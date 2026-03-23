Mỹ: Máy bay chở 80 người lao thẳng vào xe cứu hỏa trên đường băng, phần đầu hoàn toàn vò nát, phi công và cơ phó tử vong

Một vụ va chạm nghiêm trọng giữa máy bay chở khách và xe cứu hỏa đã xảy ra tại sân bay LaGuardia Airport vào đêm muộn, khiến ít nhất 2 người chết và 2 người khác bị thương và buộc nhà chức trách phải tạm dừng toàn bộ chuyến bay ra vào.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay mang số hiệu Flight 8646 của hãng Air Canada Express, do hãng khu vực Jazz Aviation khai thác, đã gặp sự cố ngay sau khi hạ cánh. Chuyến bay khởi hành từ Montreal lúc khoảng 22h30 (giờ địa phương) ngày 22/3 và đáp xuống New York khoảng một giờ sau đó.

Tuy nhiên, khi đang di chuyển trên đường băng số 4 với tốc độ khoảng 48 km/h, máy bay bất ngờ va chạm với một xe cứu hỏa thuộc lực lượng ứng cứu hàng không. Cú va chạm xảy ra vào khoảng gần nửa đêm, khiến phần mũi chiếc máy bay Bombardier CRJ900 bị móp méo nghiêm trọng, thân máy bay chúi lên phía trước.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Reuters)

Trên máy bay có khoảng 76 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. May mắn, không có hành khách nào bị thương nặng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã, theo thông tin từ NBC News, phi công và cơ phó của máy bay đã thiệt mạng. Ngoài ra, 2 cảnh sát khác cũng bị gãy xương.

Chiếc xe cứu hỏa liên quan đến vụ việc thuộc Đơn vị Cứu hỏa và Cứu nạn Hàng không của lực lượng cảnh sát cảng vụ, chuyên xử lý các tình huống khẩn cấp tại sân bay.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sở Cứu hỏa New York tiếp nhận thông tin về vụ va chạm giữa “máy bay và phương tiện” vào khoảng 23h38 và lập tức triển khai lực lượng.

Đoạn ghi âm từ kiểm soát không lưu cũng ghi lại khoảnh khắc căng thẳng khi sự cố được phát hiện. Một kiểm soát viên thông báo: máy bay đã va chạm với phương tiện và yêu cầu giữ nguyên vị trí trong khi lực lượng hỗ trợ đang tiếp cận.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (Mỹ) đang thu thập thông tin, trong khi Federal Aviation Administration đã mở cuộc điều tra chính thức.

Ngay sau sự cố, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ra lệnh dừng toàn bộ hoạt động bay tại sân bay LaGuardia, khiến nhiều chuyến bay bị hủy, chuyển hướng hoặc trì hoãn. Khu vực xung quanh sân bay cũng rơi vào tình trạng ùn tắc do xe khẩn cấp liên tục di chuyển.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh New York hứng chịu nhiều giờ mưa lớn, khiến đường băng xuất hiện nước đọng. Trước đó, sân bay cũng đã cảnh báo thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ yếu tố thời tiết có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn hay không.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến cụ thể của vụ việc. Sân bay hiện vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Nguồn: The Sun, NBC news