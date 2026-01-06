Mỹ lần đầu sử dụng UAV cảm tử trong chiến dịch tại Venezuela?

Vũ khí lần đầu tiên Mỹ sử dụng?

Nhiều đoạn video clip đang cung cấp những bằng chứng thuyết phục cho thấy máy bay không người lái cảm tử nằm trong số các khí tài quân sự mà Mỹ đã huy động cho chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro vào cuối tuần qua.

Đây có thể là lần đầu tiên quân đội Mỹ đưa vào thực chiến thế hệ UAV tấn công một chiều tầm xa và đạn tuần kích hoàn toàn mới.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường ở Venezuela đã ghi lại nhiều hình ảnh về cuộc đột kích của Mỹ. Trong nhiều đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người ta có thể nghe thấy rõ tiếng rít đặc trưng ở tần số cao, ngay sau đó là tiếng nổ lớn hoặc các dấu hiệu va chạm của đạn dược trên mặt đất. Tất cả những dữ kiện này đều phù hợp với đặc điểm của các loại UAV tấn công một chiều.

Thứ âm thanh vo ve chói tai, theo sau là tiếng nổ khi va chạm, cũng xuất hiện trong hàng loạt video đã được xác thực trước đây về các loại UAV cảm tử sử dụng động cơ piston nhỏ với cánh quạt đẩy phía sau.

Đặc trưng âm thanh này liên tục xuất hiện trong các cảnh quay về những cuộc tấn công sử dụng hệ thống bay không người lái tại nhiều vùng xung đột trên toàn cầu trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Thậm chí, lực lượng Ukraine còn thiết lập hẳn một mạng lưới cảm biến âm thanh trên khắp đất nước để phát hiện sớm các cuộc tập kích bằng UAV của Nga dựa trên chính dấu hiệu đặc trưng này.

Giới quan sát cho rằng đây có thể là lần đầu tiên quân đội Mỹ đưa vào thực chiến UAV tấn công một chiều tầm xa thế hệ mới. Năm ngoái, Mỹ đã bắt đầu mở rộng chương trình phát triển loại khí tài này, trong đó lực lượng đặc nhiệm đóng vai trò nòng cốt.

Tháng 10.2025, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) từng công bố đợt triển khai thực tế đầu tiên UAV tấn công một chiều tầm xa tại Trung Đông bởi Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike (TFSS).

Đơn vị này được trang bị hệ thống UAV chi phí thấp LUCAS – được cho là phát triển dựa trên thiết kế Shahed-136 của Iran, nhưng có khả năng hoạt động theo bầy đàn, kết nối mạng và tấn công ngoài tầm nhìn, vượt trội so với các phiên bản gốc.

Nhờ khả năng kết nối mạng và tác chiến theo thời gian thực, các UAV này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách rất xa, kể cả những mục tiêu bất ngờ xuất hiện.

Tháng 12 vừa qua, TFSS phối hợp với Hải quân Mỹ đã trình diễn khả năng phóng UAV LUCAS từ tàu chiến. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị khác của quân đội Mỹ cũng đang thử nghiệm loại UAV này, cho thấy khả năng LUCAS hoặc các thiết kế tương tự đã được đưa vào biên chế rộng rãi hơn.

Mỹ đã dùng LUCAS?

Tại Venezuela cuối tuần qua, lực lượng Mỹ có thể đã sử dụng UAV tấn công một chiều tầm xa, được phóng từ tàu ngoài khơi hoặc các vị trí tiền phương trên đất liền, nhằm thực hiện nhiệm vụ trấn áp và tiêu diệt hệ thống phòng không đối phương. Theo TWZ, đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch.

Tại cuộc họp báo, Tướng Không quân Mỹ Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, xác nhận nhiều loại máy bay không người lái điều khiển từ xa đã được đưa vào sử dụng, song không công bố chi tiết cụ thể.

Các UAV cảm tử tầm xa có thể được sử dụng để "khiêu khích" và làm lộ hệ thống phòng không đối phương, buộc radar phải phát sóng và bộc lộ vị trí, từ đó tạo điều kiện cho các nền tảng vũ khí khác khóa mục tiêu hoặc né tránh.

Dù Mỹ đã lập bản đồ trật tự điện tử của Venezuela từ xa trong nhiều tháng, các hệ thống tên lửa di động vẫn là mối đe dọa khó lường và thường chỉ bị phát hiện khi kích hoạt radar.

Tùy theo cấu hình, UAV cảm tử cũng có thể đóng vai trò mồi nhử hoặc gây nhiễu cự ly gần, đồng thời được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất nhằm làm gián đoạn khả năng phản ứng của lực lượng an ninh Venezuela.

Trong chiến dịch vừa qua, nhiều khí tài và xe bọc thép tại căn cứ quân sự Fuerte Tiuna ở Caracas, nơi được cho là địa điểm ông Nicolás Maduro và phu nhân bị bắt giữ, đã bị phá hủy, cùng với các nút liên lạc trọng yếu.

Một số ý kiến cho rằng các âm thanh và vụ nổ xuất hiện trong video có thể liên quan đến đạn tuần kích cỡ nhỏ (launched effects), loại vũ khí mà Trung đoàn Không quân Đặc biệt 160 của Lục quân Mỹ từng thử nghiệm triển khai từ trực thăng MH-60 Black Hawk.

Tuy nhiên, đặc điểm âm thanh và mức độ phá hủy ghi nhận tại hiện trường cho thấy khả năng sử dụng UAV cảm tử cỡ lớn là thuyết phục hơn.

Dù chưa có xác nhận chính thức, các bằng chứng hình ảnh hiện có cho thấy khả năng rất cao đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng UAV cảm tử trong thực chiến, với chi tiết cụ thể về cách thức triển khai dự kiến sẽ tiếp tục được làm rõ trong thời gian tới.