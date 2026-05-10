HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ nêu lý do có thể không làm trung gian hòa giải trong xung đột ở Ukraine

Hoàng Vân
|

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ có thể rút khỏi tiến trình đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine nếu không thấy kết quả khả quan.

- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

“Chúng tôi đã cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải trong xung đột ở Ukraine. Cho đến nay, điều này vẫn chưa mang lại kết quả khả quan vì một số lý do. Chúng tôi vẫn sẵn sàng đóng vai trò này nếu nó có thể mang lại hiệu quả.

Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian và năng lượng vào những nỗ lực không mang lại tiến bộ”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ý mới đây.

Theo Ngoại trưởng Rubio, các cuộc đàm phán đã "bế tắc" và không cho thấy tiến triển tích cực nào, buộc Mỹ phải xem xét lại việc tham gia vào phái đoàn hòa giải.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Mỹ vẫn sẵn sàng quay lại đối thoại nếu có triển vọng thực sự về hòa bình.

Đáng chú ý là tiến trình đàm phán đã rơi vào bế tắc hơn 2 tháng trước và không có tiến triển đáng kể nào kể từ đó.

Trở ngại chính vẫn là vấn đề lãnh thổ: Nga khăng khăng đòi Ukraine rút quân khỏi Donbass, trong khi Ukraine kiên quyết bác bỏ yêu cầu này và cho rằng,việc đóng băng chiến tuyến hiện tại là cơ sở thực tế duy nhất cho một lệnh ngừng bắn.

Theo Avia-pro
Tags

an ninh thế giới

Ukraine

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại