Mỹ nam ê chề nhất mùng 1 Tết: Diễn dở lại còn phông bạt, hại phim Tết bị khán giả đòi trả lại tiền vé

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về doanh thu phòng vé của các bộ phim Trung Quốc. Trong đó, Phi Trì Nhân Sinh 3 vượt lên trên tất cả với doanh thu hơn 500 triệu NDT. Ở cuối bảng xếp hạng là Tinh Hà Nhập Mộng do Vương Hạc Đệ và Tống Thiến diễn chính. Tính đến 18h ngày 17/2, phim mới chỉ đạt 32 triệu NDT, chiếm 2,9% tổng doanh thu với tỷ lệ suất chiếu là 7,2%. Thế nhưng, lại xuất hiện từ khóa "Tinh Hà Nhập Mộng là hắc mã" khiến khán giả cho rằng đoàn phim quá lạc quan, đây là trò hề thổi phồng quá mức của Vương Hạc Đệ.

Phim của Vương Hạc Đệ doanh thu bét bảng

Theo Sina, Tinh Hà Nhập Mộng hoàn toàn là một thất bại được báo trước khi đạo diễn Hàn Diên chọn hai diễn viên chính là Vương Hạc Đệ và Tống Thiến, những người thường xuyên bị chê về diễn xuất. Trong đó, Vương Hạc Đệ liên tục bình luận tiêu cực.

"Tôi ngồi xem mà mà cảm giác như ngồi trên nam châm", "Vào rạp tôi ngủ một giấc rồi về, phim lộn xộn, kịch bản này đến cả trẻ con mẫu giáo cũng chê", "Tôi chưa từng thấy thuyền trưởng phi hành gia nào mà lại ngu ngốc đến vậy", "Cậu ta chỉ biết trợn mắt suốt cả bộ phim", "Giọng thoại dở, diễn xuất như ngố, thật phí tiền vé cho bộ phim này", "Diễn xuất của Vương Hạc Đệ quá tệ, cậu ta không cảm thấy có lỗi với đạo diễn và kỹ xảo hay sao?", "Ưu điểm duy nhất của bộ phim này là phần hiệu ứng đặc biệt, tuy nhiên, diễn xuất của nam chính quá khó coi", "Vương Hạc Đệ trả lại tiền cát-xê đóng phim và tiền vé cho tôi",... Nhiều khán giả cho rằng Vương Hạc Đệ không đủ tài năng diễn xuất để đóng chính trong phim điện ảnh.

Cách nhả thoại của Vương Hạc Đệ bị chê quá lố khoa trương

Nam nữ chính thi nhau xem ai trợn mắt to hơn

Kiểu diễn xuất hài nhảm của Vương Hạc Đệ khiến khán giả khó chịu chứ không giải trí, thư giãn. Trong khi đó, Tống Thiến cũng được đánh giá cao. Cả hai không có chemistry với nhau càng làm bộ phim trở nên rời rạc.

Trước đó, nhà sản xuất của Tinh Hà Nhập Mộng tự tin khẳng định đây là tác phẩm pha trộn giữa Everything Everywhere All at Once (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ) và Inception (Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ), về một thế giới đa vũ trụ mang phong cách Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi trailer ra mắt, điều đọng lại trong tâm trí khán giả là diễn xuất giả trân trợn mắt và quá lố của hai diễn viên chính. Không những vậy, trên Douban, khán giả còn đánh giá hình ảnh của phim như đạo nhái (copy) từ 10 tác phẩm khoa học vũ trụ khác.

Tinh Hà Nhập Mộng là phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh tương lai xa khi thế giới phát triển hệ thống giấc mơ ảo Lương Mộng, có phép mọi người làm bất kỳ điều gì trong giấc mơ của họ, tận hưởng sự tự do, sáng tạo và niềm vui thích chưa từng có. Tuy nhiên, cùng với lợi ích, hệ thống này tạo ra cuộc khủng hoảng nhận thức cho nhiều người khi không thể hoán đổi giữa thực tế và mộng ảo.

Phim có phần kỹ xảo tốt, nhưng diễn xuất của nam nữ chính làm hỏng tất cả

Vương Hạc Đệ vào vai Tư Thiên Bưu (Bưu Ca) là người quản lý của Lưu Mộng và phi truyền trưởng chiến hạm Tư Mông (Tống Thiến) phải cùng nhau giải quyết các hỗn loạn đang diễn ra giữa các giấc mơ.

Trong phim, Vương Hạc Đệ và Tống Thiến có nhiều tạo hình khác lạ, có thế giới Ma Trận, hoạt hình, cơ giáp, truyện tranh 2D,... Hình ảnh trong đó được đánh giá vui nhộn, nhiều màu sắc và khác sáng tạo.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của cả hai diễn viên chính là diễn xuất quá lố, thiếu chiều sâu, luôn trợn mắt trong mọi cảnh quay. Vương Hạc Đệ bị chê diễn lố, điểm yếu của tài tử còn ở giọng thoại gây khó chịu. Trong khi đó, Tống Thiến thiếu sức sống và không tạo được cảm giác hứng thú cho người xem.

Vương Hạc Đệ thường xuyên bị chê về diễn xuất, nghe tên anh khán giả đã bỏ chạy

Trong khi đó, phim đầu tư rất nhiều vào phần kỹ xảo với 1,38 triệu khung hình hiệu ứng đặc biệt, gấp 3-6 lần các phim khoa học viễn tưởng thông thường. Đoàn phim cũng mất tới 18 tháng để chỉnh sửa hậu kỳ, nhưng những công sức này đều bị diễn xuất của nam chính làm hỏng.

Hiện tại, Tinh Hà Nhập Mộng không chỉ có doanh thu thấp mà tỷ lệ hoàn vé còn lên tới 9,3%, mức khá cao so với mùa Tết Nguyên đán. Theo Sina, với độ phức tạp của mỗi khung hình rất cao, và chi phí dựng hình là khổng lồ, giới phân tích dự đoán chi phí sản xuất phim có thể lên tới 150-200 triệu NDT. Tuy nhiên, với chi phí quảng cáo, các loại thuế và chia lợi nhuận cho rạp chiếu, Tinh Hà Nhập Mộng phải thu về ít nhất 400 triệu NDT mới hòa vốn. Song, con số này trở thành nhiệm vụ khó khăn khi bộ phim hiện tại có doanh thu đặt trước thấp, bị đánh giá là dự án không có tính cạnh tranh trong thị trường phim Tết năm nay. Vì vậy, tác phẩm này có thể lỗ vốn tới 1,500 tỷ VNĐ.