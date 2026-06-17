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Mỹ nam 19 tuổi qua đời vì nhổ răng khôn, cả showbiz tiếc thương suốt 2 thập kỷ

Minh Hồng
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Nam ca sĩ này như ngôi sao băng, tỏa sáng vụt qua rồi chợt tắt.

Ngày 15/6, người hâm mộ Hàn Quốc lại một lần nữa chìm trong nỗi thương tiếc và tưởng nhớ sâu sắc dành cho mỹ nam Kim Hwan Sung – thành viên nhóm NRG. Đã tròn 26 năm kể từ ngày anh ra đi ở tuổi 19, nhưng hình ảnh chàng trai tài năng với giọng hát cao trong trẻo và vẻ ngoài điển trai vẫn in đậm trong lòng công chúng. Cả showbiz Hàn Quốc vẫn không ngừng bày tỏ sự tiếc nuối cho một tài năng bị mất đi quá sớm.

Kim Hwan Sung sinh ngày 14/2/1981 tại Hàn Quốc. Anh là một ca sĩ, dancer và thành viên của nhóm nhạc nam NRG (New Radiancy Group) – một trong những nhóm nhạc nổi bật của thế hệ đầu Kpop vào cuối những năm 1990. Trước khi gia nhập NRG, Kim Hwan Sung từng hoạt động trong nhóm nhạc hỗn hợp Kkaebi Kkaebi. Với biệt danh Antonio, anh nổi bật nhờ giọng hát cao đặc biệt, khả năng biểu diễn cuốn hút và ngoại hình chuẩn mỹ nam đẹp hơn hoa.

- Ảnh 1.

Ảnh: X

- Ảnh 2.

Kim Hwan Sung ra mắt cùng NRG năm 1997. Ảnh: X

Sự nghiệp của Kim Hwan Sung đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ khi bi kịch ập đến. Vào đầu tháng 6/2000, anh bị cảm cúm và quyết định nhổ răng khôn. Sau thủ thuật, tình trạng sức khỏe đột ngột xấu đi. Anh được đưa vào bệnh viện ngày 6/6 vì các triệu chứng cảm lạnh, nhưng nhanh chóng phải chuyển vào khoa cấp cứu do sốt cao và khó thở nghiêm trọng.

Dù được điều trị tích cực, bao gồm cả thở máy, nam ca sĩ vẫn rơi vào tình trạng não chết sau ca phẫu thuật khẩn cấp. Kim Hwan Sung qua đời vào ngày 15/6/2000 khi chỉ mới 19 tuổi. Nguyên nhân được xác định là nhiễm trùng huyết do biến chứng từ việc nhổ răng khi đang bị cảm.

- Ảnh 3.

Kim Hwan Sung qua đời khi mới 19 tuổi. Ảnh: X

Cái chết đột ngột của Kim Hwan Sung đã gây chấn động lớn trong làng giải trí Hàn Quốc lúc bấy giờ. Các thành viên NRG, bạn bè và người hâm mộ đều rơi vào nỗi đau khôn xiết. Nhiều năm sau, đồng nghiệp như Jeong Won Kwan vẫn thường xuyên nhắc nhớ về anh với sự tiếc thương sâu sắc, kể lại những kỷ niệm về chàng trai tài năng và tính cách vui vẻ.

Dù chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, Kim Hwan Sung đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày anh mất mất, cộng đồng fan lại tổ chức các hoạt động tưởng niệm, chia sẻ hình ảnh, video cũ và lời tri ân. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản fan dành riêng để lưu giữ ký ức về "ngôi sao thiên thần" của Kpop thế hệ đầu. Sau 26 năm, cái tên Kim Hwan Sung vẫn là biểu tượng của tài năng bị dang dở và nỗi tiếc nuối khôn nguôi trong lòng những ai yêu mến anh.

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Kim Hwan Sung như ngôi sao băng, tỏa sáng vụt qua rồi chợt tắt. Ảnh: X

Nam nghệ sĩ từ chức lãnh đạo, về quê làm vườn 3000m2, có nhà từ TP.HCM đến Đồng Tháp, chưa vợ con
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sao hàn

qua đời

nhổ răng khôn

Kim Hwan Sung

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