Mỹ hết kiên nhẫn chờ đợi tiêm kích MiG-41 của Nga

Máy bay chiến đấu MiG-41 của Nga là một dự án đầy tham vọng, nhưng chưa rõ khi nào nó sẽ được công bố rộng rãi, hoặc liệu phương tiện này có thực sự tồn tại hay không.

Ý kiến nói trên được đặt ra bởi ông Chris Osborne, một nhà bình luận đến từ Tạp chí 19FortyFive (1945) của Mỹ.

Tác giả bài viết lập luận MiG-41 là tiêm kích thế hệ thứ sáu, được thiết kế để tiêu diệt máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát, hệ thống phòng không (AD) và mục tiêu mặt đất của đối phương.

Đây dự kiến là sản phẩm thay thế MiG-31 và trở thành câu trả lời của Nga đối với F-47 do Mỹ sản xuất.

Nhà phân tích còn đánh giá MiG-41 có thể được sử dụng để đánh chặn tên lửa siêu thanh thông qua việc sử dụng tên lửa không đối không tầm cực xa mang nhiều đầu đạn.

"Tuyên bố về MiG-41 nghe có vẻ tham vọng, nhưng mong muốn trên vẫn hoàn toàn khả thi nếu máy bay được kết nối với mạng lưới vệ tinh và các cảm biến trên không cũng như dưới mặt đất", tác giả viết.

Theo ông Osborne, câu hỏi chính vẫn là liệu chiếc máy bay này đã tồn tại hay chưa, "Hoặc nếu có thì khi nào nó có thể xuất hiện", vị chuyên gia đặt câu hỏi.

Phần lớn ý kiến đều cho rằng MiG-41 thể hiện tham vọng quá tầm của Nga, khi nước này yêu cầu nó phải có khả năng đạt tốc độ Mach 4,5, trần bay lên tới 30km, tức là vượt xa MiG-31 hiện tại, trong khi vẫn duy trì khả năng tàng hình và tự hoạt động không cần phi công.

Mặc dù đặt ra nhiều mục tiêu, nhưng phải nhìn nhận thực tế là Nga còn chật vật trong việc hoàn thiện tiêm kích Su-57 Felon. Chiến đấu cơ này hiện tại vẫn thuộc thế hệ 4,5 khi chưa có động cơ phù hợp giúp nó bay siêu âm toàn hành trình và che giấu tín hiệu hồng ngoại - hai tiêu chuẩn giúp phân biệt tiêm kích thế hệ thứ 5.

Thậm chí hiện nay còn chưa có hình ảnh đồ họa chính thức của tiêm kích MiG-41.

Vào tháng 1 năm nay, tác giả Harrison Cass cũng thuộc tờ 1945 tuyên bố máy bay chiến đấu MiG-41 của Nga có thể về mặt kỹ thuật vượt trội hơn so với tiêm kích F-47 thế hệ thứ sáu của Mỹ, nhưng có thể chỉ là một chiêu trò từ Nga, vì nó chỉ tồn tại trên lý thuyết.

Trước đó, Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga (Rostec) tuyên bố công việc chế tạo Tổ hợp hàng không tầm xa tiên tiến (máy bay ném bom tàng hình PAK DA) và các loại vũ khí trang bị cho nó đang tiến hành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt để cố gắng đuổi kịp chiếc B-21 Raider.