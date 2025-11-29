Mỹ nam bị cấm sóng 4 năm bất ngờ quay trở lại

Theo QQ , giới giải trí Hoa ngữ dường như đang giới hạn lệnh cấm với nhiều ngôi sao từng vướng lệnh phong sát. Triệu Vy sau thời gian dài ở ẩn đã thường xuyên cập nhật trang cá nhân trên Weibo hơn. Tống Tổ Nhi từng bị tố cáo trốn thuế sau hơn một năm giải quyết đã thành công hoạt động nghệ thuật trở lại. Sao nhí Tưởng Y Y cũng nhận dự án mới.

Trương Triết Hạn đóng phim trở lại sau 4 năm bị cấm sóng.

Mới đây, nam diễn viên Trương Triết Hạn đã đăng hình ảnh mặc đồ cổ trang trên phim trường Hoành Điếm với lời nhắn: "Một chút hào khí chính trực, ngàn dặm gió mát khoan khoái". Theo QQ, trước đó anh có thời gian dài không cập nhật thông tin vì ở ẩn đóng phim, chờ thời cơ quay lại giới giải trí. Hình ảnh này còn giống với thời điểm khi Trương Triết Hạn đóng máy phim Sơn hà lệnh và viết "Giang hồ tái kiến". Vì vậy, người hâm mộ của nam diễn viên kỳ vọng anh thoát khỏi lệnh cấm sóng để quay lại đóng phim.

Tuy nhiên, hiện tại Trương Triết Hạn chưa công bố tên dự án mới. Trước đó, nam diễn viên thường xuyên kêu oan, cho rằng anh bị bạn diễn hãm hại.

Trương Triết Hạn sinh năm 1991, năm 2018, tên tuổi nam diễn viên trở nên phổ biến hơn nhờ vai nam chính Long Phi Dạ trong Vân Tịch truyện sánh đôi cùng Cúc Tịnh Y. Năm 2021, bộ phim Sơn Hà Lệnh phát sóng giúp danh tiếng của anh bước lên tầm cao mới, trở thành cái tên được săn đón. Từ nghệ sĩ hạng B, không có quảng cáo nào trong tay, anh nhận được 27 hợp đồng hợp tác chỉ trong vài tháng. Sau đó, anh còn lọt vào mắt xanh của Triệu Vy, được nữ diễn viên nâng đỡ.

Tháng 8/2021, Trương Triết Hạn bị tố "phản quốc" khi chụp ảnh tại một ngôi đền gây tranh cãi ở Nhật Bản. Nam diễn viên ra sức phủ nhận, cho biết không hề có sai lầm trong lập trường chính trị và không biết rõ về bối cảnh chụp ảnh. Tuy nhiên, anh vẫn bị 27 thương hiệu chấm dứt hợp tác chỉ sau 4 tiếng. Theo Sina , đây là sự sụp đổ sự nghiệp của một ngôi sao nhanh nhất, chưa từng có tiền lệ trong giới giải trí Hoa ngữ.

Trong những năm qua, Trương Triết Hạn liên tục xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết trong quá khứ. Anh cũng khẳng định sự việc của mình trở nên ồn ào vì có bàn tay hãm hại từ người bạn diễn Cung Tuấn, đóng chung trong phim Sơn hà lệnh, do cả hai xung đột về lợi ích.

Trương Triết Hạn bị đóng băng hoạt động tại Trung Quốc suốt 4 năm. Anh vẫn tiếp tục kiếm sống bằng cách tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc, gặp mặt người hâm mộ khắp châu Á.

Trương Triết Hạn đánh mất sự nghiệp cố gắng hơn 10 năm chỉ vì một vài bức ảnh.

Theo QQ, sự trở lại của Trương Triết Hạn có thể liên quan tới Triệu Vy. Do Triệu Vy đã dần được nới lỏng lệnh cấm, đồng thời Trương Triết Hạn không vi phạm pháp luật, chỉ gây tranh cãi vì một vài bức ảnh, nên khả năng trở lại của nam diễn viên là hoàn toàn có thể.