngày 15/7, tờ ETtoday đưa tin nữ người mẫu kiêm KOL Kauana Bilhar (27 tuổi, Brazil) vừa qua đời trong chuyến du lịch tại Dubai. Cô tử vong sau khi rơi từ tầng 27 của một tòa nhà cao tầng. Mẹ Kauana Bilhar đã xác nhận tin buồn trên trang cá nhân, đồng thời cho biết bà đã đến Dubai để phối hợp điều tra và làm thủ tục đưa thi thể con gái trở về quê nhà Brazil. "Không có lời nào có thể diễn tả được nỗi nhớ con. Hôm nay con không còn ở bên mẹ như mẹ từng mong ước, nhưng con sẽ mãi mãi sống trong trái tim mẹ. Mẹ yêu con, con gái của mẹ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó" , mẹ Kauana Bilhar viết trên trang cá nhân.

Theo Đài truyền hình Globo (TV Globo) Brazil, Kauana Bilhar sang Dubai cùng vị hôn thê Barbara Abrantes. Trước khi qua đời, Kauana Bilhar đã thông báo đính hôn với công chúng vào ngày 25/6. Nhưng không ai ngờ đây lại là bài đăng công khai cuối cùng trên MXH của cố người mẫu. Bạn gái của nạn nhân là người có mặt tại hiện trường và tận mắt chứng kiến vụ việc. Barbara Abrantes đã báo cảnh sát, đồng thời thông báo về cái chết của Kauana Bilhar cho gia đình nạn nhân.

Cảnh sát Dubai vẫn đang điều tra vụ việc. Đến nay, cơ quan chức năng chưa thể kết luận nguyên nhân tử vong của Kauana Bilhar là do tự tử, tai nạn ngoài ý muốn hay có dấu hiệu án mạng. Thời điểm chính xác xảy ra vụ việc cũng chưa được công bố.

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Kauana Bilhar ngã lầu tử vong ở tuổi 27. Cảnh sát Dubai vẫn đang điều tra vụ việc. Ảnh: Instagram.

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Bài đăng cuối cùng của Kauana Bilhar là thông báo đính hôn với bạn gái Barbara Abrantes. Ảnh: Instagram.

Lúc sinh thời, Kauana Bilhar thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những chuyến du lịch nước ngoài, cuộc sống thường ngày và phong cách thời trang sang trọng, gợi cảm trên Instagram. Tài khoản của cô có hơn 21.000 người theo dõi và nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tuy nhiên, sau khi sự ra đi của nữ người mẫu được lan truyền, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận ác ý và những đồn đoán chưa được kiểm chứng về cái chết của cô. Trước tình hình này, mẹ Kauana Bilhar tiếp tục lên tiếng, kêu gọi mọi người ngừng lan truyền những lời lẽ xúc phạm, bình luận ác ý và tin đồn thất thiệt sau khi con gái bà qua đời. Bà đồng thời mong công chúng dành cho gia đình không gian riêng và chờ đợi kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

"Tôi đang lên tiếng với một trái tim tan nát. Con gái tôi xứng đáng được tôn trọng. Tôi đau lòng khi thấy con bị phán xét và nói xấu bởi những người chưa từng thực sự hiểu về con. Mọi người sao có thể hình dung những gì gia đình tôi đang phải trải qua lúc này. Tôi mong mọi hãy dừng lại và biết sống đồng cảm" , mẹ Kauana Bilhar viết trên trang cá nhân.

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Mẹ cố người mẫu mong công chúng không lan truyền những tin đồn thất thiệt, bình luận ác ý về sự ra đi của con gái mình. Ảnh: Instgram.

Nguồn: ETtoday

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mỹ nhân

Kauana Bilhar

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