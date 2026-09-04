Mỹ mở cuộc chơi "cắt cỏ", “đập chuột” với Iran: Lập kỷ lục khủng từ đầu cuộc chiến

Mỹ thực hiện chiến dịch đa diện: đồng thời tấn công gần 60 mục tiêu quân sự và thực hiện nhiệm vụ hộ tống 18 triệu thùng dầu qua eo biểu Hormuz.

Mỹ huy động khí tài trên không, trên biển, không gian hộ tống 18 triệu thùng dầu

Hai quan chức Mỹ am hiểu về các hoạt động này tiết lộ với CNN rằng quân đội Mỹ đã hộ tống 40 tàu thương mại chở tổng cộng 18 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz; đây là con số cao nhất kể từ khi xung đột nổ ra, diễn ra đúng vào lúc Mỹ và Iran thực hiện đợt tấn công qua lại mới vào thứ Ba 1/9 tuần này.

Trước khi cuộc chiến bắt đầu cách đây hơn 6 tháng, lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển này đạt khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày.

Các quan chức cho biết Mỹ đã huy động nhiều khí tài trên không, trên biển và trong không gian, không chỉ để tiếp tục đánh vào năng lực tấn công tàu thương mại của Iran tại eo biển này mà còn đồng thời đẩy lùi các đợt tấn công bằng máy bay không người lái trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hộ tống đầy rủi ro cho các tàu chở hàng triệu thùng dầu.

Quan chức thứ nhất cho biết thêm rằng lực lượng Mỹ cũng đã vô hiệu hóa các tên lửa hành trình chống hạm trong quá trình hộ tống.

Theo các quan chức, động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tập trung chiến lược vào việc ưu tiên tấn công các mục tiêu quanh eo biển, hộ tống tàu thương mại qua tuyến đường thủy huyết mạch này và duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran; đây là một phần trong chiến dịch gây sức ép toàn diện của chính quyền Trump nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên giới lãnh đạo Iran.

Các tàu thuyền gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Mỹ sẽ tiếp tục "cắt cỏ" và "đập chuột"

Mặc dù chiến dịch hôm thứ Ba đã thành công, các quan chức không hề ảo tưởng rằng sẽ sớm có giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột; các công ty năng lượng vẫn tỏ ra thận trọng trước những rủi ro lớn khi đưa tàu qua eo biển này, ngay cả khi có sự hộ tống của quân đội. Đồng thời, giá năng lượng vẫn ở mức cao, gây biến động trên thị trường trái phiếu toàn cầu.

Theo quan chức thứ nhất, các ưu tiên khác mà Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố, bao gồm các hoạt động nhằm loại bỏ các thành phần trong chương trình hạt nhân của Iran.

Bản thân ông Trump gần đây cũng tỏ ý chấp nhận để nguyên kho dự trữ uranium làm giàu ở mức độ cao của Iran, vốn không bị phá hủy hoàn toàn trong các cuộc tấn công của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân trọng yếu hồi năm ngoái, và chỉ giám sát chúng qua hình ảnh vệ tinh; điều này trái ngược với tuyên bố trước đó của ông rằng việc thu giữ số vật liệu này là ưu tiên hàng đầu trong cuộc xung đột hiện tại.

Theo thông tin từ hai quan chức chia sẻ với CNN, vào thứ Ba, Mỹ đã thực hiện một chiến dịch đa diện phù hợp với chiến lược hiện tại; họ tấn công gần 60 mục tiêu quân sự quanh khu vực eo biển - bao gồm các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài hải quân, năng lực rải thủy lôi và các trạm thông tin liên lạc - đồng thời thực hiện nhiệm vụ hộ tống tàu thuyền.

Quan chức thứ hai cho biết quân đội Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công gần eo biển này, một phần vì Iran đã chứng minh được khả năng khôi phục lại các năng lực quân sự của mình, đòi hỏi phải có sự ngăn chặn và kiềm chế liên tục.

Việc thực hiện các cuộc tấn công này giống như hành động "cắt cỏ" hay trò chơi "đập chuột" (whack-a-mole), nhằm mục đích làm suy yếu khả năng đe dọa tàu thuyền thương mại của Iran.

Chúng cũng là một phần quan trọng trong chiến lược quân sự rộng lớn hơn nhằm từng bước làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tận dụng lợi thế tại eo biển này.

Hôm thứ Tư, ông Trump cho biết đợt tấn công mới nhất của Mỹ không chỉ nhắm vào các hệ thống radar của Iran, mà còn nhằm triệt tiêu khả năng theo dõi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz của nước này.

Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ xem liệu các chiến dịch quân sự đa phương diện có thực sự buộc Iran phải khuất phục hay không – và ngay cả khi điều đó xảy ra – thì sẽ mất bao lâu để đạt được kết quả này.