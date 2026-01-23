Mỹ nam duy nhất dám từ chối đóng phim của Trấn Thành

Tối 21/1, ekip bộ phim điện ảnh Thỏ Ơi!! do Trấn Thành đạo diễn và sản xuất đã chính thức ra mắt khán giả trong buổi showcase hoành tráng tại TP.HCM. Sau thời gian dài úp mở bằng loạt poster giấu mặt, trích đoạn không lộ diện nhân vật chính, cuối cùng dàn cast chủ chốt của phim cũng được công bố, gồm: Trấn Thành, Pháo, Lyly, Vĩnh Đam, Quốc Anh và Văn Mai Hương.

Trấn Thành xuất hiện trong bộ 6 diễn viên chính Thỏ Ơi!!

Tại showcase, Trấn Thành lần đầu chia sẻ thẳng thắn về quyết định tiếp tục đảm nhận vai diễn thuộc tuyến chính, thay vì rút lui hoàn toàn để tập trung cho vai trò đạo diễn và nhà sản xuất như dự định ban đầu. Nam nghệ sĩ cho biết:

"Đáng lẽ năm nay tôi định rút ra khỏi phim, chỉ làm đạo diễn thôi, thực ra tôi định chọn 6 người mới. Mục tiêu đầu tiên của tôi là chọn 6 người trẻ, trẻ măng, mới tinh và vai này, công bố với quý vị luôn, tôi chọn Võ Điền Gia Huy rồi đó mà bạn ấy bận lịch không tham gia với tôi nên phút cuối tôi phải giảm cân cấp tốc để đóng."

Trấn Thành chia sẻ về việc Võ Điền Gia Huy từ chối đóng chính Thỏ Ơi!!

Trấn Thành tại showcase Thỏ Ơi!!

Võ Điền Gia Huy

Thông tin này lập tức khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Bởi lẽ, trong bối cảnh phim của Trấn Thành nhiều năm liền đều đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng, việc được chọn mặt gửi vàng vào tuyến vai chính của Thỏ Ơi!! gần như đồng nghĩa với một cơ hội bật lên rất lớn về tên tuổi lẫn độ phủ sóng truyền thông. Việc Võ Điền Gia Huy từ chối tham gia, dù lý do là bận lịch, vẫn khiến không ít người tiếc nuối, thậm chí gọi anh là mỹ nam duy nhất dám từ chối đóng phim Trấn Thành.

Sự tiếc nuối này càng rõ rệt hơn khi nhìn lại chặng đường gần đây của Võ Điền Gia Huy. Bộ phim điện ảnh gần nhất anh tham gia là Ai Thương Ai Mến không đạt được thành công như kỳ vọng, doanh thu chỉ ở mức trung bình. Nhân vật của Gia Huy trong phim cũng bị nhận xét là khá nhạt nhòa, lép vế trước dàn diễn viên nữ và nam chính Ngọc Thuận. Trong bối cảnh đó, Thỏ Ơi!! rõ ràng là một dự án lớn mà nếu góp mặt, có thể giúp nam diễn viên trẻ tạo ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp.

Võ Điền Gia Huy bỏ lỡ một cơ hội lớn có thể sẽ giúp mình đổi đời

Thỏ Ơi!! là bộ phim phim xoay quanh nhân vật Thỏ - tên thật là Nhật Hạ do Pháo thủ vai. Thỏ là một cô gái trẻ giấu mặt, tìm đến chương trình Chị Bờ Vai do Hải Linh (Lyly) dẫn dắt để cầu cứu khi đang mắc kẹt trong một mối quan hệ độc hại với Kim (Trấn Thành). Những lát cắt tâm lý, góc khuất của một mối quan hệ toxic được hứa hẹn sẽ là trung tâm cảm xúc của tác phẩm. Các nhân vật còn lại hiện vẫn chưa được công bố cụ thể vai trò, càng khiến khán giả thêm tò mò về cách Trấn Thành sẽ triển khai câu chuyện lần này.

Về cá nhân Võ Điền Gia Huy, nam diễn viên sinh năm 1996, sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt điện ảnh và từng tham gia nhiều dự án thành công như Thưa Mẹ Con Đi, Kẻ Ăn Hồn, Thám Tử Kiên, Tử Chiến Trên Không,... Tuy nhiên để nói về một vai nam chính thật sự bứt phá để khẳng định vị trí thì Võ Điền Gia Huy vẫn chưa có. Việc Trấn Thành từng chọn Gia Huy cho vai chính trong phim của mình cho thấy đạo diễn này nhìn thấy ở nam diễn viên trẻ một tiềm năng rất rõ ràng. Đáng tiếc khi anh đã lựa chọn từ chối dự án này.