Mỹ nam đẹp trước thời đại cũng là cái tội: Visual đỉnh quá đi mất, đẻ muộn 20 năm thì chấn động tam giới

Mới đây, một đoạn clip của Tiêu Ân Tuấn và Nghiêm Khoan trong bộ phim Võ Đang (2003) bất ngờ gây chú ý trở lại. Dù đã lên sóng được hơn 2 thập kỷ, thế nhưng nhan sắc của cặp đôi mỹ nam này vẫn khiến khán giả thổn thức không thôi.

Nghiêm Khoan và Tiêu Ân Tuấn trong bộ phim Võ Đang (2003).

Trên mạng xã hội, netizen dành nhiều lời có cánh cho cả hai. Bên cạnh đó, có những người tỏ ra tiếc nuối cho Nghiêm Khoan vì dù sở hữu vẻ ngoài cực sáng và diễn xuất chẳng hề thua kém bất cứ ngôi sao hạng A nào, thế nhưng sự nghiệp của anh lại không rực rỡ như một số đồng nghiệp cùng thời.

Theo đó, họ cho rằng Nghiêm Khoan rất đẹp trai và còn mang theo một phần khí chất tà mị. Cũng bởi vậy, anh hơn 1 lần được giao cho các nhân vật không hoàn toàn chính trực theo kiểu anh hùng được ưa chuộng thời bấy giờ. Những nhân vật này ban đầu hiện lên với hình ảnh tốt đẹp, nhưng về sau sẽ bộc lộ những sự ích kỷ, dã tâm.

Nghiêm Khoan thể hiện vai Chu Nguyên Chương.

Đáng nói hơn, đây lại là hình mẫu được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại, khi mà rất nhiều khán giả có xu hướng thích những kiểu nhân vật nửa chính nửa tà có nội tâm phức tạp, hoặc "hắc hóa" và mang theo vẻ đẹp tà mị. Dẫu vậy, đáng tiếc là bây giờ Nghiêm Khoan đã ở độ tuổi U50, chỉ có thể đóng những vai phụ mà thôi.

Có lẽ, sẽ là không hề quá khi nhận xét rằng Nghiêm Khoan sở hữu một vẻ đẹp đi trước thời đại. Nếu như sinh muộn hơn 20 năm, Nghiêm Khoan hoàn toàn đủ sức trở thành một ngôi sao top đầu vừa có lưu lượng, vừa có diễn xuất. Đây là một nhận định hoàn toàn có cơ sở, khi mà nhìn lại những vai diễn mà Nghiêm Khoan từng thể hiện, chúng ta sẽ thấy anh chàng sở hữu diễn xuất và nhan sắc chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Nghiêm Khoan vào vai minh chủ võ lâm Dịch Kế Phong trong bộ phim Thiếu Niên Trương Tam Phong.

Vai diễn Diệp Cô Thành của Nghiêm Khoan.

Tần Ca của Đại Nhân Vật.

Nghiêm Khoan thể hiện vai Tiêu Thập Nhất Lang.

Ở mảng kiếm hiệp, Nghiêm Khoan từng có những vai diễn đáng chú ý như Tần Ca trong Đại Nhân Vật, Dịch Kế Phong trong Thiếu Niên Trương Tam Phong, Diệp Cô Thành trong Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ 2: Quyết Chiến Tiền Hậu, Tiêu Thập Nhất Lang trong bộ phim cùng tên.

Nhân vật lãng tử Yến Thanh do Nghiêm Khoan thể hiện trong phim Thủy Hử.

Nghiêm Khoan thể hiện vai Tần Thúc Bảo trong Tùy Đường Diễn Nghĩa.

Đối với những phim lịch sử cổ trang, Nghiêm Khoan đóng tốt các vai Yến Thanh trong Thủy Hử và Tần Thúc Bảo trong Tùy Đường Diễn Nghĩa. Anh thể hiện được chất lãng tử và khí khái của một anh hùng Lương Sơn Bạc nơi nhân vật Yến Thanh, dù đóng chung với các tên tuổi hàng đầu nhưng vẫn tìm được một chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Trong khi với vai Tần Thúc Bảo, đó lại là một hình tượng danh tướng anh hùng.

Nghiêm Khoan và Lâm Tâm Như cùng mang đến một chuyện tình bi thương trong Khuynh Thế Hoàng Phi.

Nghiêm Khoan cũng từng thử sức với dòng phim ngôn tình cung đấu, góp phần không nhỏ vào thành công rực rỡ của Khuynh Thế Hoàng Phi. Trong tác phẩm này, Nghiêm Khoan thể hiện vai Mạnh Kỳ Hữu, người vốn là Thái tử của nước Thục nhưng lại bị chính mẹ mình phế truất. Ban đầu, anh ta lợi dụng Mã Phức Nhã (Lâm Tâm Như) để đoạt lại vị trí, cuối cùng lại dành cho cô tình cảm sâu nặng. Đây là một dạng nhân vật phức tạp, vừa có tham vọng nhưng cũng rất nặng tình và đã được Nghiêm Khoan khắc họa một cách hoàn hảo.

Với nhiều khán giả, Nghiêm Khoan là chàng Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng Nghiêm Khoan từng được đưa vào nhóm Thiên Nhai Tứ Mỹ - những mỹ nam cổ trang sở hữu vẻ đẹp ấn tượng - cùng với Chung Hán Lương, Hoắc Kiến Hoa và Kiều Chấn Vũ. Thậm chí với vai Triển Chiêu trong Ngũ Thử Náo Đông Kinh, trong lòng nhiều khán giả, anh còn là Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh.

Nghiêm Khoan và Dương Mịch trong phim ngôn tình Đồng Thoại Bắc Kinh.

Visual đỉnh cao của Nghiêm Khoan ở phim Kim Sắc Niên Hoa.

Nghiêm Khoan và Tống Dật trong phim Lầu Nhỏ Có Gió Đông. Anh cho thấy bản thân cũng cực hợp với hình tượng mỹ nam dân quốc.

Thế nhưng tất nhiên, anh không chỉ đóng mỗi cổ trang mà thôi. Mỹ nam sinh năm 1979 cũng đã đóng cả phim hiện đại. Anh từng cùng Dương Mịch viết nên câu chuyện tình bi thương trong Đồng Thoại Bắc Kinh, cũng như cho thấy bản thân hoàn toàn phù hợp với hình tượng mỹ nam dân quốc nhờ Kim Sắc Niên Hoa hay Lầu Nhỏ Có Gió Đông.

Nghiêm Khoan thể hiện diễn xuất gây nổi da gà ở phim Bảy Di Vật Tà Ám.

Nam diễn viên mang Tiêu Tự Tại từ anime lên phim màn ảnh nhỏ ở Dị Nhân Chi Hạ 2.

Trong thời gian tới, khán giả sẽ gặp lại Nghiêm Khoan ở Ám Hà Truyện.

Những năm gần đây, Nghiêm Khoan vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Trong năm 2025, anh xuất hiện trong 2 bộ phim Dị Nhân Chi Hạ 2 và Bảy Di Vật Tà Ám, đều đóng vai những kẻ sát nhân tàn bạo.

Dù đóng vai ác, thế nhưng bất cứ ai xem phim đều phải thừa nhận rằng với diễn xuất và nhan sắc của Nghiêm Khoan, họ thực sự không thể ghét anh nổi. Ngoài ra sắp tới, Nghiêm Khoan cũng sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ khi xuất hiện trong phim Ám Hà Truyện do Cung Tuấn đóng chính.