Mỹ nam gây sốc nhất Mưa Đỏ: Ác toàn diện vẫn không ai ghét nổi, lên hình vài phút mà cả triệu người vỗ tay

Bên cạnh dàn diễn viên như Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Hiếu Nguyễn, Hứa Vĩ Văn,... sự góp mặt của Lương Gia Huy trong phim điện ảnh Mưa Đỏ cũng đang được nhiều người quan tâm. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh của chàng diễn viên điển trai, cơ bắp này trong tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền kèm những bình luận tích cực.

Trong Mưa Đỏ, Lương Gia Huy đảm nhận vai Hoàng - trung úy thuộc Trường Võ Bị Đà Lạt. Đây là một trong ba nhân vật thuộc phe Việt Nam Cộng Hòa được nhắc tới nhiều trong nguyên tác của nhà văn Chu Lai nhưng khi lên phim, vì thời lượng không cho phép nên nhân vật của Gia Huy không có quá nhiều đất diễn. Thế nhưng anh vẫn được khán giả đặc biệt quan tâm vì diện mạo điển trai, body sáu múi còn "chất lượng" hơn cả Steven Nguyễn.

Dù lên hình ít nhưng Gia Huy lại có phân cảnh khiến cả rạp phải vỗ tay. Đây là phân cảnh ở đoạn kết, sau khi Cường và Quang dù đã tha cho nhau nhưng vẫn bị Thái một người đồng đội của Quang giết hại. Hoàng tuy xuất hiện muộn nhưng đã khiến cho Thái phải trả giá đắt vì hành động độc ác của mình. Sự xuất hiện của Hoàng trong phân cảnh này khiến khán giả vừa sốc nặng bởi quyết định của anh vừa hả hê và giảm đi sự uất ức sau khi 2 nam chính đều bỏ mạng. Chính bởi lý do này mà dù trước đó có ở phe đối đầu nhưng nhân vật Hoàng vẫn kịp chiếm cảm tình từ khán giả.

Lương Gia Huy bước ra từ cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam 2015. Năm 2017, anh được chọn tham gia cuộc thi Nam Vương Đại Sứ Hoàn Vũ diễn ra tại Indonesia. Sau đó, anh góp mặt trong một số phim như Viên Đạn Cuối Cùng, Nữ Chủ, Mặt Trời Mùa Đông… Sở hữu gương mặt nam tính, góc cạnh cùng body săn chắc chuẩn người mẫu, Lương Gia Huy luôn toát lên thần thái cuốn hút. Anh được khen ngợi bởi sự mạnh mẽ, phong độ và hình thể xịn sò chẳng kém cạnh bất kỳ nam thần màn ảnh nào.

Lương Gia Huy ngoài đời

Sau thành công của Mưa Đỏ, Lương Gia Huy nhanh chóng trở lại màn ảnh với dự án mới mang tên Bịt Mắt Bắt Nai. Bộ phim khai thác câu chuyện đầy ám ảnh xoay quanh Trang (Thái Trà My), một nhân viên bất động sản rơi vào cú sốc lớn sau khi bị cưỡng bức. Trong nỗi lo sợ người yêu Hiệp (Dũng Bino) rời bỏ, Trang tìm cách níu kéo mối quan hệ bằng việc đưa anh đến một homestay hẻo lánh. Tại đây, cô bất ngờ chạm trán Long (Lương Gia Huy) - chủ homestay có ngoại hình giống hệt kẻ từng hãm hại mình. Vợ của Long, Ngọc (Bích Ngọc), lại luôn sống trong sự cam chịu, nhẫn nhịn. Từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Trang bắt đầu hành trình truy tìm sự thật, để rồi kéo theo hàng loạt bi kịch hôn nhân và những tội ác rùng rợn dần bị vạch trần. Với ngoại hình nam tính, thần thái mạnh mẽ cùng khả năng nhập vai đa dạng, Lương Gia Huy hứa hẹn mang đến một hình tượng nhân vật đầy ám ảnh, vừa cuốn hút vừa chất chứa nhiều bí ẩn, khiến khán giả khó có thể rời mắt trong lần tái xuất này.