Mỹ nam đẹp đến mức được làm "ngoại lệ" của Bộ Quốc phòng, xuất hiện là thúc đẩy lợi ích quốc gia

Cha Eunwoo - “mỹ nam thiên tài gương mặt” của Hàn Quốc vừa được trao nhiệm vụ danh dự trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo truyền thông Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng đã chính thức cho phép nam thần tượng kiêm diễn viên này đảm nhận vai trò MC trong buổi biểu diễn văn hóa tại tiệc chiêu đãi chào mừng Hội nghị Cấp cao APEC.

Cha Eunwoo phục vụ trong quân đội tham gia làm MC tại buổi biểu diễn văn hóa trong tiệc chiêu đãi chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh APEC

Đây là một ngoại lệ hiếm hoi được Bộ Quốc phòng cấp phép, khi một quân nhân đang tại ngũ được xuất hiện trong sự kiện ngoại giao cấp quốc gia. Theo giải thích từ phía cơ quan quản lý, việc Cha Eunwoo tham gia chương trình không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn nằm trong chiến lược “thúc đẩy lợi ích quốc gia” thông qua ngoại giao văn hóa. Hình ảnh một ngôi sao Hallyu trong quân phục, đại diện cho Hàn Quốc dẫn dắt buổi tiệc chào đón các lãnh đạo cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được cho là minh chứng cho nỗ lực của quốc gia này trong việc kết nối văn hóa - quân sự - dân sự.

Theo giải thích từ phía cơ quan quản lý, việc Cha Eunwoo tham gia chương trình không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn nằm trong chiến lược “thúc đẩy lợi ích quốc gia”

Cha Eunwoo gây sốt MXH Hàn

Tại buổi tiệc chiêu đãi do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì, Cha Eunwoo xuất hiện trong trang phục quân nhân chỉnh tề, dẫn dắt các tiết mục biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc xứ kim chi. Chỉ ít giờ sau khi sự kiện diễn ra, mạng xã hội Hàn Quốc đã bùng nổ với những hình ảnh đầu tiên của anh.

Cha Eunwoo nhập ngũ vào tháng 7/2025, hiện đang phục vụ trong ban nhạc quân đội (Army Military Band) thuộc Lục quân Hàn Quốc. Việc anh được lựa chọn làm đại diện cho Bộ Quốc phòng tại một sự kiện tầm vóc như APEC là vinh dự lớn lao.

Cha Eunwoo nhập ngũ vào tháng 7/2025, hiện đang phục vụ trong ban nhạc quân đội (Army Military Band) thuộc Lục quân Hàn Quốc

Cha Eun Woo sinh năm 1997, thuộc 1 trong "tứ đại mỹ nam 97" đình đám Hàn Quốc (gồm Jung Kook, Mingyu, Jaehyun). Không chỉ là ca sĩ của nhóm ASTRO, Cha Eunwoo còn là diễn viên nổi tiếng với loạt vai chính trong My ID Is Gangnam Beauty, Rookie Historian Goo Hae Ryung, True Beauty, Island và Wonderful World. Anh cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn khi từng dẫn dắt các chương trình âm nhạc lớn, sở hữu kỹ năng MC tự nhiên và phong thái lịch thiệp. Dù tạm gác lại sự nghiệp nghệ thuật để nhập ngũ, sức hút của Cha Eunwoo vẫn không hề suy giảm.

Vẻ đẹp của Cha Eunwoo từ lâu đã trở thành “tài sản quốc gia” trong mắt công chúng Hàn Quốc

Với Cha Eun Woo, visual là lợi thế lớn nhất. Vẻ đẹp của Cha Eunwoo từ lâu đã trở thành “tài sản quốc gia” trong mắt công chúng Hàn Quốc. Anh được mệnh danh là “Thiên tài gương mặt” - người sở hữu tỉ lệ vàng hoàn hảo, nước da trắng sáng và vóc dáng cao ráo lên đến 1m85. Truyền thông xứ kim chi từng gọi anh là “mỹ nam xé truyện tranh bước ra”, “kẻ hủy diệt camera” - những biệt danh cho thấy độ công nhận tuyệt đối với nhan sắc của anh.

Truyền thông Hàn Quốc mô tả sự xuất hiện của Cha Eunwoo tại APEC là “hình ảnh tiêu biểu cho thời đại Hallyu 3.0” - nơi mà văn hóa đại chúng, nghệ thuật được lồng ghép khéo léo vào hoạt động ngoại giao.