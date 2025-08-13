Mỹ nam Việt đang được truy tìm ở Campuchia: Đẹp trai xuất chúng, nhìn tới body còn khó thở hơn

Nam diễn viên Quốc Anh mới đây bất ngờ xuất hiện ở một số trang tin Campuchia với loạt hình ảnh đậm chất nam thần, đẹp trai không tì vết. Lý do của màn "xuất ngoại" trên mạng xã hội này là bởi hiện bộ phim mà Quốc Anh đóng vai thứ chính - Thám Tử Kiên đang chuẩn bị ra mắt tại nước bạn từ ngày 15/8 sắp tới. Dù phim còn chưa chiếu nhưng visual của Quốc Anh đã thành chủ đề hot. Nhiều trang tin về phim ảnh đã đăng tải hình ảnh của anh với những dòng cảm thán như "Ai bảo trai Việt Nam không đẹp?" nhận về lượng tương tác cao cùng nhiều bình luận xin thông tin của Quốc Anh.

Những hình ảnh của Quốc Anh được đăng tải trên các nền tảng MXH Campuchia

Campuchia chỉ là một trong số 10 quốc gia mua bản quyền phát hành Thám Tử Kiên. Trước đó tại Nhật Bản, phim ra mắt khá thuận lợi và nhận về nhiều lời khen từ khán giả nước này vì phần kịch bản chặt chẽ, hấp dẫn. Hiện dù chưa công chiếu chính thức tại Campuchia nhưng có vẻ Thám Tử Kiên đã được khá nhiều khán giả nước này quan tâm. Khi tìm kiếm tên phim bằng tiếng Campuchia trên các nền tảng MXH như Facebook, TikTok sẽ thấy nhiều đoạn clip giới thiệu phim được đăng tải.

Riêng về Quốc Anh, dù không phải nam chính trong phim nhưng anh lại được quan tâm hơn cả bởi ngoại hình nổi bật cả trong phim lẫn ngoài đời. Dưới những bài viết đăng tải về Quốc Anh, có nhiều người không phân biệt được nam diễn viên trẻ là người Việt Nam, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Trước đó, chính Trấn Thành cũng từng chia sẻ Quốc Anh có vẻ đẹp rất "quốc tế", có lẽ chính vì vậy nên khi phim chiếu ở nước ngoài, anh được quan tâm hơn cả cặp đôi chính.

Thám Tử Kiên là dự án thứ 2 của Quốc Anh trong năm 2025 sau thành công hồi đầu năm với Bộ Tứ Báo Thủ. Từng gây nhiều tranh cãi về diễn xuất nhưng trong cả 2 dự án năm nay của mình, Quốc Anh đều thể hiện rất tốt vai diễn. Anh nhận về nhiều lời khen vì sự tiến bộ của mình cũng như ngoại hình nổi bật dù ở tạo hình cổ trang hay hiện đại.

Sở hữu chiều cao 1m86, hình thể đẹp cùng gương mặt vừa nam tính vừa thư sinh, Quốc Anh dễ dàng chinh phục khán giả ở bất cứ dạng vai diễn nào. Trong suốt sự nghiệp của mình, dù đôi khi còn bị nghi ngờ về năng lực nhưng Quốc Anh vẫn duy trì được sức hút chính bởi ngoại hình đẹp trai xuất chúng, body sáu múi và vóc dáng cực kỳ cân đối. Năm nay, sau thành công từ 2 dự án phim trăm tỷ, Quốc Anh có vẻ đang dành thời gian để nghỉ ngơi, lựa chọn kịch bản. Gần đây nhất, khán giả bắt gặp anh tham gia casting dự án phim cổ trang, hành động Hộ Linh Tráng Sĩ tuy nhiên chưa rõ kết quả ra sao.

Quốc Anh sở hữu cả hình thể lẫn gương mặt đẹp

Quốc Anh sinh năm 1998, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2014 và nhận được nhiều lời mời diễn cho các sự kiện thời trang. Năm 2019, anh lấn sân sang điện ảnh với vai chính trong phim Trạng Quỳnh, diễn cùng Trấn Thành và Nhã Phương. Dù kịch bản hạn chế nhưng phim bất ngờ đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, giúp anh trở thành tên tuổi triển vọng. Đến năm 2023, Quốc Anh đảm nhận vai chính của bộ phim truyền hình Chúng Ta Của 8 Năm Sau phần 1. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng và Quốc Anh cũng có cho mình cú bứt phá để đời. Từ đó sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió, bằng chứng chính là sự bùng nổ của 2 dự án liên tục là Bộ Tứ Báo Thủ và Thám Tử Kiên.