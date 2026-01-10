Mỹ ký hợp đồng mua động cơ trị giá... 1,42 tỷ USD cho trực thăng đắt hơn F-35

Hải quân Hoa Kỳ đã trao cho General Electric Aerospace một hợp đồng sửa đổi trị giá 1,42 tỷ đô la để cung cấp 277 động cơ turbine trục T408-GE-400 cho trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K của Thủy quân lục chiến, hoàn tất nhiều lô sản xuất cho đến năm 2032.

Theo Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân, thỏa thuận này “xác định rõ các lô số 9 và 10 và bổ sung phạm vi cho các lô 11-13”, bao gồm sản xuất động cơ và hỗ trợ cho việc sản xuất CH-53K với số lượng lớn.

Hợp đồng được ký kết với cơ sở của GE Aerospace tại Lynn, Massachusetts, và dự kiến công việc sẽ tiếp tục đến tháng 9 năm 2032.

Theo thông báo của lực lượng Hàng không Hải quân, tại thời điểm trao hợp đồng, nguồn kinh phí mua máy bay cho năm tài chính 2025 và 2026 với tổng số tiền 497,4 triệu đô la đã được phân bổ. Không có khoản tiền nào hết hạn vào cuối năm tài chính hiện tại.

Động cơ T408-GE-400 cung cấp năng lượng cho CH-53K King Stallion - trực thăng vận tải hạng nặng mới nhất của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, được thiết kế để mang tải trọng bên ngoài vượt quá 12,2 tấn và hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao, độ cao lớn.

Máy động lực hàng không này cung cấp công suất mạnh hơn, giảm tiêu thụ nhiên liệu và hệ thống điều khiển kỹ thuật số hiện đại so với các biến thể CH-53 trước đó.

Trực thăng CH-53K King Stallion được trang bị động cơ T408-GE-400.

Động cơ này được thiết kế để mang lại “khả năng nângtải cao hơn, tầm bay xa hơn và hoạt động đáng tin cậy hơn” cho các nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần và tấn công của Thủy quân lục chiến.

King Stallion đang thay thế CH-53E đã lỗi thời, và việc sản xuất hàng loạt đang được tiến hành sau những chậm trễ trước đó trong quá trình phát triển và thử nghiệm.

Việc mua sắm đảm bảo nguồn cung cấp động cơ đầy đủ cho các máy bay dự kiến giao hàng trong thập kỷ tới khi Thủy quân lục chiến Mỹ mở rộng phi đội CH-53K của mình.

King Stallion dự kiến sẽ hỗ trợ các hoạt động vận tải hạng nặng viễn chinh, bao gồm cơ động từ tàu lên bờ, hậu cần trong điều kiện tranh chấp và triển khai hàng hải tầm xa.

Các tài liệu tham khảo từ Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân cho thấy dây chuyền động cơ T408 trước đây hỗ trợ các lô sản xuất ban đầu và máy bay giai đoạnphát triển, trong khi đó Lô 9 đánh dấu sự chuyển đổi sang việc cung cấp động cơ với số lượng lớn và ổn định.

Phần lớn công việc sản xuất theo hợp đồng sẽ được thực hiện tại Lynn, một khu vực theo chỉ định là "vùng dư thừa lao động". Hải quân Mỹ cho biết thêm, các nỗ lực hỗ trợ và tích hợp bổ sung sẽ được tiến hành tại địa điểm của nhà thầu phụ trên khắp Hoa Kỳ.

Thủy quân lục chiến có kế hoạch biến CH-53K thành phương tiện vận tải hạng nặng chủ lực của mình đến những năm 2060, hỗ trợ các hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và khái niệm hậu cần phân tán được ưu tiên bởi lực lượng này.

Việc ký kết hợp đồng diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực hiện đại hóa rộng rãi hơn trên toàn bộ hệ thống hàng không của Thủy quân lục chiến, bao gồm nâng cấp MV-22 Osprey, mua sắm máy bay tiếp nhiên liệu KC-130J và tiếp tục tích hợp F-35B vào các phi đội tác chiến.

Hợp đồng mua sắm động cơ này rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ vì nó đảm bảo năng lực công nghiệp lâu dài cho dự án trực thăng vận tải hạng nặng duy nhất của Thủy quân lục chiến, duy trì sản xuất trong nước và đảm bảo khả năng sẵn sàng của hàng không cho nhiệm vụ viễn chinh ở các khu vực tranh chấp.