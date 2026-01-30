Mỹ nam phim Việt giờ vàng xứng đáng phong thần vì "diễn hay dã man", chỉ một cảnh khóc mà hơn cả đời cộng lại

Tối 29/1, tập 57 của bộ phim Lằn Ranh được khen ngợi là "xứng đáng phong thần" cả về mặt nội dung lẫn cảm xúc. Trong đó, cuộc đối đầu giữa hai người bạn thân 20 năm Triển (Mạnh Trường) và Thu (Hồng Diễm) trong quá trình thẩm vấn khiến nhiều khán giả xúc động.

Những tập gần cuối của phim Lằn Ranh thu hút sự chú ý của khán giả vì diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên

Trong tập 57, nhân vật Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh Việt Đông- tưởng chừng như mình đã thoát được những cuộc điều tra tại Việt Đông, lấp liếm được sai lầm của mình và chuẩn bị được điều đi nơi khác. Thậm chí, để thoát thân, Triển không ngại đe dọa cả cấp trên của mình.

Thế nhưng, Viện Kiểm sát đã thu thập được nhiều chứng cứ, tài liệu về những dấu hiệu sai phạm của dự án Trinh Tam của Triển và ra lệnh bắt giữ để điều tra. Tại cơ quan điều tra, Triển thể hiện sự không hợp tác, từ chối trả lời các vấn đề của điều tra viên và khẳng định mình không có sai phạm, còn yêu cầu gặp luật sư của mình.

Ngọc Triển bị bắt nhưng vẫn ngoan cố

Cuối cùng, Thu - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Việt Đông - đã phải bước vào phòng thẩm vấn để đối đầu với người bạn thân của mình.

Cuộc nói chuyện với Thu khiến Triển bị phá vỡ phòng tuyến tâm lý. Đừng trước người bạn thân, hắn không còn thể hiện sự gian manh, khôn khéo lươn lẹo mà cảm thấy tủi nhục vì bị chính bạn mình thẩm vấn, bị vạch trần những lỗi sai trước mặt bạn. Cuối cùng, Triển bật khóc, thể hiện sự hối hận: "Tôi xin lỗi, thực sự là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mọi thứ cứ cuốn đi và chính bản thân tôi cũng không nhận ra nữa".

Diễn xuất của hai diễn viên Mạnh Trường và Hồng Diễm nhận được nhiều lời khen của khán giả. Thậm chí, có người xem còn bật khóc. Một số khán giả bình luận họ cảm thấy tiếc nuối khi những người bạn thân thiết 20 năm lại phải đối mặt với nhau trong hoàn cảnh một kẻ phạm tội và người kia đang thực thi công lý.

Cảnh khóc của Mạnh Trường gây xúc động

"Việc hỏi cung giữa Thu và Triễn thật buồn cho 2 người bạn thân. Pháp bất vị thân, thương cho Thu không chịu nổi cảnh éo le nhưng phải thực thi nhiệm vụ", "Mạnh Trường diễn hay quá, tôi đã khóc khi anh thể hiện sự hối hận, Triển là người thông minh, nhưng thông minh quá tự hại mình", "Mạnh Trường đóng tài nhỉ: tay run, mặt tái mét, lo sợ đúng nghĩa luôn. Rồi phân cảnh khóc khi gặp Thu. Trời, đỉnh chóp", "Nhìn ánh mắt và những nụ cười chứa ẩn mọi nội tâm nhân vật cần lột tả mà muốn xem mãi", Công nhận vai Triển do Mạnh Trường đảm nhận cân cả Lằn Ranh", "Mình thấy đạo diễn thật tài tình khi cho Mạnh Trường nhập vai Triển, ánh mắt, khuôn miệng, đài từ quá đạt. Mình quá ấn tượng với vai diễn này", là những lời khen khán giả dành cho Mạnh Trường.

Nhiều khán giả nhận định, vai diễn Ngọc Triển trong Lằn Ranh là bước tiến lớn của Mạnh Trường trong nghiệp diễn. Ngọc Triển có vẻ ngoài chỉn chu, lời nói mềm mỏng không khéo, thực tế là người đứng sau dùng lời lẽ để thúc đẩy các phi vụ mờ ám. Triển không trực tiếp ra tay, nhưng lại nắm nhiều thông tin và mối quan hệ, có vai trò không thể thiếu khiến các sai phạm diễn ra.

Nhân vật này đúng với tên của bộ phim, luôn nằm trên lằn ranh, giữa ranh giới thiện và ác, đúng và sai. Với bạn bè, Triển luôn hết mình, với vợ Triển là người chồng tâm lý biết chiều chuộng. Nhưng hắn luôn đặt lợi ích của mình lên trên, có những thời điểm lộ bộ mặt tinh ranh sắc lẻm khi gặp phải những kẻ đe dọa đến lợi ích của mình.

Mạnh Trưởng xây dựng nhân vật Ngọc Triển nhận được nhiều lời khen của khán giả

Triển là nhân vật nguy hiểm bậc nhất phim

Mạnh Trường sinh năm 1985, được khen ngợi là nam thần màn ảnh Việt với vẻ ngoài phong độ lịch lãm. Nam diễn viên có gương mặt điển trai nụ cười hiền lành vì vậy anh từng thể hiện nhiều nhân vật chính diện như trong Zippo, mù tạt và em, Ngược chiều nước mắt, Hương vị tình thân, Hồ sơ cá sấu, Hoa nở trái mùa, Chúng ta của 8 năm sau...

Ngọc Triển là nhân vật nửa chính nửa tà, có tính cách đặc biệt mới lạ so với các vai diễn mà Mạnh Trường thể hiện. Dù nhân vật có độ khó cao, Mạnh Trường đã đem đến cho khán giả một màn trình diễn rất tốt, khiến người xem luôn băn khoăn Triển có phải phản diện hay không, có phải "trùm cuối" trong Lằn Ranh hay không và hắn đang ở phe phái nào? Đây chính là thành công lớn của Mạnh Trường.

Mạnh Trường chứng minh diễn xuất đa dạng với phim Lằn Ranh



