Mỹ nam Hàn thống trị toàn cầu: Từng cùng Suzy náo loạn Hồ Tây, được đích thân Dispatch "cứu sống" ngoạn mục

Can This Love Be Translated? (Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không?) do Kim Seon Ho và Go Youn Jung đóng chính, đang là một trong những bộ phim lãng mạn gây chú ý vào những ngày đầu năm 2026. Can This Love Be Translated? hiện dẫn đầu bảng xếp hạng tác phẩm được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu những ngày qua. Trong phim, Kim Seon Ho vào vai Joo Ho Jin, một phiên dịch viên đa ngôn ngữ, thông thạo nhiều thứ tiếng. Màn hóa thân của Kim Seon Ho thuyết phục đến mức nhiều người phải thừa nhận anh quả đúng là “phiên dịch viên đẹp trai và giỏi nhất Hàn Quốc” trong lòng khán giả.

Đáng chú ý, trước khi thống trị và phủ sóng toàn cầu với Can This Love Be Translated?, Kim Seon Ho đã gây sốt MXH Việt Nam khi đến Hà Nội quay hình dự án mới Portraits Of Delusion, cùng "tình đầu quốc dân" Suzy vào cuối năm 2025. Thời điểm đó, hình ảnh nam diễn viên chạy bộ ở Hồ Tây, đi mua Iphone, bánh cốm, ngồi cafe... từng gây bão khắp cõi mạng, được fan Việt chia sẻ rần rần.

Mỹ nam "cờ xanh" khiến khán giả rụng tim trong mọi vũ trụ K-Drama

Với những mọt phim Hàn trong vài năm qua, Kim Seon Ho không phải gương mặt xa lạ. Anh là 1 trong những nam thần màn ảnh hàng đầu xứ kim chi hiện tại, gây ấn tượng bởi gương mặt điển trai, má lúm đồng tiền duyên dáng, thân hình chuẩn mẫu với chiều cao 1,86 m. Tại showbiz châu Á, Kim Seon Ho được công chúng yêu mến đặt biệt danh "mỹ nam má lúm", "tổ trường quốc dân", "cờ xanh chính hiệu của vũ trụ phim Hàn".

Kim Seon Ho vào showbiz hoạt động với vai trò diễn viên kịch từ năm 2009. Đến năm 2017, "hoàng tử sân khấu" rẽ hướng sang đóng phim truyền hình. Chỉ trong năm đầu khởi nghiệp, anh đã may mắn có đến 3 bộ phim truyền hình lần lượt lên sóng. Cuối năm đó, tên tuổi của Kim Seon Ho được chú ý nhiều hơn khi anh giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải MBC Drama Awards lần thứ 36, nhờ tác phẩm hình sự Hai Cảnh Sát.

Kim Seon Ho được công chúng yêu mến đặt biệt danh "mỹ nam má lúm", "tổ trường quốc dân", "cờ xanh chính hiệu của màn ảnh Hàn Quốc". Ảnh: Elle Korea.

Năm 2018-2019, độ hot của Kim Seon Ho tăng vọt nhờ 2 vai phụ hài hước trong Chief Kim và 100 Days My Prince, cũng như vai chính trong phim truyền hình Nhà Trọ Waikiki 2 và Cảnh Sát Bắt Ma. Sự nghiệp của anh dần thăng hoa rực rỡ từ năm 2020, khởi đầu là vai diễn Han Ji Pyeong trong Start Up. Vai nam phụ của nam diễn viên nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, thậm chí lấn át cả cặp diễn viên chính Suzy và Nam Joo Hyuk. Từ đây, Kim Seon Ho trở thành một trong những gương mặt diễn viên được săn đón nhất Kbiz.

Đến năm 2021, Kim Seon Ho chính thức thoát mác "nam phụ quốc dân", leo lên đỉnh cao danh vọng với vai "anh tổ trưởng" Hong Du Sik trong bộ phim chữa lành Hometown Cha-Cha-Cha. Khi ấy, Hometown Cha-Cha-Cha làm nên lịch sử khi vào top 10 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu.

Với hình tượng nhân vật ấm áp, nhã nhặn, đa tài, cùng nụ cười má lúm đặc trưng, anh đã củng cố vững chắc vị thế "nam thần quốc dân". Sau khi có cú đúp thành công với Start Up và Hometown Cha-Cha-Cha, Kim Seon Ho được mời làm người mẫu quảng cáo cho hơn chục thương hiệu bao gồm quần áo, thực phẩm, làm đẹp, máy ảnh, tài chính, ôtô và nhiều lĩnh vực khác. Ở thời đỉnh cao, quảng cáo của Kim Seon Ho cứ phát hành, các thương hiệu lập tức lập doanh số bán hàng áp đảo.

Vai diễn Tổ trưởng Hong "soft boy" của Kim Seon Ho trong Hometown Cha-Cha-Cha từng gây thương nhớ 1 thời. Ảnh: TvN.



Ngoài đời, Kim Seon Ho có tính cách ấm áp và nhân ái. Là "người hùng thầm lặng", Seon Ho quyên góp hàng năm nhân sinh nhật cho Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc, 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) vào năm 2023 và 50 triệu won (900 triệu đồng) vào năm 2025. Anh còn ủng hộ cho nhiều quỹ điều trị bệnh bạch cầu, cứu trợ bão Hinnamnor, thảm họa cháy rừng...

Cú "sống sót" ngoạn mục sau nghi vấn ép bạn gái cũ phá thai

Năm 2021, ngay khi vừa nổi lên sau bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha, Kim Seon Ho đã bị bạn gái cũ tố ép cô phá thai, sau đó ngược đãi và đe dọa. Anh cũng bị buộc tội nói xấu đồng nghiệp và người hâm mộ. Lùm xùm này khiến danh tiếng của nam diễn viên bị hủy hoại chỉ sau 1 đêm. Anh bị loại bỏ khỏi các dự án phim Star News, Dog Days và Two O'Clock Date, cắt sóng khỏi chương trình 2 Days 1 Night và mất vô số hợp đồng quảng cáo. Với tình thế đó, ai cũng nghĩ hào quang của Kim Seon Ho đã chấm dứt ở tuổi 35.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, cú twist lớn đã xảy ra giúp Kim Seon Ho vượt bão đời tư, lấy lại danh dự. Theo đó, Dispatch đã cung cấp bằng chứng cho thấy nam diễn viên đã bị vu oan. Kim Seon Ho không hề có hành vi sai trái như cáo buộc. Cuộc trò chuyện bị rò rỉ giữa nam diễn viên và bạn gái cũ cho thấy người phụ nữ đã đề nghị phá thai. Kim Seon Ho đã chăm sóc cô sau ca phẫu thuật, thậm chí anh còn cân nhắc tạm dừng sự nghiệp để dành thời gian bên nửa kia.

Nhờ Dispatch, Kim Seon Ho đã được "rửa sạch" nghi án ép bạn gái phá thai. Khán giả lập tức xin lỗi; các nhãn hàng cho hiển thị lại quảng cáo, tuyên bố không hủy hợp đồng, không khởi kiện hay bắt Kim Seon Ho đền bù bất kỳ khoản tiền nào. Gần 50.000 người cũng ký vào lá đơn phản đối việc Kim Seon Ho rời show 2 Days 1 Night, yêu cầu ê-kíp đưa nam diễn viên trở lại ghi hình. Dư luận gạt bỏ hết các nghi ngại đời tư, hân hoan chào đón nam diễn viên trở lại ngành công nghiệp giải trí sau khi được minh oan. Trường hợp của Kim Seon Ho được ví là cú quay xe kỳ diệu ở showbiz Hàn Quốc. Anh cũng là cái tên hiếm hoi vướng scandal nghiêm trọng ở xứ kim chi nhưng vẫn giữ được danh tiếng sau khi được "tẩy sạch án oan".

Kim Seon Ho từng điêu đứng vì dính lùm xùm đời tư. Ảnh: Instagram.

Năm 2025, Kim Seon Ho chính thức lội ngược dòng thành công, vực dậy danh tiếng, lấy lại trọn vẹn tình cảm của người hâm mộ nhờ bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Phân cảnh nhân vật Park Chung Seop do anh thủ vai ôm tim, có cú nháy mắt đáng yêu trong đám cưới với nữ chính Geum Myeong (IU đóng), đã tạo hot trend khắp châu Á, nhanh chóng được nhiều người nổi tiếng thể hiện lại.

Không chỉ vậy, điểm sáng visual Kim Seon Ho đẹp tràn màn hình với kiểu tóc vuốt gọn gàng, giúp tôn lên đường nét nam tính cùng lúm đồng tiền trứ danh của anh, cũng nhận được cơn mưa lời khen. Với tiếng vang của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, Kim Seon Ho đã cùng IU, Park Bo Gum liên tục càn quét top 3 bảng xếp hạng độ nổi tiếng của diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc vào năm ngoái. Và giờ đây bước sang năm 20026, thành công của Kim Seon Ho tiếp tục nối dài với Can This Love Be Translated?.

Khoảnh khắc thần thánh trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã đưa tên tuổi Kim Seon Ho nóng trở lại sau 4 năm vướng scandal. Ảnh: TvN.



Bước sang năm 2026, Kim Seon Ho gây ấn tượng với vai diễn phiên dịch viên đẹp trai, thiên tài trong Can This Love Be Translated?. Ảnh: Instagram.

"Rể Hàn" từng được cả Việt Nam săn lùng

Cuối tháng 11/2025, "tình đầu quốc dân" Suzy và Kim Seon Ho gây chú ý khi đến Hà Nội để ghi hình cho bộ phim Portraits Of Delusion. Những hình ảnh của 2 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn ở Việt Nam do "team qua đường" tình cờ chụp lại liên tục được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Vào ngày 30/11/2025, khoảnh khắc Kim Seon Ho chạy bộ quanh Hồ Tây, cùng Suzy đã gây náo loạn, phủ sóng trên khắp các diễn đàn tại Việt Nam. Sau khi hình ảnh chạy bộ của cặp trai xinh - gái đẹp xứ Hàn này gây bão, họ ngay lập tức được mệnh danh là "mỹ nam - mỹ nữ hot nhất Hồ Tây". Khi đó, không ít người hâm mộ còn rủ nhau ra Hồ Tây chạy bộ mỗi sáng để gặp Kim Seon Ho và cả Suzy. Sau đó, nam diễn viên còn bị bắt gặp ở khu vực Nhà Thờ lớn, dừng lại ven đường mua gói xôi cốm và còn đi mua cả Phone 17 Pro.

Trong thời gian ở Việt Nam, Kim Seon Ho xuất hiện với trang phục đời thường giản dị. Dù không chăm chút diện mạo, visual của anh vẫn sáng bừng, đẹp trai xán lạn "đốn tim", vóc dáng cao lớn ấn tượng. Hình ảnh Kim Seon Ho thong thả dạo bước khắp Hà Nội khiến fan Việt rung động vì sự gần gũi và không hề kiểu cách. Thời điểm đó, ai ở Hà Nội đều dính "hội chứng Kim Seon Ho", cứ ra đường là đều ngó nghiêng trước sau xem có cơ duyên gặp được mỹ nam xứ Hàn hay không.

Kim Seon Ho cùng Suzy chạy bộ ở Hồ Tây, gây sốt mạng xã hội

Nam diễn viên dạo phố Hà Nội, khiến dân tình phát sốt (Nguồn- @pit_iu)

Kim Seon Ho được bắt gặp đi dạo ở khu vực Nhà Thờ Lớn, mua cả xôi cốm ven đường và mua cả... iPhone 17 Pro!. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Nate, Instagram