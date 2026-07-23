Mỹ nam đóng phim hot càn quét 75 quốc gia vừa bị xe tông khi đang đi nghỉ mát

Khi băng qua đường, nam diễn viên này bất ngờ va chạm với chiếc ôtô do một người đàn ông điều khiển và bị hất văng.

Ngày 22/7, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin P.O (nhóm nhạc Block B, tên thật Pyo Ji Hoon) đã gặp tai nạn giao thông trong chuyến du lịch, khiến người hâm mộ lo lắng. Theo tờ Star News, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h56 phút ngày 19/7 trên một tuyến phố ở đảo Jeju (Hàn Quốc). Khi đang băng qua đường, P.O bất ngờ va chạm với chiếc ôtô do một người đàn ông A. điều khiển và bị hất văng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sơ cứu và đưa nam nghệ sĩ đến phòng cấp cứu của một bệnh viện đa khoa ở Jeju. Qua kiểm tra, P.O được xác định bị thương ở cánh tay và đầu gối. May mắn, các chấn thương không quá nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến tính mạng. Đáng chú ý, kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế không vi phạm các quy định nghiêm trọng như lái xe sau khi sử dụng rượu bia hay vượt đèn đỏ. Cảnh sát hiện vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

P.O bị tai nạn giao thông trong lúc đi nghỉ mát. Ảnh: X.

Trước thông tin khiến người hâm mộ xôn xao, công ty quản lý Artist Company đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận sự việc. Đại diện công ty cho biết: "P.O gần đây đã đến đảo Jeju nghỉ dưỡng cùng bạn bè và không may gặp tai nạn giao thông tại đây. Rất may, cậu ấy không bị thương nghiêm trọng". Phía công ty cũng trấn an người hâm mộ khi khẳng định: "Đây chỉ là chấn thương nhẹ. P.O vẫn sẽ tham gia lịch ghi hình đã được lên kế hoạch vào tuần tới". Theo nhiều nguồn tin, nam diễn viên dự kiến sẽ tiếp tục ghi hình cho bộ phim Good Partner 2 mà không phải điều chỉnh lịch trình.

Nam diễn viên bị thương nhẹ, không cần nghỉ ngơi sau vụ tai nạn. Ảnh: X.

P.O sinh năm 1993. Anh được biết đến với tư cách em út của Block B, nhóm nhạc nam ra mắt năm 2011 và từng tạo dấu ấn nhờ màu sắc hip-hop cá tính, nổi loạn khác biệt so với nhiều nhóm idol cùng thời. Trong đội hình Block B, P.O đảm nhận vai trò rapper kiêm maknae. Anh có xuất thân giàu có. Do đó, P.O thường được gọi là “chaebol idol”, “rich idol” hay idol ngậm thìa bạc. Đây cũng là lý do anh thường được đưa vào nhóm nghệ sĩ “đi làm vì đam mê” vì sự nghiệp có lên xuống ra sao thì hậu thuẫn của P.O vẫn rất vững mạnh.

Thời gian gần đây, P.O đang có giai đoạn hoạt động vô cùng sôi nổi ở cả lĩnh vực diễn xuất lẫn chương trình truyền hình thực tế. Nam nghệ sĩ vừa ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Bong Geun Dae - nhân vật có vẻ ngoài ngô nghê nhưng sở hữu bộ não xuất sắc - trong Teach You A Lesson. Diễn xuất của P.O nhận được nhiều lời khen từ khán giả, góp phần giúp bộ phim tạo nên cơn sốt toàn cầu. Sau khi ra mắt, Teach You A Lesson đã lọt vào Top 10 bảng xếp hạng của Netflix tại 75 quốc gia. Tờ Nate cho biết Teach You A Lesson hiện đứng vị trí thứ 4 trong danh sách những series Hàn Quốc có thành tích xem ấn tượng nhất trên Netflix. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đang gặt hái được nhiều thành tích tốt, anh vẫn duy trì sức hút khi là thành viên cố định của chương trình giải trí đình đám Amazing Saturday trên kênh tvN.

Gần đây, P.O được yêu thích với vai diễn Bong Geun Dae - nhân vật có vẻ ngoài ngô nghê nhưng sở hữu bộ não xuất sắc - trong Teach You A Lesson. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo