Mỹ gọi tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov là "mối đe dọa chưa từng có trong lịch sử”

Đô đốc Nakhimov của Nga đã khiến giới chuyên gia phương Tây kinh ngạc và ngay lập tức gọi đây là "thiết giáp hạm hạt nhân đầu tiên và duy nhất trên thế giới".

Mối đe dọa lớn chưa từng có

Hải quân Nga đã tiến hành hiện đại hóa và cải biên toàn diện các tàu tuần dương cỡ lớn từ thời Chiến tranh Lạnh — những chiến hạm tuy đồ sộ nhưng đã có phần lạc hậu.

Nhận định về động thái này, tạp chí National Security Journal của Mỹ cho biết, các tàu chiến này đã được trang bị hàng loạt tên lửa đánh chặn tiên tiến, hệ thống phòng thủ tầm gần (CIWS), các tổ hợp phòng không tích hợp tầm xa cải tiến và đặc biệt là cả vũ khí siêu vượt âm.

“Việc tích hợp tên lửa siêu vượt âm sẽ là bước tiến mang tính đột phá nhằm nâng cao đáng kể hỏa lực tấn công của 'Đô đốc Nakhimov' — tuần dương hạm thuộc Đề án 'Orlan' được Nga chế tạo từ những năm 1980”, tạp chí National Security Journal nhấn mạnh.

Tác giả bài viết nhận định thêm rằng, bước đi chiến lược này của Liên bang Nga đang tạo ra một mối đe dọa thực tế đối với các quốc gia thành viên thuộc khối NATO.

“Nếu Nga thực sự trang bị tới 60 tên lửa siêu vượt âm cho tàu tuần dương 'Đô đốc Nakhimov' sau đại tu, Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh NATO có thể sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa khổng lồ và có lẽ là chưa từng có trong lịch sử”, tờ báo Mỹ đưa ra lời cảnh báo.

Trước đó, các nguồn tin cho biết, tuần dương hạm "Đô đốc Nakhimov" của Nga đã hoàn tất giai đoạn nâng cấp kéo dài được dư luận mong đợi và chính thức bước vào quá trình thử nghiệm nghiệm thu tại nhà máy.

Theo giới chuyên gia quân sự, "Đô đốc Nakhimov" giờ đây đã sở hữu năng lực tác chiến vượt trội khi được tích hợp các tổ hợp chống ngầm hiện đại như "Paket-NK" và "Otvet", tên lửa chống hạm cải tiến "Oniks", tên lửa hành trình "Kalibr", và vũ khí đáng gờm nhất chính là tên lửa siêu vượt âm "Zircon".

Bên cạnh đó, bài báo cũng nhấn mạnh việc siêu tuần dương hạm này được tái trang bị phiên bản hải quân của tổ hợp tên lửa - pháo phòng không (ZRPK) "Pantsir" cùng hệ thống pháo hạm đa năng AK-130.

Huyền thoại trở lại

Vào ngày 1/6 vừa qua, Hải quân Nga đã chính thức triển khai tàu tuần dương hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên biển. Bước đi này đánh dấu hồi kết cho một chương trình nâng cấp đầy trắc trở kéo dài gần 30 năm, trước khi chiến hạm khổng lồ này chính thức quay trở lại biên chế chiến đấu ở tuyến đầu.

Là một trong hai tàu tuần dương thuộc lớp Kirov còn hoạt động, Đô đốc Nakhimov đã có lần đầu tiên tự vận hành bằng động cơ của chính mình sau 28 năm vào tháng 8/2025, ngay sau khi được tái hạ thủy vào ngày 25/7 cùng năm.

Các báo cáo cho biết dự án đại tu này đã ngốn của ngân sách quốc phòng Nga một khoản kinh phí khổng lồ: hơn 200 tỷ rúp.

Đổi lại, Nga đã sở hữu một pháo đài nổi trên biển cực kỳ mạnh mẽ với tầm hoạt động không giới hạn nhờ năng lượng hạt nhân. Với lượng giãn nước lên tới 25.860 tấn — tương đương một tàu sân bay hạng nhẹ — "Đô đốc Nakhimov" đã khiến giới chuyên gia phương Tây kinh ngạc và ngay lập tức gọi đây là "thiết giáp hạm hạt nhân đầu tiên và duy nhất trên thế giới".

Xét về quy mô, đây là tàu chiến mặt nước lớn nhất và sở hữu hỏa lực đáng sợ nhất hành tinh với lượng giãn nước lên tới 28.000 tấn – kích thước vượt trội cả tàu sân bay lớp Izumo của Nhật Bản lẫn cụm 3 tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ cộng lại.

Các nguồn tin từ Nga khẳng định, năng lực của Zircon mang lại cho các tàu mặt nước của Moscow một lợi thế áp đảo so với các đối thủ nước ngoài trong tác chiến chống hạm tầm xa; trên thế giới hiện chỉ có tên lửa hành trình chống hạm phóng từ tàu kiểu YJ-20 của Trung Quốc là sở hữu tính năng tương đương hoặc vượt trội.

Về kho vũ khí, Đô đốc Nakhimov được tích hợp tổng cộng 176 ống phóng thẳng đứng dành cho các loại tên lửa cỡ lớn. Trong số đó, 96 ống được dành riêng cho tên lửa phòng không thuộc biến thể hải quân của hệ thống S-400 – tương đương với cơ số đạn của 3 tiểu đoàn tên lửa mặt đất phòng không hoàn chỉnh.

80 ống phóng còn lại được phân bổ cho tên lửa hành trình, bao gồm cả siêu phẩm tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon mới. Với vận tốc lên tới Mach 9, tầm bắn 1.000 km cùng khả năng cơ động cực cao, Zircon dễ dàng xuyên thủng các hệ thống phòng không đa tầng tiên tiến nhất hiện nay.