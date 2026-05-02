Mỹ nhân 15 lần lọt top đẹp nhất thế giới: Yêu cả showbiz, ai “luỵ” tình cũng ra hit tỷ view

Nhan sắc lọt top thế giới và đời tư ồn ào triền miên

Selena Gomez luôn là cái tên duy trì được sức nóng bền bỉ tại Hollywood suốt hơn một thập kỷ qua. Không chỉ ghi dấu ấn ở mảng phim ảnh và âm nhạc, cựu ngôi sao Disney còn là biểu tượng nhan sắc được truyền thông không ngừng săn đón.

Salena Gomez đã có 15 lần xuất hiện trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn

Từ khi còn là một ngôi sao tuổi teen đến lúc trở thành phụ nữ trưởng thành, Selena Gomez luôn giữ được sức hút đặc biệt trong mắt công chúng. Với gương mặt bầu bĩnh đặc trưng cùng đôi mắt sâu hút hồn, cô thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc uy tín. Salena đã có 15 lần xuất hiện trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Dù ngoại hình đôi lúc biến đổi do ảnh hưởng của vấn đề sức khỏe, thần thái rạng rỡ và sự tự tin của Selena vẫn giúp cô giữ vững danh xưng mỹ nhân hàng đầu giới giải trí.

Đường tình duyên của cô được dư luận ví von là "yêu cả showbiz", cái tên đình đám trong danh sách bạn trai cũ của Selena còn có The Weeknd

Mối tình của Selena Gomez với Charlie Puth cũng có nhiều ồn ào

Đồng hành cùng nhan sắc thăng hạng là một đời tư ngập tràn những tâm điểm bàn tán. Đường tình duyên của cô được dư luận ví von là yêu cả showbiz khi danh sách bạn trai cũ quy tụ toàn những gương mặt đình đám bậc nhất. Nữ ca sĩ từng trải qua những mối tình thanh xuân với Nick Jonas hay Taylor Lautner. Sau đó, cô tiếp tục vướng vào chuyện tình chớp nhoáng nhưng lãng mạn cùng DJ Zedd, Charlie Puth và giọng ca R&B The Weeknd. Mỗi lần cô công khai hẹn hò là một lần mạng xã hội bùng nổ các luồng tranh luận trái chiều.

Mối tình kéo dài gần một thập kỷ với Justin Bieber chính là câu chuyện ồn ào nhất

Trong số đó, mối tình kéo dài gần một thập kỷ với Justin Bieber chính là câu chuyện ồn ào nhất. Cả hai liên tục hợp tan vô số lần trước sự chứng kiến của truyền thông toàn cầu. Từng động thái nhỏ nhất của cặp đôi đều bị đưa lên mặt báo, kéo theo hàng loạt cuộc khẩu chiến không hồi kết giữa các cộng đồng người hâm mộ. Ngay cả khi đã chính thức đường ai nấy đi, cái tên Selena Gomez vẫn thường xuyên bị lôi vào những lùm xùm tình cảm liên quan đến người cũ.

Sau nhiều ồn ào, Selena hiện tại đã có hôn nhân viên mãn với Benny Blanco

Sau nhiều ồn ào, Selena hiện tại đã có hôn nhân viên mãn với Benny Blanco. Tuy nhiên, mối tình này cùng vấp phải nhiều tranh cãi vì cách thể hiện tình cảm bị công chúng đánh giá là kỳ quặc của Selena. Dù liên tục vướng vào thị phi vì yêu đương thiếu kiểm soát, Selena vẫn kiên định đây là bến đỗ viên mãn và bình yên nhất mà cô có.

Bạn trai cũ luỵ tình và những siêu hit tỷ view ra đời

Nghịch lý thú vị trong làng nhạc Âu Mỹ là những vấp ngã tình cảm càng bi đát thì lại càng dễ sinh ra những tác phẩm âm nhạc để đời. Selena Gomez và những người tình cũ thường được công chúng nhắc đến như một ví dụ tiêu biểu. Hai trong số những bạn trai cũ nổi tiếng nhất của cô đều phát hành các dự án âm nhạc được cho là lấy cảm hứng từ chính sự đổ vỡ giữa họ.

Siêu hit tỷ view - Sorry của Justin Bieber lấy cảm hứng từ Selena Gomez

Với Justin Bieber, mối tình mười năm là câu chuyện tốn nhiều giấy mực nhất. Sau các đợt chia tay, nam ca sĩ tung ra vô số bài hát mà dư luận đồn đoán là viết về Selena. Album Purpose ra mắt năm 2015 chứa hàng loạt ca khúc được cho là viết về Selena. Đáng chú ý, siêu hit Sorry cán mốc hơn 3,7 tỷ lượt xem trên YouTube và vượt 2 tỷ lượt nghe Spotify, trong khi What Do You Mean dễ dàng thu về hơn 2,2 tỷ view.

Các ca khúc này cùng với Mark My Words liên tục càn quét mọi bảng xếp hạng toàn cầu và luôn được khán giả cho là mang bóng dáng của tình cũ. Trước đó, bản ballad buồn thảm Nothing Like Us cũng bị đặt nghi vấn ra đời ngay sau khi hai người rạn nứt.

Lời bài hát Call Out My Name bị cộng đồng mạng phân tích là có nhiều chi tiết trùng khớp với Selena

The Weeknd cũng không ngoại lệ. Nam ca sĩ hẹn hò với Selena khoảng 10 tháng vào năm 2017. Sau khi chia tay, anh lập tức tung ra EP My Dear Melancholy. Những ca khúc như Call Out My Name hay Wasted Times được nhiều người cho là chứa đựng nỗi đau đớn của một người đàn ông luỵ tình. Lời bài hát bị cộng đồng mạng phân tích là có nhiều chi tiết trùng khớp với Selena. Dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng khẳng định, sự giằng xé nội tâm truyền tải qua Call Out My Name đã giúp ca khúc vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Attention trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp Charlie Puth

Danh sách những nam nghệ sĩ vướng nghi vấn mượn âm nhạc để xoa dịu nỗi đau tình cảm với Selena còn có sự góp mặt của Charlie Puth. Sau màn hợp tác bùng nổ toàn cầu trong siêu hit We Don't Talk Anymore, cả hai đã trải qua một đoạn tình cảm chóng vánh. Sau đó, nam ca sĩ phát hành Attention với lời bài hát mang đậm sự hờn trách về một cô gái chỉ khao khát sự chú ý chứ không hề trao đi trái tim. Khán giả và truyền thông liên tục đặt nghi vấn ca khúc này chính là lời oán trách mà Charlie Puth dành riêng cho cựu công chúa Disney. Attention sau đó nhanh chóng vươn lên vị trí #5 Billboard Hot 100, càn quét các bảng xếp hạng toàn cầu với hơn 1,6 tỷ lượt xem trên YouTube và xấp xỉ 1,7 tỷ lượt nghe trên Spotify, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp Charlie Puth.

Sự nghiệp rực rỡ của Selena Gomez

Gác lại những ồn ào tình ái, Selena Gomez tự xây dựng cho mình một đế chế sự nghiệp khổng lồ. Ở mảng âm nhạc, cô liên tục gặt hái thành công với các album chất lượng như Stars Dance, Revival và Rare. Dù không sở hữu giọng hát quá nội lực, màu giọng đặc trưng và tư duy chọn bài nhạy bén giúp cô bỏ túi vô số bản hit như Come & Get It, Good For You, We Don't Talk Anymore hay siêu hit tỷ view Calm Down. Ca khúc Lose You To Love Me là minh chứng rõ nhất khi mang về cho cô vị trí#1 Billboard Hot 100 đầu tiên trong sự nghiệp.

Bỏ qua ồn ào tình ái, Selena Gomez cũng có sự nghiệp vô cùng thành công

Ở mảng phim ảnh, cựu ngôi sao Disney có bước chuyển mình ngoạn mục.Bắt đầu tỏa sáng rực rỡ với vai diễn Alex Russo trong series đình đám Wizards of Waverly Place, cô từng là biểu tượng thanh xuân của cả một thế hệ khán giả. Mọi nỗ lực bứt phá đã thực sự hái quả ngọt khi cô đảm nhận vai chính kiêm nhà sản xuất cho series ăn khách Only Murders in the Building. Dù diễn xuất bên cạnh các tượng đài gạo cội của Hollywood, Selena không hề lép vế mà còn nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình.

Không dừng lại ở nghệ thuật, Selena còn là một nữ doanh nhân cực kỳ thành đạt.

Không dừng lại ở nghệ thuật, Selena còn là một nữ doanh nhân cực kỳ thành đạt. Thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty ra đời với thông điệp tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Sản phẩm nhanh chóng làm khuynh đảo thị trường làm đẹp toàn cầu. Sự bùng nổ doanh số đã chính thức đưa cô gia nhập câu lạc bộ tỷ phú tự thân. Vượt qua bệnh tật và những tổn thương tâm lý, Selena Gomez chứng minh bản thân không chỉ là nàng thơ trong các bản tình ca. Cô hiện tại là hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tỏa sáng bằng chính năng lực của mình.

Ảnh: X