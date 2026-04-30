Mỹ nam Việt có tỷ lệ phim flop 100%: Lọt top đẹp trai nhất châu Á, diễn cực hay mới tiếc

Thành Vũ |

Dù có diễn xuất được cả châu Á công nhận, nam diễn viên này lại có chuỗi phim flop đáng tiếc và chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Không phải cứ sở hữu vẻ ngoài và năng lực được công nhận từ trong đến ngoài nước, một nghệ sĩ sẽ có được thành công vang dội. Chẳng hạn, sao nam Vbiz sau đây là một trường hợp hiếm hoi khi đóng liên tục các dự án phim ảm đạm, chưa một lần biết được mùi vị chiến thắng doanh thu dù rằng có đầy đủ tố chất của một ngôi sao điện ảnh đúng nghĩa.

Đã tham gia khoảng 10 dự án phim lớn nhỏ khác nhau, Liên Bỉnh Phát vẫn chưa có dự án nào thật sự bùng nổ. Bắt đầu với Song Lang , bộ phim của đạo diễn Leon Lê thu về chưa đến 5 tỷ đồng so với kinh phí đến 20 tỷ. Sau đó chuyển qua lần lượt các dự án như Quý Cô Thừa Kế (1,6 tỷ đồng), Ngôi Nhà Bươm Bướm (11,7 tỷ đồng), rồi gần đây là Bẫy Tiền (2,9 tỷ đồng) và Quán Kỳ Nam (5,2 tỷ đồng), chưa có dự án nào chạm đến mốc 50 tỷ đồng chứ chưa nói đến 100 tỷ đồng.

Các phim điện ảnh mà Liên Bỉnh Phát đóng có doanh thu thấp, thậm chí lỗ vốn

Trong mùa lễ năm nay, Liên Bỉnh Phát góp mặt trong Đại Tiệc Trăng Máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Dù có nội dung độc đáo theo hướng "hài đen", lấy cảm hứng từ bản gốc One Cut of the Dead của Nhật Bản, Đại Tiệc Trăng Máu 8 vẫn khá chật vật trong cuộc đua doanh thu, đặc biệt trước các đối thủ lớn như Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng hay Heo 5 Móng . Hiện tại sau 1 tuần ra rạp, phim mới vượt qua con số 20 tỷ đồng.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 là phim có doanh thu cao nhất mà Liên Bỉnh Phát từng đóng, nhưng vẫn đang chật vật

Nhiều netizen lẫn truyền thông nhận định Liên Bỉnh Phát là trường hợp đáng tiếc của điện ảnh Việt. Bởi lẽ, diễn xuất của anh luôn được đánh giá cao, được minh chứng bởi những giải thưởng trong nước lẫn quốc tế. Với Song Lang - dự án đầu tay của mình, nam diễn viên đã giành giải tại LHP Quốc tế Tokyo. Đặc biệt trong năm 2025, Liên Bỉnh Phát đã trở thành Thị đế Kim Chung nhờ đóng chính phim Bác Sĩ Tha Hương .

Diễn xuất của Liên Bỉnh Phát được quốc tế bảo chứng

Ngoài ra, sao nam 8X còn từng lọt vào danh sách Top 100 Gương mặt tạp chí đẹp nhất châu Á vào năm 2021, là đại diện Việt Nam duy nhất. Nhiều nhà làm phim xem anh là "chàng thơ" với đầy đủ thế mạnh về ngoại hình lẫn thực lực, đảm đương được nhiều loại vai khác nhau. Thế nhưng, việc chọn được kịch bản ưng ý, có sức bật về danh tiếng vẫn đang là "bài toán" nan giải dành cho nam diễn viên sau gần 1 thập kỷ làm nghề.

Liên Bỉnh Phát lọt top gương mặt đẹp trai nhất châu Á năm 2021

Liệu dự án nào sẽ giúp Liên Bỉnh Phát vụt sáng thành ngôi sao trăm tỷ?

Đại Tiệc Trăng Máu 8 đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hoa hậu nổi tiếng Việt Nam từng than cuộc sống giàu có gây ngột ngạt, lại khoe của gây chú ý
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá "trái tim" tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư "đất vàng" Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

