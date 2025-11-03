"Quân đội đã tấn công vào một con tàu ở vùng biển quốc tế tại Caribe hôm 2/11. Cả ba kẻ khủng bố ma túy trên tàu đã bị tiêu diệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng những kẻ buôn lậu ma túy bị cáo buộc”, ông Hegseth viết trên X.
Mỹ nâng cấp căn cứ hải quân bị bỏ hoang gần Venezuela
Hoàng Vân |
Reuters ngày 3/11 đưa tin: Mỹ đang nâng cấp một căn cứ hải quân bị bỏ hoang từ lâu ở Puerto Rico.
