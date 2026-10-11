Mỹ nam sở hữu gương mặt yêu nghiệt, AI chịu thua 1000 lần: Tóc vàng kim, vai Thái Bình Dương, thần thoại chỉ đến vậy

Nhan sắc thần thánh của mỹ nam này đang làm xôn xao cả cõi mạng.

Thời điểm hiện tại, tạo hình mới nhất của Đặng Vi trên phim trường Bách Yêu Phổ đang trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội. Nam diễn viên khiến đông đảo khán giả phải trầm trồ khi xuất hiện với diện mạo vô cùng ấn tượng, được nhận xét là đẹp đến mức khó tin.

Tạo hình bạch y và tóc vàng kim của Đặng Vi đang gây sốt khắp cõi mạng.

Trong những hình ảnh được lan truyền, Đặng Vi gây chú ý với mái tóc vàng kim nổi bật, được chải ngược ra sau và ép sát đầu. Kiểu tóc này gần như để lộ toàn bộ đường nét trên gương mặt, vốn là tạo hình không dễ chinh phục bởi chỉ một khuyết điểm nhỏ cũng có thể trở nên rõ ràng. Thế nhưng, Đặng Vi lại chứng minh nhan sắc của mình hoàn toàn có thể cân được kiểu tóc đầy thử thách này.

Cư dân mạng thực sự bị sốc visual vì Đặng Vi.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng không tiếc lời ca ngợi diện mạo của nam diễn viên. Từ đôi mắt, sống mũi đến đường viền hàm đều được nhận xét là đẹp xuất sắc, kết hợp thành một tổng thể hoàn mỹ đến mức có người ví von rằng ngay cả AI cũng phải chào thua.

Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp, Đặng Vi còn gây ấn tượng nhờ khí chất đặc biệt. Với mái tóc vàng kim cùng thần thái vừa thanh cao vừa bí ẩn, anh mang đến cảm giác như một thiên thần nhưng đồng thời cũng phảng phất nét ma mị của ác quỷ. Diện mạo ấy khiến nhiều người liên tưởng đến một sinh vật thần thoại bước ra đời thực.

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc, vóc dáng của Đặng Vi cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều khán giả nhận xét nam diễn viên đã cải thiện hình thể đáng kể, đặc biệt là bờ vai rộng được ví như vai Thái Bình Dương, giúp anh càng thêm nổi bật trong trang phục cổ trang.

Loạt hình ảnh này càng khiến khán giả thêm kỳ vọng vào Bách Yêu Phổ mà anh đang quay. Bộ phim không chỉ quy tụ cặp đôi sở hữu nhan sắc nổi bật Đặng Vi - Ngải Mễ mà còn được thực hiện dưới bàn tay đạo diễn Quách Kính Minh, người nổi tiếng với gu thẩm mỹ cầu kỳ, đặc biệt chú trọng tạo hình nhân vật và chất lượng hình ảnh trong các tác phẩm cổ trang thần tượng.

Màn kết hợp giữa Đặng Vi và phù thủy nhan sắc Quách Kính Minh thực sự rất đáng kỳ vọng.

Thực tế, tạo hình tóc vàng kim chỉ là một trong nhiều diện mạo ấn tượng của Đặng Vi khi hóa thân thành nam chính Tư Cuồng Lan. Nhân vật này là đệ tử của Lôi Thần ở hạ giới, sở hữu tài năng xuất chúng nhưng cũng vô cùng ngông cuồng và cầu toàn. Với Tư Cuồng Lan, nếu đã có khả năng đứng thứ nhất thì chẳng có lý do gì phải chấp nhận vị trí thứ hai.

Trong Bách Yêu Phổ, Tư Cuồng Lan có mối tình với Đào Yêu (Ngải Mễ), một thần y chuyên chữa bệnh cho yêu quái. Sự kết hợp giữa hai nhân vật cùng thế giới kỳ ảo của tác phẩm hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa hấp dẫn về mặt hình ảnh.

Thêm một số tạo hình khác của Đặng Vi trong Bách Yêu Phổ: