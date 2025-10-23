HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Mỹ nêu lý do cho phép Kiev tấn công tầm xa bằng ATACMS và Storm Shadow

Hoàng Vân |

Mỹ mới đây được cho là đã cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS và Storm Shadow.

Mỹ nêu lý do cho phép Kiev tấn công tầm xa bằng ATACMS và Storm Shadow- Ảnh 1.

Chính quyền Trump đã dỡ bỏ lệnh hạn chế quan trọng cấm Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do các đối tác cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, tờ The Wall Street Journal trích dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc đưa tin.

Mỹ nêu lý do cho phép Kiev tấn công tầm xa bằng ATACMS và Storm Shadow- Ảnh 2.

Các quan chức Mỹ lưu ý rằng, quyết định này nhằm mục đích cân bằng giữa việc hỗ trợ Kiev và ngăn chặn leo thang thù địch.

Mỹ nêu lý do cho phép Kiev tấn công tầm xa bằng ATACMS và Storm Shadow- Ảnh 3.

Trước đây, Washington và các đồng minh đã ngăn chặn việc sử dụng các loại vũ khí này vì lo ngại xung đột leo thang.

Mỹ nêu lý do cho phép Kiev tấn công tầm xa bằng ATACMS và Storm Shadow- Ảnh 4.

Bây giờ, Kiev có thể triển khai các hệ thống như ATACMS hoặc Storm Shadow để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa tiền tuyến, điều mà theo các chuyên gia, sẽ củng cố khả năng phòng thủ của lực lượng Ukraine.

Mỹ nêu lý do cho phép Kiev tấn công tầm xa bằng ATACMS và Storm Shadow- Ảnh 5.

Theo các chuyên gia quân sự, trong những giờ tới, các quan chức Nga sẽ đưa ra phản ứng trước quyết định mới nhất này từ Lầu Năm Góc.

Mỹ nêu lý do cho phép Kiev tấn công tầm xa bằng ATACMS và Storm Shadow- Ảnh 6.

Sự thay đổi chính sách diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về khả năng ngừng bắn đang diễn ra, nhưng không ảnh hưởng đến cách tiếp cận chung của Nhà Trắng trong việc giải quyết tình hình.

