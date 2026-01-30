Nam nghệ sĩ một lòng hướng Phật, không cưới vợ, sống một mình trong biệt thự nguy nga ở TP.HCM

Nam nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt

NSƯT Đại Nghĩa là gương mặt quen thuộc với khán giả suốt hơn hai thập kỷ qua. Sinh năm 1978 tại TP.HCM, anh bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ khi còn là học sinh trung học với niềm đam mê diễn xuất, kịch nói và sau này mở rộng sang lĩnh vực dẫn chương trình truyền hình.

Sau những năm đầu vào nghề đầy thử thách, Đại Nghĩa nhanh chóng khẳng định vị thế trong lòng công chúng nhờ phong cách dẫn duyên dáng, dí dỏm và sự linh hoạt trên sân khấu lẫn màn ảnh nhỏ. Anh được mời tham gia dẫn nhiều chương trình đình đám trên HTV, VTV và các đài truyền hình khác nhau như Gương mặt thân quen , Chuẩn cơm mẹ nấu , Giọng ải giọng ai…

Không chỉ là người dẫn chương trình, Đại Nghĩa còn rất năng động ở lĩnh vực diễn xuất và sân khấu. Anh từng đảm nhận nhiều vai diễn kịch, phim truyền hình và từng gắn bó lâu năm với Nhà hát kịch IDECAF - TP.HCM. Với những đóng góp không ngừng nghỉ cho nghệ thuật, năm 2023, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Trong con đường nghệ thuật của mình, Đại Nghĩa tạo dấu ấn bởi sự kiên trì bền bỉ. Trước khi thành danh, nam nghệ sĩ từng trải qua những giai đoạn khó khăn, trong đó có thời kỳ anh chỉ nhận cát-xê vỏn vẹn 20.000 đồng. Tuy nhiên điều đó không khiến anh từ bỏ ước mơ theo đuổi nghệ thuật. Chính những trải nghiệm ấy đã hun đúc nên một nghệ sĩ vừa chuyên nghiệp, vừa gần gũi với khán giả.

Bên cạnh thành tựu trong nghề, Đại Nghĩa còn được biết đến là một người có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, đặc biệt là trong các hoạt động thiện nguyện. Anh từng đứng ra vận động xây dựng nhà tình nghĩa, giếng nước, cây cầu cho người dân nghèo và rất nhiều chương trình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Sống một mình trong biệt thự bề thế, một lòng hướng Phật

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời sống cá nhân của MC Đại Nghĩa luôn là một chủ đề gây chú ý. Dù sở hữu tài sản đáng kể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nhưng nam nghệ sĩ lại rất kín tiếng về đời tư, hạn chế khoe khoang trên mạng xã hội.

Ở tuổi U50, Đại Nghĩa lựa chọn cuộc sống độc thân, không lập gia đình. Anh hiện sống một mình trong biệt thự 4 tầng nguy nga tọa lạc tại Quận 7 cũ, TP.HCM. Biệt thự mang đậm dấu ấn kiến trúc châu Âu cổ kính, toát lên vẻ sang trọng và bề thế.

Bên trong, nam nghệ sĩ đầu tư hệ thống nội thất cao cấp, kết hợp cùng ánh sáng được bố trí tinh tế, góp phần làm nổi bật không gian lộng lẫy, tráng lệ. Không chỉ vậy, khuôn viên sân vườn và tầng thượng còn được anh phủ xanh bằng hoa khoe sắc, vườn rau thủy canh và các loại cây trái theo mùa, tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa sinh động vừa chan hòa với thiên nhiên.

Bên cạnh căn nhà bề thế tại TP.HCM, Đại Nghĩa còn sở hữu một biệt thự sân vườn yên bình ở Đà Lạt. Nam nghệ sĩ đặt cho chốn đi về này cái tên đầy thi vị là “Mộc Hương Viên”. Mỗi khi không bận rộn với lịch diễn hay các buổi ghi hình, anh lại rời phố thị ồn ào để trở về Đà Lạt, tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi, thả lỏng tâm hồn giữa không gian trong lành, tĩnh tại.

Mặc dù theo đuổi nghệ thuật và hoạt động xã hội sôi nổi, Đại Nghĩa vẫn dành thời gian học Phật pháp, ăn chay trường suốt nhiều năm và tích cực tham gia các khóa tu tập thiền tại các chùa. Từ nhỏ, nam nghệ sĩ đã từng nuôi ước mơ xuất gia, và dù trách nhiệm gia đình khiến anh tạm gác lại mong muốn này, niềm tin Phật pháp vẫn luôn theo anh.

Trên trang cá nhân, Đại Nghĩa từng bộc bạch sâu sắc về con đường tu tập và niềm tin vào Phật pháp: "Con vẫn đang được nương tựa và sống trong giáo pháp của Người mà tu tập. Vẫn biết con còn đầy những tội lỗi, những nghiệp chướng phiền não nặng nề, nhưng may mắn là con vẫn nhìn thấy được con đường Bát Chánh để mà đi, đi chậm cũng được miễn là vẫn đang đi thì rồi cũng sẽ có ngày đến đích. Niềm tin ấy không gì lay chuyển, và con luôn cảm thấy hạnh phúc tự hào khi được là người con Phật".

Đây là lời tâm sự thể hiện rõ ràng tâm thế của anh trước đời sống hướng Phật - một hành trình tự thân, khiêm tốn và kiên định với niềm tin nội tại.

Cuộc sống của Đại Nghĩa hiện tại khá bình yên và trầm tĩnh. Lối sống đơn giản, không bon chen thị phi, tập trung vào tu tập và giúp đỡ người khác khiến anh được nhiều Phật tử và khán giả nể trọng.