Mỹ không đủ tên lửa Tomahawk để duy trì chiến dịch dài hơi ở Iran?

Theo đánh giá của phía Mỹ, đợt tấn công đầu tiên đã đạt được mục tiêu làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Iran.

Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung trọng tâm vào việc phá hủy năng lực sản xuất tên lửa, các máy bay không người lái (UAV) và sức mạnh hải quân của nước này.

Trước đó vào ngày 2-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hé lộ về việc leo thang tấn công trong cuộc phỏng vấn với đài CNN: "Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu tập kích mạnh mẽ. Làn sóng lớn nhất vẫn chưa diễn ra. Đợt tấn công lớn nhất sắp tới".

Ông Donald Trump cho biết ông từng nghĩ chiến dịch ở Iran sẽ kéo dài 4 tuần nhưng thực tế đang diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 2-3. Ảnh: AP

Tuy nhiên, có nhiều thông tin cho rằng nguồn vũ khí thiếu hụt khiến Mỹ phải đẩy nhanh chiến dịch. Đài CNN dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ kể trên tiết lộ kho dự trữ tên lửa đang cạn dần, đặc biệt là tên lửa tấn công đất liền Tomahawk và tên lửa đánh chặn SM-3.

Tương tự, theo trang Business Insider, một số quan chức và chuyên gia Mỹ cũng bày tỏ lo ngại kho dự trữ Tomahawk đang cạn kiệt sau khi sử dụng để chống lại các mục tiêu tại Nigeria, Yemen và nay là Iran.

Một quan chức Mỹ nói với Business Insider rằng tên lửa hành trình Tomahawk nằm trong số các loại vũ khí, bao gồm cả máy bay không người lái, được sử dụng trong các cuộc không kích nhắm vào Iran cuối tuần qua. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó công bố video về các đợt phóng này.

Xuyên suốt các chiến dịch "Epic Fury" (tạm dịch: Cuồng nộ kinh hoàng), giới chức Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của tên lửa Tomahawk trong kho vũ khí của Mỹ, cũng như nhu cầu tăng cường sản xuất.

Tên lửa Tomahawk được phóng vào Iran trong chiến dịch "Epic Fury" (tạm dịch: Cuồng nộ kinh hoàng). Ảnh: Hải quân Mỹ

Đô đốc James Kilby phát biểu trước Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện vào tháng 5-2025: "Chúng ta cần phải tăng cường sản xuất tất cả các loại vũ khí tầm xa dẫn đường chính xác, như tên lửa Tomahawk, tên lửa chống hạm tầm xa và ngư lôi hạng nặng".

Ông James Kilby nghĩ có thể cần phải tìm kiếm các giải pháp thay thế khác nếu các dây chuyền sản xuất hiện tại không đủ đáp ứng.

Theo Tập đoàn RTX, Mỹ và các đồng minh sử dụng Tomahawk trong môi trường tác chiến hơn 2.350 lần.

Tốc độ sử dụng thay đổi theo từng chiến dịch quân sự. Trong chiến dịch Midnight Hammer (tạm dịch: Nhát búa giữa đêm) vào tháng 6-2025, khoảng 30 quả Tomahawk được phóng từ tàu ngầm tên lửa dẫn đường lớp Ohio chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong các cuộc tấn công chống lại lực lượng Houthi, Mỹ phóng hơn 135 quả. Hồi tháng 12-2025, hơn 10 tên lửaTomahawk được bắn vào các mục tiêu liên quan đến ISIS ở Nigeria.

Các nỗ lực nhằm tăng cường sản xuất đang được triển khai.

Là một phần của thỏa thuận mới với Lầu Năm Góc, Tập đoàn RTX cho biết trong tháng này họ sẽ nỗ lực tăng sản lượng Tomahawk hàng năm lên hơn 1.000 tên lửa và đây là kế hoạch kéo dài nhiều năm.

Tuy nhiên, việc sử dụng Tomahawk của Mỹ dường như vượt quá khả năng mua sắm.

Trong năm tài chính 2025, ngân sách Hải quân Mỹ dự kiến mua 72 quả Tomahawk. Đến năm tài chính 2026, con số đó giảm xuống còn 57 quả. Có thể mất tới 2 năm để sản xuất một quả Tomahawk, điều này càng làm gia tăng áp lực lên kho tên lửa của Mỹ.