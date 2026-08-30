Mỹ nam 9 năm trước gầy như que củi, giờ đẹp dã man gây bão MXH: Giấc mơ của thiếu nữ trên toàn thế giới

So với thời điểm 9 năm trước, mỹ nam này đã lột xác hoàn toàn cả về hình thể, diện mạo lẫn khí chất.

Mới đây, Tống Uy Long đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội sau khi một đoạn clip ghi lại màn tương tác thú vị giữa anh và người hâm mộ được chia sẻ. Trong đoạn clip, khi nhìn thấy Tống Uy Long xuất hiện, một nhóm fan đã đồng loạt hô vang: "Giấc mơ của thiếu nữ trên toàn thế giới". Trước màn cổ vũ đặc biệt này, nam diễn viên vừa có phần ngượng ngùng, nhưng cũng vừa không giấu được vẻ hạnh phúc trước tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Thực tế, không phải tự nhiên mà nhóm fan này hô vang "biệt danh. Nó bắt nguồn từ chính một câu nói đùa của nam diễn viên trong bữa tiệc sinh nhật cách đây 9 năm, thời điểm anh vừa tròn 18 tuổi. Khi ấy, Tống Uy Long từng tự gọi mình là "giấc mơ của thiếu nữ trên toàn thế giới" và kêu gọi mọi người cùng đọc theo.

9 năm trôi qua, việc người hâm mộ vẫn nhớ như in câu nói năm nào khiến khoảnh khắc hiện tại càng trở nên đáng chú ý. Đây cũng phần nào cho thấy tình cảm bền bỉ mà các fan dành cho Tống Uy Long. Từ một chàng trai trẻ mới bước vào showbiz cho tới ngôi sao nổi tiếng như hiện tại, anh đã có một hành trình dài và có được lượng người hâm mộ trung thành luôn đồng hành bên mình.

Đáng chú ý, khi nhìn những hình ảnh năm 18 tuổi của Tống Uy Long, nhiều khán giả cũng bất ngờ trước sự thay đổi của nam diễn viên. Thời điểm ấy, anh đã sở hữu gương mặt điển trai với đường nét nổi bật, tuy nhiên vóc dáng vẫn còn gầy và mang đậm nét thiếu niên.

Giờ đây ở tuổi 27, Tống Uy Long được nhận xét cuốn hút hơn rất nhiều. Không chỉ sở hữu vóc dáng chuẩn nam thần, sự trưởng thành cùng khí chất ngôi sao cũng giúp visual của anh thăng hạng rõ rệt. Nam diễn viên hiện thường xuyên được nhắc đến như một trong những gương mặt sở hữu ngoại hình ấn tượng của showbiz Trung Quốc nói riêng và toàn bộ châu Á nói chung.

Đặc biệt, năm 2026 đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Tống Uy Long nhờ thành công của Chó Hoang Và Xương, bộ phim anh đóng chính cùng Trương Tịnh Nghi. Tác phẩm được nhiều khán giả đánh giá là một trong những bộ phim ngôn tình hiện đại đáng chú ý của màn ảnh nhỏ Trung Quốc những năm gần đây. Từ kịch bản, âm nhạc, góc quay, ánh sáng cho tới nhan sắc và phản ứng hóa học của cặp đôi chính đều nhận về nhiều lời khen.

Tống Uy Long cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở Chó Hoang Và Xương.

Quan trọng hơn, Chó Hoang Và Xương còn giúp Tống Uy Long ghi điểm mạnh về diễn xuất. Nam diễn viên cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về cách thể hiện cảm xúc, khắc họa nhân vật. Thành công của bộ phim vì thế không chỉ giúp Tống Uy Long củng cố sức hút về ngoại hình, mà còn khiến không ít khán giả phải nhìn nhận khả năng của anh bằng một ánh mắt khác.