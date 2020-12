Mỹ: Liên minh 23 bang phản đối Texas, gây chia rẽ chưa từng thấy

4 bang chiến trường bị bang Texas nộp đơn kiện là Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Liên minh ủng hộ 4 bang chiến trường trong vụ kiện của bang Texas gồm 23 bang do đảng Dân chủ nắm quyền, gồm: Washington D.C, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Guam, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Quần đảo Virgin và Washington.

Bang Ohio không ủng hộ bên nào nhưng phản đối Tòa án Tối cao hủy kết quả ở 4 bang chiến trường theo yêu cầu của Texas. Tổng chưởng lý thuộc đảng Cộng hòa ở bang Ohio, ông Dave Yost, cho rằng những gì bang Texas đang yêu cầu sẽ làm suy yếu một tiền đề cơ bản của hệ thống liên bang nước Mỹ: Các bang có toàn quyền, tự do quản lý ở bang của họ.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng đã gặp một số tổng chưởng lý bang ủng hộ vụ kiện của bang Texas tại Nhà Trắng, một động thái cho thấy ông tìm cách can thiệp vụ kiện như tuyên bố trước đó. Bữa ăn trưa với các tổng chưởng lý trong Phòng Nội các, vốn không cung cấp thông tin cho giới truyền thông, diễn ra một ngày sau khi các tổng chưởng lý thuộc đảng Cộng hòa từ 17 bang nộp đơn ủng hộ vụ kiện của bang Texas.

17 bang ủng hộ đơn kiện của Texas là: Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Missouri, Mississippi, Montana, Nebraska, Bắc Dakota, Oklahoma, Nam Carolina, Bắc Dakota, Tennessee, Utah và Tây Virginia.

Đơn kiện của bang Texas cáo buộc 4 bang chiến địa đã thay đổi quy tắc bỏ phiếu mà không có sự chấp thuận rõ ràng của cơ quan lập pháp trước cuộc bầu cử, đồng thời lặp lại tuyên bố tương tự những cáo buộc gian lận bầu cử của đội ngũ pháp lý của ông Trump từng bị bác bỏ tại tòa trước đó.

Theo đài NBC News, nếu buộc phải ra phán quyết, Tòa án Tối cao Mỹ phải hành động sớm vì các đại cử tri sẽ chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống vào ngày 14-12.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa cũng đã liên hệ với các đồng nghiệp đảng Cộng hòa khác hôm 9-12, đại diện Tổng thống Trump yêu cầu họ hỗ trợ vụ kiện trong một email với tiêu đề "Yêu cầu nhạy cảm về thời gian từ Tổng thống Trump".

Một phần nội dung email nêu: "Tổng thống Trump đã gọi cho tôi sáng nay để đánh giá cao nỗ lực của chúng ta thay mặt các thành viên quốc hội liên quan nộp đơn ủng hộ về vụ việc của bang Texas. Tổng thống đặc biệt yêu cầu tôi liên hệ với tất cả các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện ngày hôm nay và đề nghị tất cả tham gia nộp đơn".

Đơn đệ lên tòa án tối cao của ông Johnson hôm 10-12 đã liệt kê tên của 106 thành viên đảng Cộng hòa tại quốc hội ký vào bản đóng góp ý kiến ủng hộ vụ kiện của bang Texas. Theo đó, đơn kiện kêu gọi tòa án tối cao ra lệnh khẩn cấp nhằm xóa bỏ hiệu lực của hàng triệu phiếu bầu tại 4 bang chiến trường mà ông Biden giành chiến thắng.

Theo đài CNN, những cái tên lãnh đạo đáng chú ý của đảng Cộng hòa trong danh sách ủng hộ vụ kiện của bang Texas bao gồm Phó lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Steve Scalise và Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Cộng hòa Gary Palmer. Ngoài ra, còn có 16 thành viên Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa từ 4 bang bị Texas kiện.