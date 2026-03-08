Mỹ nam gen Z bị tố dan díu với bạn diễn, người yêu hot girl phơi bày tình tiết gây sốc

Ngày 8/3, tờ 163 đưa tin nam ca sĩ, diễn viên Lý Bái Dương bị bạn gái hot girl tung bằng chứng ngoại tình, bắt cá hai tay ầm ĩ MXH. Cô gái cho biết bản thân và Lý Bái Dương hẹn hò từ năm 2025, đã dọn về chung sống với nhau tại Hàng Châu (Trung Quốc). Tuy nhiên, trong thời gian bên nhau, sao nam sinh năm 1997 này thường xuyên chiêu trò "chiến tranh lạnh", gây sự cãi vã rồi biến mất và viện lý do bận rộn công việc để không trở về nhà. Sau đó, Lý Bái Dương đã dùng khoảng thời gian trống này để qua lại thân mật với bạn diễn Lục Kim.

Đáng chú ý, cô gái cho biết Lý Bái Dương và Lục Kim cặp kè với nhau khi đôi bên đều là "hoa đã có chậu". Trong đó, Lục Kim không chỉ "cắm sừng" mà còn bỏ rơi bạn trai. "Tôi hết nói nổi 2 con người đó. Họ đều có nửa kia chính thức của mình, vậy mà vẫn ngoại tình cho được", bạn gái của Lý Bái Dương bức xúc tố cáo. Những người thân quen xung quanh Lý Bái Dương cũng ngán ngẩm xác nhận trai đẹp showbiz này có vốn tiền sử ngoại tình từ những mối quan hệ trước đó.

Lý Bái Dương và Lục Kim bị tố ngoại tình, bất chấp việc họ đều đã có bạn trai, bạn gái. Ảnh: Sina.

Sau khi "cắm sừng" người yêu, Lục Kim cũng bỏ rơi nửa kia của mình. Ảnh: Sina.

Vụ việc khiến Lý Bái Dương và Lục Kim hứng chỉ trích dữ dội của dư luận. Trước làn sóng tẩy chay và lên án của công chúng, Lục Kim phủ nhận việc cô biết rõ bản thân là người thứ ba nhưng vẫn chen chân, đồng thời khẳng định mình cũng bị Lý Bái Dương lừa dối.

Theo Lục Kim, Lý Bái Dương đã khẳng định với cô rằng anh đã chia tay bạn gái và độc thân vào thời điểm họ quen nhau. Đến tháng 9/2025, khi sự thật bại lộ, nữ diễn viên đã dứt khoát cắt đứt liên lạc với gã trai tồi. Về phía Lý Bái Dương, anh vẫn giữ im lặng trước ồn ào ngoại tình.

Lục Kim phủ nhận cố ý làm tiểu tam và khẳng định cô cũng bị Lý Bái Dương lừa dối. ẢnH: Weibo.

Lý Bái Dương sinh năm 1997, được biết đến với tư cách nghệ sĩ thần tượng sau khi tham gia show Sáng Tạo Doanh vào năm 2021. Ngoài ca hát, Lý Bái Dương còn tham gia đóng phim. Anh hiện là nam chính đắt giá của dòng phim ngắn chiếu mạng tại Trung Quốc.

Lý Bái Dương bị chỉ trích dữ dội vì có hành vi bắt cá 2 tay. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu