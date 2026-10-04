Mỹ khẳng định 'trục xuất' các nhà ngoại giao Iran

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, họ đã trục xuất 2 thành viên trong phái đoàn Iran, sau khi Đại hội đồng LHQ tại New York kết thúc vào ngày 28/9.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York, ngày 25/9/2026.

Cuối tháng 9, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã gặp riêng các nhà trung gian hòa giải mà không đạt được bước đột phá nào, khiến Trung Đông chuẩn bị cho khả năng tái bùng phát xung đột.

Truyền thông Mỹ đưa tin, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận hôm 28/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã yêu cầu Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và các nhà ngoại giao khác rời khỏi nước này sớm hơn dự kiến.

“Hai thành viên khác của phái đoàn Iran vẫn được phát hiện ở lại New York rất lâu sau khi Đại hội đồng LHQ đã kết thúc. Họ hiện đã bị trục xuất khỏi Mỹ”, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm 3/10.

Theo Axios, một nhà ngoại giao Iran đã rời đi vào tối 2/10 và người còn lại vào sáng 3/10.

Trước đó, phái đoàn Iran tại LHQ đã bác bỏ thông tin của Mỹ về việc phái đoàn rời đi, cho rằng các thành viên của họ rời đi theo lịch trình đã được thông báo cho Mỹ trước phiên họp Đại hội đồng.

"Sau khi không đạt được kết quả gì, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải dùng đến việc lan truyền những thông tin vô căn cứ và không có giá trị", phái đoàn Iran viết trên mạng xã hội X hôm 1/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tuần gần đây đã nối lại những lời đe dọa "tiêu diệt" giới lãnh đạo Iran, ám chỉ ông có thể ra lệnh tấn công mới, nếu Iran không chấp nhận các điều khoản hòa bình của Mỹ.

Các quan chức và quân đội Iran cho biết, họ đã sẵn sàng cho một cuộc leo thang căng thẳng hơn nữa.

Tình hình căng thẳng diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm đổ bộ USS Makin Island đang hướng đến khu vực này, bổ sung thêm khoảng 9.000 đến 10.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Tàu USS George Washington và USS George HW Bush hiện đang hoạt động tại đó.

Nếu cả 2 tàu này vẫn ở lại khi tàu Theodore Roosevelt đến, Mỹ có thể sẽ có 3 tàu sân bay ở Trung Đông vào cuối tháng 10.

Một số quan chức Mỹ được cho là tin, ông Trump có thể nối lại hoạt động quân sự quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11.