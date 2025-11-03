HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Mỹ nâng cấp căn cứ hải quân bị bỏ hoang gần Venezuela

Hoàng Vân |

Reuters ngày 3/11 đưa tin: Mỹ đang nâng cấp một căn cứ hải quân bị bỏ hoang từ lâu ở Puerto Rico.

Mỹ nâng cấp căn cứ hải quân bị bỏ hoang gần Venezuela- Ảnh 1.

“Việc Mỹ nâng cấp một căn cứ bị bỏ hoang từ lâu ở Puerto Rico rõ ràng là để chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tiềm tàng ở Venezuela”, Reuters trích dẫn các bức ảnh vệ tinh cho biết.

Mỹ nâng cấp căn cứ hải quân bị bỏ hoang gần Venezuela- Ảnh 2.

Theo hãng tin này, công trình xây dựng tại căn cứ hải quân Roosevelt Roads cũ ở Puerto Rico, đóng cửa hơn 20 năm trước, đã bắt đầu vào ngày 17/9 khi các hoạt động dọn dẹp và trải nhựa đường lăn dẫn đến đường băng bắt đầu.

Mỹ nâng cấp căn cứ hải quân bị bỏ hoang gần Venezuela- Ảnh 3.

Ngoài ra, Mỹ cũng đang mở rộng cơ sở hạ tầng sân bay dân sự ở Puerto Rico và trên đảo Saint Croix, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Các vùng lãnh thổ này nằm cách Venezuela khoảng 800 km.

Mỹ nâng cấp căn cứ hải quân bị bỏ hoang gần Venezuela- Ảnh 4.

Washington cáo buộc Caracas không làm đủ để chống buôn lậu ma túy. Đó là lý do buộc Mỹ phải triển khai lực lượng lớn đến vùng Caribe.

Mỹ nâng cấp căn cứ hải quân bị bỏ hoang gần Venezuela- Ảnh 5.

Thông tin này được đưa ra không lâu sau khi lực lượng Mỹ, vào ngày 2/11, đã tấn công tiêu diệt ba người đàn ông mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth gọi là cuộc tấn công vào một tàu buôn ma túy ở Biển Caribe.

"Quân đội đã tấn công vào một con tàu ở vùng biển quốc tế tại Caribe hôm 2/11. Cả ba kẻ khủng bố ma túy trên tàu đã bị tiêu diệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng những kẻ buôn lậu ma túy bị cáo buộc”, ông Hegseth viết trên X.

