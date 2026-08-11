Mỹ nam 12 triệu fan bị chê tơi tả vì màn "hẩy ngực" quá cringe giữa sân bóng

Chỉ vài giây xuất hiện tại sân bóng, mỹ nam này đã khiến mạng xã hội tranh cãi.

Mới đây, San của ATEEZ bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện tại trận giao hữu giữa Manchester City và Atlético Madrid ở Hàn Quốc. Trận đấu diễn ra trên sân vận động World Cup Seoul, nơi San được mời tham dự với tư cách khách mời và thực hiện cú sút khai màn. Đây vốn là hình thức khá quen thuộc tại các sự kiện thể thao ở Hàn Quốc, khi những ngôi sao nổi tiếng được mời thực hiện cú sút đầu tiên trước thời điểm trận đấu chính thức bắt đầu.

Choi San đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội khi xuất hiện tại một trận đấu bóng đá mới đây

Tuy nhiên, trước khi bước tới vị trí sút bóng, San đã tranh thủ giao lưu với máy quay và thực hiện vài giây vũ đạo BAD. Đứng ngay giữa sân, nam thần tượng liên tục thực hiện động tác "hẩy ngực" đặc trưng của ca khúc, kết hợp biểu cảm và những chuyển động quen thuộc trong challenge. Sau màn tương tác ngắn với khán giả qua ống kính, San mới tiến tới vị trí và thực hiện cú sút khai màn. San thực hiện vũ đạo hẩy ngực đặt trưng đang viral trên mạng xã hội

Chính khoảnh khắc ngắn ngủi này lại khiến phần xuất hiện của San gây tranh luận. Một số khán giả cho rằng việc thực hiện dance challenge ngay trên sân bóng khá lạc quẻ, đặc biệt với những người chỉ theo dõi bóng đá và không quen thuộc với các hoạt động của K-pop. Với họ, hình ảnh một nam idol đứng giữa sân rồi bất ngờ thực hiện vũ đạo trước giờ bóng lăn là điều khá khó hiểu. Không ít bình luận thẳng thắn nhận xét màn trình diễn này là "cringe".

Nhiều phản úng trái chiều trên mạng xã hội sau khi San thực hiện vũ đạo của BAD trên sân bóng đá

Thậm chí, có người còn đặt câu hỏi vì sao San lại xuất hiện tại một trận bóng chỉ để nhảy BAD . Những ý kiến này nhanh chóng thu hút thêm sự chú ý, khiến đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc của nam thần tượng tiếp tục được chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ San cho rằng nam idol không có lý do gì để phải nhận chỉ trích. Anh được ban tổ chức mời tới sự kiện với tư cách khách mời và thực hiện cú sút khai màn là một phần của chương trình.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ San cho rằng nam idol không có lý do gì để phải nhận chỉ trích