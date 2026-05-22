Mỹ mất gần 20% máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong chiến dịch tại Iran

Kông Anh/VTCnews
|

Bloomberg đưa tin, quân đội Mỹ mất gần 1/5 số lượng máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Theo báo cáo, kể từ khi cuộc tấn công vào Iran bắt đầu từ cuối tháng 2, Iran phá hủy hơn 20 máy bay không người lái MQ-9 Reaper, tương đương với gần 20% số lượng máy bay không người lái của Lầu Năm Góc trước khi xung đột xảy ra.

Mỗi máy bay không người lái MQ-9 Reaper có giá 30 triệu USD. Chúng được trang bị các cảm biến và camera công suất cao, có thể mang tên lửa Hellfire cùng bom dẫn đường JDAM (Joint Direct Attack Munition).

Mỹ mất 20 % máy bay không người lái MQ - 9 Reaper trong cuộc chiến với Iran Năm 2026 - Ảnh 1.

Mỹ có thể hết kinh phí để tiếp tục cuộc xung đột ở Iran. (Ảnh: Getty)

Bloomberg cũng cho rằng tổng số máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bị mất trong cuộc xung đột với Iran có thể lên tới 30 chiếc, nếu tính cả những chiếc bị hư hỏng và bị loại bỏ sau đó. Ước tính tổng thiệt hại lên tới 1 tỷ USD.

Tương tự, tờ The EurAsian Times trích dẫn báo cáo mới của Quốc hội Mỹ hé lộ tổn thất chưa từng có của Không quân Mỹ (USAF) trong cuộc chiến kéo dài 40 ngày với Iran, khi tổng cộng 42 máy bay các loại bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Danh sách này bao gồm tiêm kích, máy bay tiếp dầu, trực thăng cứu hộ và hàng chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper.

Trong cuộc phỏng vấn với Punchbowl News hôm 20/5, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ Tom Cole cũng cảnh báo Lầu Năm Góc có thể hết kinh phí cho cuộc chiến với Iran nếu Quốc hội không nhanh chóng thông qua gói ngân sách mới. Tuy không đưa ra dự đoán chính xác, nhưng ông Cole xác định tháng 8 là tháng có khả năng quân đội Mỹ sẽ hết kinh phí để tiếp tục cuộc chiến.

"Tôi rất lo ngại vì chúng ta sắp hết thời gian để xem xét dự luật bổ sung ngân sách cho Iran", trang tin Punchbowl News dẫn lời ông Cole cho hay.

Gói hỗ trợ tài chính bổ sung cho Iran hiện đang trong giai đoạn đầu của cuộc tranh luận tại Quốc hội và vẫn chưa rõ chính xác định thời điểm các nhà lập pháp Mỹ sẽ bắt đầu xem xét.

Đề xuất này thể hiện yêu cầu của Nhà Trắng về nguồn tài trợ khẩn cấp vượt quá ngân sách của Lầu Năm Góc để trang trải chi phí quân sự liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Trong khi đó, báo cáo theo dõi chi phí cuộc xung đột với Iran cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chi hơn 87 tỷ USD trong 82 ngày tiến hành chiến dịch quân sự. Con số này cao gần gấp 3 lần ước tính trước đó là 29 tỷ USD, do quyền Trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ phụ trách Quản lý Tài chính Jules Hurst đưa ra.

