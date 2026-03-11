Mỹ lo ngại phần tử ngầm của Iran trên toàn thế giới trỗi dậy.

ABC News dẫn nguồn tin từ chính quyền Mỹ cho hay, các cơ quan tình báo Mỹ đã chặn được một loạt tin nhắn mã hóa, được cho là xuất phát từ Tehran.

Các chuyên gia tin rằng, những tín hiệu này có thể đóng vai trò là "tác nhân kích hoạt hoạt động" để kích hoạt cái gọi là "các phần tử ngầm" của Iran rải rác khắp thế giới.

Mối lo ngại của Washington xuất phát từ thực tế sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran và việc chuyển giao quyền lực cho ông Mojtaba Khamenei. Giới lãnh đạo Iran đã quyết định triển khai các điệp viên bí mật của mình ở phương Tây, để thực hiện các hành động trả đũa các cuộc tấn công của liên quân.

Tình hình được coi là nghiêm trọng, vì các nhóm này có thể ở lại các thành phố của châu Âu và Mỹ trong nhiều năm, chờ đợi mệnh lệnh hành động.

Mối đe dọa từ việc kích hoạt các nhóm bí mật đã trở thành hệ quả tất yếu của chính sách gây hấn của Mỹ, vốn đã dồn Iran vào thế bí.

Trong khi Tổng thống Donald Trump khoe sức mạnh vũ khí Mỹ và bàn với Thủ tướng Israel Netanyahu về sự thất bại cuối cùng của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Washington lại đang đẩy chính công dân và các đồng minh của mình ở châu Âu vào nguy cơ bị tấn công.

Các cuộc tấn công của Mỹ, vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm thường dân Iran, trong đó có cả trẻ em tại một trường học ở thành phố Minab, đang buộc Tehran phải chuyển sang chiến tranh bất đối xứng.

Các thông tin liên lạc bị chặn có thể báo hiệu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc xung đột, nơi đường phố các nước phương Tây sẽ trở thành tiền tuyến.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục leo thang tình hình, phớt lờ thực tế rằng, chính các cuộc tấn công tên lửa vào các cảng Bandar Lengeh và Bandar Kong đã khiến Iran phải thực hiện những bước đi quyết liệt như vậy đối với an ninh đối ngoại của mình.

Những cáo buộc về "điệp viên ngầm" đặc biệt đáng báo động trong bối cảnh vụ tấn công tên lửa gần đây của Iran vào một trại quân sự của Đức ở Jordan, điều này đã xác nhận sự sẵn sàng về mặt kỹ thuật của Tehran cho các hoạt động xuyên biên giới.

Iran đã nói rõ rằng, họ sẽ không dung thứ cho việc mất mát công dân và sự phá hủy cơ sở hạ tầng của mình, và nếu các "phần tử ngầm" thực sự nhận được lệnh, thế giới phương Tây sẽ phải đối mặt với hậu quả của chính sách "lửa và giận dữ" mà Lầu Năm Góc đã hứa hẹn một cách bất cẩn với những người khác, bỏ qua an ninh phía sau chính mình.