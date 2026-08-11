Mỹ nam 12 triệu fan bị chê tơi tả vì màn "hẩy ngực" quá cringe giữa sân bóng

Mới đây, San của ATEEZ bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện tại trận giao hữu giữa Manchester City và Atlético Madrid ở Hàn Quốc. Trận đấu diễn ra trên sân vận động World Cup Seoul, nơi San được mời tham dự với tư cách khách mời và thực hiện cú sút khai màn. Đây vốn là hình thức khá quen thuộc tại các sự kiện thể thao ở Hàn Quốc, khi những ngôi sao nổi tiếng được mời thực hiện cú sút đầu tiên trước thời điểm trận đấu chính thức bắt đầu.
Tuy nhiên, trước khi bước tới vị trí sút bóng, San đã tranh thủ giao lưu với máy quay và thực hiện vài giây vũ đạo BAD. Đứng ngay giữa sân, nam thần tượng liên tục thực hiện động tác "hẩy ngực" đặc trưng của ca khúc, kết hợp biểu cảm và những chuyển động quen thuộc trong challenge. Sau màn tương tác ngắn với khán giả qua ống kính, San mới tiến tới vị trí và thực hiện cú sút khai màn.
San thực hiện vũ đạo hẩy ngực đặt trưng đang viral trên mạng xã hội
Chính khoảnh khắc ngắn ngủi này lại khiến phần xuất hiện của San gây tranh luận. Một số khán giả cho rằng việc thực hiện dance challenge ngay trên sân bóng khá lạc quẻ, đặc biệt với những người chỉ theo dõi bóng đá và không quen thuộc với các hoạt động của K-pop. Với họ, hình ảnh một nam idol đứng giữa sân rồi bất ngờ thực hiện vũ đạo trước giờ bóng lăn là điều khá khó hiểu. Không ít bình luận thẳng thắn nhận xét màn trình diễn này là "cringe".
Thậm chí, có người còn đặt câu hỏi vì sao San lại xuất hiện tại một trận bóng chỉ để nhảy BAD . Những ý kiến này nhanh chóng thu hút thêm sự chú ý, khiến đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc của nam thần tượng tiếp tục được chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội.
Ở chiều ngược lại, người hâm mộ San cho rằng nam idol không có lý do gì để phải nhận chỉ trích. Anh được ban tổ chức mời tới sự kiện với tư cách khách mời và thực hiện cú sút khai màn là một phần của chương trình.
Việc tranh thủ giao lưu với máy quay, thực hiện vài giây BAD trước khi sút bóng cũng không làm gián đoạn trận đấu. Một bộ phận fan cho rằng khán giả bóng đá đang quá khắt khe với việc một thần tượng xuất hiện và tạo điểm nhấn trong một sự kiện thể thao, nhất là khi đây vốn là phần giao lưu được sắp xếp từ trước. Thực tế, động tác "hẩy ngực" mà San thực hiện trên sân bóng chính là một phần trong vũ đạo của BAD, ca khúc thuộc mini album GOLDEN HOUR: Part.5 của ATEEZ, phát hành ngày 26/6. Đây cũng là đoạn vũ đạo gắn liền với hình ảnh của nam thần tượng trong lần trở lại này.
Phần vũ đạo nằm trong ca khúc BAD của ATEEZ vừa ra mắt vào tháng 6 năm nay
Sức hút của San nằm ở cách anh xử lý từng giây xuất hiện. Nam thần tượng giữ phần thân dưới gần như đứng yên, dồn lực vào phần thân trên, liên tục thay đổi biểu cảm rồi ngẩng lên đúng lúc máy quay tiến sát. Động tác không quá phức tạp nhưng cần lực và độ kiểm soát tốt, khiến vài nhịp "hẩy ngực" ngắn ngủi nhanh chóng trở thành đoạn được khán giả chú ý nhất trong phần trình diễn.
Từ một killing part trên sân khấu, động tác này dần trở thành một challenge riêng trên mạng xã hội. Nhiều thần tượng, vũ công và người hâm mộ lần lượt thực hiện lại động tác đặc trưng của San, đưa vài giây vũ đạo này trở thành trào lưu phủ sóng khắp mạng xã hội.
Không dừng ở vũ đạo, chính ngoại hình cũng là một trong những yếu tố khiến San được chú ý. Nam thần tượng sở hữu hình thể săn chắc, cơ bắp rõ nét và thường xuyên gây ấn tượng với những màn trình diễn đòi hỏi khả năng kiểm soát cơ thể cao. Những đặc điểm này càng khiến động tác "hẩy ngực" trong BAD trở nên bắt mắt khi được đặt đúng vào thế mạnh hình thể của anh.
Sinh năm 1999, San là thành viên của ATEEZ, nhóm nhạc nam ra mắt năm 2018. Sau nhiều năm hoạt động, anh dần xây dựng được độ nhận diện riêng bên cạnh các hoạt động cùng nhóm. Trang Instagram cá nhân của San hiện có hơn 12 triệu người theo dõi. Thời gian gần đây, sức hút của nam thần tượng tiếp tục được đẩy lên khi BAD và đặc biệt là động tác "hẩy ngực" trở thành challenge được nhiều người thực hiện. Từ một killing part của San, đoạn vũ đạo này giúp tên tuổi cá nhân của anh được nhắc đến nhiều hơn, đồng thời kéo thêm sự chú ý về ATEEZ và ca khúc BAD.