Mỹ lần đầu tiên giới thiệu hệ thống tên lửa Typhoon tại Nhật Bản
Hoàng Vân |
Quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhoon lần đầu tiên vào ngày 15/9 tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến Iwakuni ở Nhật Bản.
Theo Giáo dục và Thời đại Copy link
