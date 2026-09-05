Mỹ nam 1m82 có cái tên đi ngược với đời: Body 6 múi ngày càng nức nở nhưng vào viện triền miên

Hành trình thể thao,

Gần đây, Bình An tiếp tục khiến mạng xã hội chú ý với một đoạn clip ghi lại buổi tập luyện thể hình cùng diễn viên Ma Ran Đô. Trong không gian phòng tập, nam diễn viên sinh năm 1993 gây ấn tượng bởi vóc dáng vạm vỡ cùng cơ bắp ngày càng rõ nét. Bình An ra sức thực hiện bài đẩy tạ đòn dưới sự hỗ trợ của "đồng gym" Ma Ran Đô - mỹ nam cũng đang trong giai đoạn siết cân nghiêm túc. Cả hai tạo nên một khung hình tràn ngập tinh thần thể thao cùng năng lượng luyện tập tích cực.

Thế nhưng, sự hào hứng của người xem chưa kéo dài được lâu thì ngay ở những giây tiếp theo, Bình An đã có màn "chuyển cảnh" vô cùng đột ngột: từ phòng gym thẳng đến phòng khám bệnh viện để băng bó cổ tay do bong gân.

Bình An khoe body 6 múi bên Ma Ran Đô ở phòng gym trước khi bất ngờ phải vào viện băng bó cổ tay.

Dưới phần bình luận, bên cạnh những lời thăm hỏi, khán giả cũng không quên trêu chọc nam diễn viên. Nhiều netizen dí dỏm khuyên anh nên chuyển sang "tập dưỡng sinh cùng các cụ ở công viên" hoặc tập Pilates cho an toàn, đồng thời trao cho Bình An danh hiệu "Vua trò chơi - chơi trò nào chấn thương trò đó". Thậm chí, một khán giả còn hóm hỉnh tổng kết cuộc đời vận động đầy trắc trở của ông xã Phương Nga: "Đá bóng thì đứt dây chằng, tập tạ thì bó tay, cuộc đời chưa bao giờ như cái tên".

Sự cố cổ tay lần này là một nốt trầm nhỏ trong chuỗi chấn thương gian nan của Bình An. Từ giữa năm 2024, nam diễn viên từng gặp chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối sau một trận bóng đá phong trào. Anh bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và gặp tổn thương ở khớp gối. Sau thời gian điều trị bảo tồn không đạt kết quả như mong muốn, Bình An quyết định phẫu thuật.

Quãng thời gian hồi phục sau đó không hề dễ dàng. Nam diễn viên từng phải dùng nạng trong thời gian dài, trong khi phần chân phải bị teo cơ rõ rệt và việc di chuyển, giữ thăng bằng cũng gặp nhiều khó khăn.

Với một người vốn đặc biệt yêu thích vận động, chấn thương không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn buộc Bình An phải nhìn lại mối quan hệ với môn thể thao anh từng dành rất nhiều tình cảm. Cuối cùng, nam diễn viên đưa ra quyết định chia tay bóng đá. Anh thậm chí "giải tán" bộ sưu tập hơn 100 bộ quần áo bóng đá đã lưu giữ trong nhiều năm, khép lại một sở thích từng gắn bó với mình trong thời gian dài. Trước khi gặp chấn thương nặng, Bình An và Phương Nga vốn nổi tiếng là cặp đôi vô cùng nghiện thể thao. Cả hai thường xuyên rủ nhau thử sức ở nhiều bộ môn như cầu lông, golf, bóng đá cho tới pickleball.

Nhìn vào vóc dáng vạm vỡ hiện tại, ít ai nhớ rằng Bình An từng có một hành trình khởi đầu khá dài gắn liền với thời trang. Những năm đầu thập niên 2010, anh nổi lên như một hiện tượng mạng với nickname Alvin Ichi thông qua các bộ ảnh mang phong cách Hàn Quốc. Gương mặt thư sinh, vóc dáng cao mảnh cùng khả năng tương tác tốt trước ống kính giúp anh nhanh chóng trở thành mẫu ảnh đắt show cho các báo teen và shop thời trang, đồng thời thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Việc tham gia chương trình Xưởng thời trang trên VTV6 sau đó đã mang đến cho anh cơ hội tiếp xúc sâu hơn với môi trường người mẫu chuyên nghiệp.

Dù sau này rẽ sang con đường diễn xuất và gặt hái nhiều thành công trên màn ảnh nhỏ, thời trang vẫn luôn là một phần DNA trong sự nghiệp của Bình An. Những năm gần đây, anh cùng bà xã Phương Nga liên tục trở thành gương mặt thu hút trên các sàn diễn lớn của các nhà thiết kế như Phạm Đăng Anh Thư, Adrian Anh Tuấn hay Vũ Ngọc & Son.

Với chiều cao 1m82 lý tưởng, tỷ lệ cơ thể chuẩn mực cùng kinh nghiệm tạo dáng tích lũy từ thời làm mẫu ảnh, nam diễn viên luôn thể hiện phong thái trình diễn chuyên nghiệp và sắc sảo.

Hành trình gắn bó với thời trang của Bình An cũng ghi dấu màn lột xác ngoạn mục về hình thể. Nếu thời mới nổi anh gắn liền với hình ảnh hot boy lãng tử trong những chiếc cardigan hay áo sơ mi trẻ trung, thì giai đoạn sau khi kết hôn lại chứng kiến sự nâng cấp toàn diện về sắc vóc. Nhờ kiên trì tập luyện, khung xương rộng cùng bờ vai vững chãi của anh được lấp đầy bởi khối cơ bắp săn chắc và cơ bụng 6 múi rõ nét.

Sự chuyển dịch này giúp anh dễ dàng chinh phục các thiết kế menswear cấu trúc, những bộ suit sang trọng hay trang phục thể thao hiện đại. Điểm thú vị là từ một mẫu ảnh tuổi teen đứng trước ống kính năm xưa, Bình An ở hiện tại không chỉ tự tin sải bước trên runway mà còn cùng Phương Nga đảm nhận vai trò giám khảo tuyển chọn người mẫu cho Vietnam International Fashion Week - tạo nên một vòng tròn sự nghiệp trọn vẹn và đầy bản lĩnh của mỹ nam 1m82.

Ảnh: FBNV, Internet