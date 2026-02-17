Mỹ lần đầu vận chuyển lò phản ứng hạt nhân di động bằng máy bay C-17

Thông tin này được Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đăng tải trên trang của họ ở mạng xã hội X.

Cần lưu ý rằng việc giao hàng diễn ra trong khuôn khổ sắc lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ ký ngày 23/5/2025, quy định việc triển khai công nghệ lò phản ứng hạt nhân tiên tiến vì lợi ích an ninh quốc gia.

Lò phản ứng 5 megawatt được cơ động bằng máy bay vận tải quân sự hạng nặng C-17 Globemaster III, chứng minh khả năng triển khai nhanh chóng các hệ thống như vậy ở những khu vực xa xôi hoặc tiềm ẩn nguy hiểm mà không cần dựa vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự.

Máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ mang theo lò phản ứng hạt nhân di động.

Hãy nhớ rằng vào mùa Thu năm 2025, Lục quân Hoa Kỳ, cùng với Bộ Năng lượng, đã công bố khởi động chương trình Janus.

Sáng kiến ​​này bao gồm việc lắp đặt các lò phản ứng hạt nhân nhỏ tại những căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ nhằm tăng cường khả năng tự chủ và tính bền vững về năng lượng.

Tên của chương trình bắt nguồn từ vị thần trong thần thoại La Mã - Janus, tượng trưng cho sự chuyển đổi từ các nguyên mẫu thử nghiệm sang việc sử dụng thực tiễn năng lượng hạt nhân để cung cấp cho cơ sở hạ tầng quân sự.

Khác với lò phản ứng hạt nhân của Hải quân Mỹ thuộc sở hữu công, các lò phản ứng nhỏ thuộc chương trình Janus sẽ thuộc về những công ty tư nhân, trong khi Lục quân Mỹ sẽ giám sát và quản lý hoạt động của chúng.

Bộ Năng lượng hỗ trợ dự án ở 3 lĩnh vực chính: Sản xuất nhiên liệu hạt nhân loại HALEU (nồng độ uranium từ 5% đến 20%), thử nghiệm nguyên mẫu và cải cách chính sách quản lý để đẩy nhanh việc thực hiện các giải pháp này.