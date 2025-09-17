HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Mỹ lần đầu tiên giới thiệu hệ thống tên lửa Typhoon tại Nhật Bản

Hoàng Vân |

Quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhoon lần đầu tiên vào ngày 15/9 tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến Iwakuni ở Nhật Bản.

Mỹ giới thiệu hệ thống tên lửa Typhoon tại Nhật Bản trong cuộc tập trận Resolute Dragon - Ảnh 1.

Việc triển khai này diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận song phương thường niên Resolute Dragon, bắt đầu vào tuần trước và kéo dài đến ngày 25/9.

Mỹ giới thiệu hệ thống tên lửa Typhoon tại Nhật Bản trong cuộc tập trận Resolute Dragon - Ảnh 2.

Cuộc tập trận kéo dài hai tuần này có sự tham gia của 20.000 binh sĩ Nhật Bản và Mỹ, cùng với tàu chiến và các khẩu đội tên lửa. Trọng tâm là phòng thủ hàng hải và ven biển, với các cuộc diễn tập diễn ra trên khắp Nhật Bản.

Mỹ giới thiệu hệ thống tên lửa Typhoon tại Nhật Bản trong cuộc tập trận Resolute Dragon - Ảnh 3.

Hệ thống phóng trên bộ này có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn đủ xa để tấn công bờ biển phía đông Trung Quốc hoặc một phần lãnh thổ Nga từ Nhật Bản.

Mỹ giới thiệu hệ thống tên lửa Typhoon tại Nhật Bản trong cuộc tập trận Resolute Dragon - Ảnh 4.

"Sử dụng nhiều hệ thống và các loại đạn dược khác nhau, nó có thể tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho đối phương.

Mỹ giới thiệu hệ thống tên lửa Typhoon tại Nhật Bản trong cuộc tập trận Resolute Dragon - Ảnh 5.

Tốc độ triển khai cho phép chúng tôi nhanh chóng triển khai khi cần thiết", Đại tá Wade Germann, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm vận hành hệ thống tên lửa, phát biểu tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến Iwakuni trước bệ phóng.

Mỹ giới thiệu hệ thống tên lửa Typhoon tại Nhật Bản trong cuộc tập trận Resolute Dragon - Ảnh 6.

Ông Germann cho biết thêm rằng, Typhoon sẽ rời Nhật Bản sau khi cuộc tập trận Resolute Dragon kết thúc, tuy nhiên, ông từ chối cho biết đơn vị này sẽ đi đâu tiếp theo hoặc liệu có quay trở lại Nhật Bản hay không.

Mỹ giới thiệu hệ thống tên lửa Typhoon tại Nhật Bản trong cuộc tập trận Resolute Dragon - Ảnh 7.

Hệ thống phóng trên bộ này có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn đủ xa để tấn công bờ biển phía đông Trung Quốc hoặc một phần lãnh thổ Nga từ Nhật Bản.

