Mỹ nêu lý do có thể không làm trung gian hòa giải trong xung đột ở Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

“Chúng tôi đã cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải trong xung đột ở Ukraine. Cho đến nay, điều này vẫn chưa mang lại kết quả khả quan vì một số lý do. Chúng tôi vẫn sẵn sàng đóng vai trò này nếu nó có thể mang lại hiệu quả.

Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian và năng lượng vào những nỗ lực không mang lại tiến bộ”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ý mới đây.

Theo Ngoại trưởng Rubio, các cuộc đàm phán đã "bế tắc" và không cho thấy tiến triển tích cực nào, buộc Mỹ phải xem xét lại việc tham gia vào phái đoàn hòa giải.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Mỹ vẫn sẵn sàng quay lại đối thoại nếu có triển vọng thực sự về hòa bình.

Đáng chú ý là tiến trình đàm phán đã rơi vào bế tắc hơn 2 tháng trước và không có tiến triển đáng kể nào kể từ đó.

Trở ngại chính vẫn là vấn đề lãnh thổ: Nga khăng khăng đòi Ukraine rút quân khỏi Donbass, trong khi Ukraine kiên quyết bác bỏ yêu cầu này và cho rằng,việc đóng băng chiến tuyến hiện tại là cơ sở thực tế duy nhất cho một lệnh ngừng bắn.