Mỹ nam Vbiz đi xem Tổng duyệt A80 mà viral khắp MXH: Cười lên đẹp phát sáng, chị em thi nhau nhường chỗ

Ngoài những hình ảnh từ các khối diễu binh, diễu hành thì hiện tại, một đoạn clip từ vị trí những người dân tới xem Tổng duyệt A80 cũng đang cực viral trên mạng xã hội. Lý do đoạn clip này viral là bởi sự xuất hiện của Huỳnh Anh - một nam diễn cực kỳ quen mặt trên sóng giờ vàng.

Trong một đoạn clip do người dân ghi lại, Huỳnh Anh được một người bạn dắt ra từ cửa hàng ven đường, nam diễn viên tương đối ngại ngùng nhưng ngay lập tức là thay bằng nụ cười tỏa nắng khi được rất nhiều người reo hò, vỗ tay hưởng ứng. Không cần xếp hàng, “camp chỗ”, Huỳnh Anh lập tức được mọi người nhường cho một vị trí ngồi đẹp để có thể thuận lợi xem tổng duyệt.

Đoạn clip đang viral của Huỳnh Anh

Ngay khi đoạn clip của Huỳnh Anh được đăng tải lên MXH, cư dân mạng phát cuồng trước diện mạo đời thường cực kỳ điển trai của nam diễn viên. Dù không cần xếp hàng mà vẫn có chỗ ngồi nhưng không một cư dân mạng nào cảm thấy khó chịu với điều này, vô số bình luận còn trêu đùa rằng mình tình nguyện xếp hàng để giữ chỗ nếu người ngồi cạnh là Huỳnh Anh. Khán giả cũng để lại cơn mưa lời khen khi sau bao năm làm nghề, nam diễn viên vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, phong độ, ngay cả ở những hình ảnh đời thường không chải chuốt.

Huỳnh Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội, từng là gương mặt hot boy được chú ý ngay từ khi mới bước chân vào nghệ thuật. Sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt thư sinh và nụ cười cuốn hút, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Ngay từ khi mới 18 tuổi, Huỳnh Anh đã góp mặt trong bộ phim điện ảnh nghệ thuật Bi, Đừng Sợ! (2010) , tác phẩm từng được trình chiếu ở nhiều liên hoan phim quốc tế. Sự xuất hiện của anh tạo nên nhiều kỳ vọng, rằng showbiz Việt sẽ có thêm một nam diễn viên trẻ vừa đẹp vừa triển vọng. Sau đó, anh tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Mùa Hạ Yêu Dấu, Chạy Trốn Thanh Xuân, Cả Một Đời Ân Oán,... cùng nhiều dự án điện ảnh, MV ca nhạc, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ.

Tuy nhiên, hành trình diễn xuất của Huỳnh Anh lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả khen anh có thần thái, hợp với các vai nam chính trẻ trung, hiền lành và lãng mạn. Song, không ít người cho rằng khả năng nhập vai của Huỳnh Anh chưa thật sự bứt phá, biểu cảm còn hạn chế và dễ rơi vào lối mòn một màu. Dẫu vậy, Huỳnh Anh vẫn liên tục có những vai diễn lớn trên sóng giờ vàng, gần đây là loạt phim như Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh, Biệt Dược Đen,... Với ngoại hình sáng sân khấu và sức hút riêng, anh vẫn là một trong những gương mặt nam diễn viên trẻ được nhắc đến nhiều, dù con đường khẳng định thực lực còn nhiều thử thách phía trước.