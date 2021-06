Mỹ: Hãi hùng cảnh tay súng xả đạn tới tấp, hai trẻ em đứng ngay cạnh không hề hấn

Video chứa hình ảnh có thể khiến một số người cảm thấy sốc, bạn đọc cân nhắc trước khi xem.

Sở cảnh sát thành phố New York, Mỹ, đăng video hôm 18.6, yêu cầu người dân giúp cung cấp thêm thông tin về hai nghi phạm tham gia vào vụ xả súng, theo Insider.



Hai trẻ em gồm một cậu bé 5 tuổi và chị gái 10 tuổi, khi đó đi cùng thanh niên 24 tuổi. Nạn nhân 24 tuổi bị tay súng bắn tới tấp, chỉ biết nằm xuống đất.

“Hai trẻ em quá hoảng sợ nên không biết phải làm gì. May mắn là các em không bị thương”, cảnh sát cho biết.

Tay súng xả đạn ngay trên đường phố New York, dù trước mặt có trẻ em.

Nạn nhân 24 tuổi nhập viện trong tình trạng bị đạn bắn ở lưng và chân, phát ngôn viên sở cảnh sát New York cho biết thêm.

“Những kẻ phạm tội ở New York ngày càng táo tợn, súng nổ súng vào bất cứ ai, bất cứ khi nào, trước mặt cả trẻ em, ngay ở ban ngày”, giám đốc sở cảnh sát New York, Rodney Harrison, nói. “Chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, đặc biệt là ở khu phố Bronx, nơi có tình trạng bạo lực leo thang”.

Cho đến nay, cảnh sát chưa xác định được danh tính kẻ nổ súng và đồng phạm giúp kẻ này tẩu thoát.

“Nghi phạm đầu tiên được mô tả là nam giới, đeo kính và mặc quần áo tối màu”, cảnh sát cho biết. “Nghi phạm thứ hai là nam giới da trắng, đội mũ lưỡi trai màu trắng, mặc áo sơ mi dài tay màu đỏ và quần đùi tối màu”.

Bạo lực liên quan tới súng đạn ở thành phố New York đã tăng vọt kể từ năm ngoái, do dịch bệnh Covid-19. Trong năm 2020, số người tử vong do bạo lực súng đạn ở Mỹ cũng tăng cao.

Với việc nhiều bang ở Mỹ bắt đầu dỡ bỏ các quy định phòng dịch, cảnh sát bày tỏ lo ngại rằng bạo lực sẽ ngày càng lan rộng, theo AP.