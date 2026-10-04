HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ khẳng định 'trục xuất' các nhà ngoại giao Iran

Hoàng Vân
|

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, họ đã trục xuất 2 thành viên trong phái đoàn Iran, sau khi Đại hội đồng LHQ tại New York kết thúc vào ngày 28/9.

- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York, ngày 25/9/2026.

Cuối tháng 9, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã gặp riêng các nhà trung gian hòa giải mà không đạt được bước đột phá nào, khiến Trung Đông chuẩn bị cho khả năng tái bùng phát xung đột.

Truyền thông Mỹ đưa tin, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận hôm 28/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã yêu cầu Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và các nhà ngoại giao khác rời khỏi nước này sớm hơn dự kiến.

“Hai thành viên khác của phái đoàn Iran vẫn được phát hiện ở lại New York rất lâu sau khi Đại hội đồng LHQ đã kết thúc. Họ hiện đã bị trục xuất khỏi Mỹ”, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm 3/10.

Theo Axios, một nhà ngoại giao Iran đã rời đi vào tối 2/10 và người còn lại vào sáng 3/10.

Trước đó, phái đoàn Iran tại LHQ đã bác bỏ thông tin của Mỹ về việc phái đoàn rời đi, cho rằng các thành viên của họ rời đi theo lịch trình đã được thông báo cho Mỹ trước phiên họp Đại hội đồng.

"Sau khi không đạt được kết quả gì, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải dùng đến việc lan truyền những thông tin vô căn cứ và không có giá trị", phái đoàn Iran viết trên mạng xã hội X hôm 1/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tuần gần đây đã nối lại những lời đe dọa "tiêu diệt" giới lãnh đạo Iran, ám chỉ ông có thể ra lệnh tấn công mới, nếu Iran không chấp nhận các điều khoản hòa bình của Mỹ.

Các quan chức và quân đội Iran cho biết, họ đã sẵn sàng cho một cuộc leo thang căng thẳng hơn nữa.

Tình hình căng thẳng diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm đổ bộ USS Makin Island đang hướng đến khu vực này, bổ sung thêm khoảng 9.000 đến 10.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Tàu USS George Washington và USS George HW Bush hiện đang hoạt động tại đó.

Nếu cả 2 tàu này vẫn ở lại khi tàu Theodore Roosevelt đến, Mỹ có thể sẽ có 3 tàu sân bay ở Trung Đông vào cuối tháng 10.

Một số quan chức Mỹ được cho là tin, ông Trump có thể nối lại hoạt động quân sự quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11.

Theo RT
Tags

Iran

LHQ

Donald Trump

Abbas Araghchi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại