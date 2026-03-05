Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu , Iran đã gây thiệt hại cho các tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực trị giá 1,902 tỷ USD. Thiệt hại lớn nhất là hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, trị giá 1,1 tỷ USD. Ngoài ra, Washington còn mất ba máy bay chiến đấu F-15E ở Kuwait do hỏa lực bắn nhầm từ hệ thống phòng không. Chi phí thay thế các máy bay này ước tính khoảng 282 triệu USD.

Ngoài ra, Iran cũng tuyên bố đã phá hủy thành phần radar AN/TPY-2 của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD (ABM) được triển khai tại Khu công nghiệp Al-Ruwais ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Hình ảnh vệ tinh và các báo cáo tình báo công khai cho thấy mục tiêu đã bị nhắm trúng. Thành phần radar bị phá hủy ước tính trị giá 500 triệu USD.

Theo ấn phẩm, Tehran cũng đã gây thiệt hại cho trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain, phá hủy hai trạm thu phát tín hiệu vệ tinh và một số tòa nhà. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Iran đã tấn công ít nhất bảy mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông.

Trước đó, Anadolu đưa tin, quân đội Mỹ đã chi khoảng 779 triệu USD trong 24 giờ đầu tiên của các hoạt động quân sự ở Trung Đông, tương đương khoảng 0,1% tổng ngân sách quân sự năm 2026 của Mỹ.

Theo báo cáo, phần chi tiêu lớn nhất trong ngày đầu tiên dành cho việc phóng tên lửa Tomahawk, với tổng chi phí khoảng 340,4 triệu USD. Tiếp theo là chi phí cho các chuyến bay chiến đấu của máy bay phản lực, tổng cộng 271,3 triệu USD.

Hạng mục lớn thứ ba bao gồm việc sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, cũng như thu thập thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần, tổng cộng tiêu tốn của lực lượng vũ trang Mỹ khoảng 122,2 triệu USD. Riêng các cuộc tấn công do máy bay ném bom chiến lược B-2 thực hiện đã tiêu tốn của Washington khoảng 30,2 triệu USD.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Hậu quả của các cuộc tấn công là lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, và một số nhân vật cấp cao khác trong giới lãnh đạo của Cộng hòa Hồi giáo Iran thiệt mạng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tuyên bố sẽ thực hiện chiến dịch trả đũa, nhắm vào các mục tiêu ở Israel. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út cũng bị tấn công.

.